Riedel e governadores anunciam criação de 'consórcio da paz' após megaoperação no Rio

Governador de MS disse que objetivo é integrar forças de segurança com base na inteligência e no operacional para ampliar ações de combate ao crime organizado

Glaucea Vaccari, com Estadão Conteúdo

30/10/2025 - 19h52
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quinta-feira (30), ao lado de outros chefes de Executivo estaduais, entre eles o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), a criação de um consórcio de segurança pública para que Estados se apoiem no enfrentamento ao crime organizado. A iniciativa, que recebeu o nome de “Consórcio da Paz” foi discutida em uma reunião com outros chefes do Executivo estadual.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou remotamente, enquanto Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Eduardo Riedel (PP-MS) e Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal, foram até o Rio de Janeiro demonstrar apoio a Castro após a megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha na última terça-feira, 28.

O último balanço do governo fluminense confirmou 121 mortos na Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho. A Defensoria Pública contabiliza 132 vítimas.

“Faremos um consórcio para que nós possamos dividir experiências, soluções e ações no combate ao crime organizado e na libertação do nosso povo”, disse Cláudio Castro em entrevista coletiva após o encontro.

A iniciativa é semelhante a um pacto assinado em 2023 no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Na ocasião, os sete Estados dessas regiões se comprometeram a criar um gabinete integrado de segurança pública para compartilhar informações de inteligência no combate ao crime organizado.

Também estava previsto a capacitação conjunta dos agentes de segurança, a compra compartilhada de equipamentos e o apoio ao endurecimento da legislação penal.

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel destacou que o estado tem membros presos e também ativos tanto facção Comando Vermelho quanto do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas que a maioria das drogas apreendidas no Estado tem como destino outras unidades da federação e que a integração entre os estados é importante para um enfrentamento mais eficiente a criminalidade.

"A segurança pública hoje está baseada em inteligência, em conhecimento, planejamento, investimento. Todos os estados têm feito um aporte de recursos muito significativo em segurança pública. Então é necessidade, e isso vai ser muito mais eficiente se nós tivermos a capacidade de integrar", disse Riedel.

O governador explicou ainda que o Consórcio da Paz, diferente de outros consórcios territoriais e de variados temas, irá discutir especificamente a integração da segurança pública, com assuntos relativos ao tema e sem discussão politizada.

Por fim, ele se solidarizou pela situação do Rio de Janeiro e disse ser lamentável "que o Brasil tenha chegado nesse estágio de situação".

"Acredito que ninguém fica feliz com isso porque demonstra o grau que o crime organizado está colocado em nosso País, seja no Rio, São Paulo, seja no Mato Grosso do Sul. E a gente sensibilizado tem que se unir, enquanto gestores públicos estaduais, para buscar soluções em comum. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, nessa visita ao governador Cláudio e abrindo uma discussão de ações efetivas no sentido de buscar soluções efetivas", concluiu Riedel.

Objetivos

Segundo Jorginho Mello, o objetivo do “consórcio da paz”, os governadores tentarão conseguir a adesão de todos os 27 estados brasileiros ao novo consórcio. “Vamos integrar os estados com todos os meios. Contingente, inteligência, apoio financeiro. O que tiver que ser feito”, declarou.

Parte dessas medidas também está prevista na PEC da Segurança Pública, proposta do governo Lula que está em tramitação no Congresso e sofre oposição de governadores como Ronaldo Caiado.

“Isso é uma proposta fake", disse ele. “O único objetivo do governo federal foi tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública. É intervenção direta nas polícias dos Estados”, acrescentou o governador goiano na entrevista.

O objetivo é integrar forças com base na inteligência e no operacional. Segundo ele, isso permitiria o atendimento de todos os governadores de forma emergencial e imediata.

A base operacional ficará no Rio de Janeiro. Uma das polêmicas da operação policial na terça-feira ocorreu quando Cláudio Castro se queixou da falta de apoio do governo federal.

Ele solicitou blindados da Marinha para operações policiais, mas o entendimento do governo Lula foi que o empréstimo só poderia ser realizado se houvesse pedido de uma operação de Garantia de Lei e da Ordem por parte do Rio de Janeiro, o que não ocorreu.

