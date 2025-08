Riedel promete terminar obra que vai criar novo acesso às Moreninhas

Cidades

Vítima foi encontrada morta com sete facadas na estrada vicinal da Bocaina

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda-feira (04), a apreensão de dois adolescentes, de 17 anos de idade, e busca Gabriel Batista Mendes dos Santos (27), todos envolvidos no latrocínio que vitimou um homem de 34 anos no dia 25 de julho em Corumbá, interior do Estado.

Segundo apurado, a vítima foi encontrada morta com sete facadas na estrada vicinal da Bocaina, na zona sul do município. O crime, inicialmente tratado como homicídio, foi reclassificado como latrocínio (roubo seguido de morte), após a polícia constatar que a vítima teve subtraídos um celular e um piercing de ouro.

As investigações, conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, revelaram que a vítima foi abordada por Gabriel e dois adolescentes em uma conveniência no Centro América. Testemunhas afirmaram que a vítima, conhecida por evitar contato com desconhecidos, entrou no veículo Ford Escort cinza de Gabriel, acreditando que receberia uma carona.

Segundo depoimentos, o trio planejava inicialmente roubar uma moto, mas, diante da falta de oportunidades, voltou-se contra a vítima. Após levá-lo para a estrada da Bocaina, Gabriel desferiu as facadas contra a vítima, que tentou se defender, ferindo o rosto do autor. Os adolescentes foram apreendidos após prestarem depoimentos que confirmaram participação no crime.

A vítima, que trabalhava na Rede Municipal de Ensino