Na reunião, os governadores também prestaram solidariedade a Castro e ao Rio de Janeiro. Romeu Zema, de Minas Gerais, afirmou que a operação deveria ser considerada “a mais bem-sucedida’. ”Não ouvi falar de inocente morto", enfatizou.

O mineiro, que é pré-candidato à Presidência da República, também fez críticas ao governo federal. “O governo insiste em não caracterizar essas organizações criminosas como terroristas”, declarou.

Durante a coletiva, Ronaldo Caiado, outro pré-candidato a presidente, aproveitou para tentar se diferenciar de Lula, seu principal adversário. Segundo ele, as pessoas terão que decidir se querem ficar “ao lado de Lula e de Maduro” ou dos governadores que ali estavam.

Segundo apurou o Estadão, durante a reunião os demais chefes de Executivos estaduais manifestaram que a operação foi necessária e que isso precisa ser reconhecido.

Também foram defendidas mudanças na legislação, como facilitar a perda de patrimônio das organizações criminosas, punir empresas que atuam na falsificação e sonegação de impostos e medidas para aumentar o custo do crime, por exemplo penas mais rigorosas para quem comete homicídio contra agentes públicos.

Rodovia

Fórum em Campo Grande projeta novo cenário para transporte rodoviário seguro em MS

Capital foi sede do 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária e debateu inovação, concessões e sustentabilidade

30/10/2025 18h30

Evento reuniu mais de 100 pessoas em Campo Grande

Evento reuniu mais de 100 pessoas em Campo Grande Divulgação/Segsatra

Campo Grande se tornou centro das discussões sobre o futuro da mobilidade e da segurança no trânsito com a realização do 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, que reuniu autoridades, especialistas, representantes do setor produtivo e instituições públicas nos dias 29 e 30 de outubro. 

Promovido pela Segsatra Consultoria, o evento destacou temas como a Rota Bioceânica, Inteligência Artificial, concessões rodoviárias, transporte de produtos perigosos, gestão de riscos e integração entre rodovias e meio ambiente. 

Na abertura do primeiro dia do evento, o CEO da Segsatra Consultoria, André Ferreira, destacou a escolha de Campo Grande como sede do Fórum pela sua posição estratégica e pela consolidação de Mato Grosso do Sul como eixo logístico do País. 

“A ideia é que a gente possa construir projetos que venham beneficiar o transporte, aumentar a segurança e minimizar as mortes tão comuns no trânsito”, afirmou. 

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, João Paulo Bueno, lembrou que o aumento do fluxo de veículos nos últimos dez anos trouxe também crescimento nos índices de acidentes. 

“O desenvolvimento gera consequências e por isso, a importância da integração de forças e setores em uma discussão, principalmente baseada em educação”, destacou. 

Desafios da segurança e desenvolvimento 

O ministro de Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, João Carlos Parkinson de Castro, abordou a Rota Bioceânica em sua palestra sobre “Circulação e Logística”.

Segundo ele, 52% das exportações brasileiras para países da América do Sul foram feitas por rodovias em 2024, assim como 38% das importações, 

Com a Rota Bioceânica, a tendência é que esse número aumente ao agregar a demanda de exportação do nordeste ao reduzir distâncias de deslocamento. 

“A expansão econômica está condicionada a multimodalidade, via ferrovia, hidrovia e aéreo do Estado, por isso a importância de se estruturar” disse ele, citando a ferrovia Malha Oeste e a concessão da hidrovia do rio Paraguai como eixos fundamentais.

Inteligência Artificial aliada à segurança

Ainda no primeiro dia de evento, o pesquisador Francisco Garonce, vice-presidente do Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança, destacou como a inteligência artificial muda a lógica da criação de conhecimento que, até então, era exclusiva do indivíduo. 

No entanto, o ser humano ainda conta com a consciência como algo único, que a IA não pode suprir. 

“Precisamos de consciência para saber que nas rodovias, mesmo cada vez mais tecnológicas, todo dia o trânsito mata mais do que acidentes aéreos. Não podemos deixar que nossa consciência entenda isso como normal. Precisamos mudar essa realidade do trânsito, usando a IA para isso”, destacou.

Garonce destacou exemplos internacionais, como o uso do Metaverso na Irlanda para educação no trânsito infantil e lembrou que “a IA erra, é uma aliada sim, mas as informações devem sempre ser checadas”. 

Concessões e transporte seguro

No segundo dia de evento, foi discutido o impacto das concessões rodoviárias na redução de acidentes. Investimentos no Brasil somam R$160 bilhões e a relicitação da BR-163 em Mato Grosso do Sul deve injetar R$16 bilhões em recursos que devem impactar, principalmente, na segurança das vias. 

O ex-diretor da Agência Nacional de Trânsito Terrestre (ANTT), Luciano Lourenço, apontou que o modelo de concessão é estratégico para reduzir o número de acidentes, onde, em 2024, houve 73,1 mil ocorrências registradas. 

“As concessões, quando performam bem, entregam qualidade e segurança para os
usuários, reduzindo acidentes. Isso tudo, numa proporção que o poder público não teria
braço para fazer, por isso acreditamos em um modelo eficiente para a segurança viária”, ressaltou. 

Lourenço destacou os avanços previstos na relicitação da BR-163, como os 203 quilômetros de duplicações, 22 passarelas e três pontos de paradas para descanso de caminhoneiros. 

Transporte e meio ambiente

O segundo dia também foi marcado por discussões sobre o desafio entre a integração das rodovias e o meio ambiente.

O coronel Ângelo Rabelo, fundador do Instituto Homem Pantaneiro, citou que 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza anualmente de maneira legal, mas muitos outros morrem atropelados frequentemente nas estradas. 

Segundo o coronel, pelo menos 20 onças pintadas morreram na BR-262 nos últimos cinco anos, o que causa transtornos e, às vezes, morte também entre os condutores e passageiros.

Essa rota conta com o tráfego de quase 500 carretas com minério de ferro, mas a rodovia não foi preparada para isso. Por isso, as empresas precisam cobrar políticas públicas para melhora das condições para o transporte e o meio ambiente. 

“Que o caminho do desenvolvimento seja também da vida. Juntos, podemos construir um futuro onde progresso e natureza caminham lado a lado onde cada quilômetro da estrada representa não uma ameaça, mas uma oportunidade de conexão”, afirmou. 

revitalização

Avenida Ernesto Geisel será interditada para remoção de árvores no Horto Florestal

Árvores, com altura entre 20 e 30 metros, apresentam inclinação acentuada em direção à via e serão removidas

30/10/2025 18h00

Árvores com risco de queda serão removidas no Horto Florestal

Árvores com risco de queda serão removidas no Horto Florestal Foto: Divulgação / PMCG

Um trecho da Avenida Ernesto Geisel, entre a Rua 26 de Agosto e a Avenida Fernando Corrêa da Costa, será interditado nesta sexta-feira (31), das 8h às 16h, para remoção de árvores com risco de queda no Horto Florestal.

Durante os trabalhos, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) ficará responsável pela sinalização e segurança viária na região.

Segundo a prefeitura de Campo Grande, a ação de corte das árvores faz parte do protocolo de intenções firmado com a Fecomércio, que prevê a revitalização do horto.

A remoção foi autorizada após avaliação técnica feita pela equipe de auditores fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), conforme prevê lei complementar que institui o Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande.

As árvores, com altura entre 20 e 30 metros, apresentam inclinação acentuada em direção à via e colocam em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Os trabalhos de manejo contam com o acompanhamento da Semades e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Revitalização do Horto

A Prefeitura de Campo Grande e o Sistema Comércio MS (Sesc/Senac) firmaram, em agosto deste ano, uma parceria para revitalizar o Horto Florestal.

O projeto de revitalização, coordenado pela Semades, prevê infraestrutura renovada, manejo responsável da vegetação e ações de educação ambiental, com previsão de entrega ainda neste ano de 2025.

Até novembro deve ser realizado o inventário arbóreo completo, identificando as espécies existentes e avaliando quais serão replantadas. A escolha seguirá critérios técnicos que priorizam o aumento da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e a localização estratégica para cada plantio.

O projeto prevê ainda a implantação de um jardim com herbáceas e arbustos do Cerrado, valorizando a flora local e fortalecendo a educação ambiental.

A Prefeitura será responsável por todo o manejo arbóreo, além da requalificação completa do gradil, garantindo mais segurança e preservação da área.

Pelo acordo, caberá ao Sistema Comércio MS a reforma das infraestruturas internas e do calçamento, além da manutenção futura do espaço.

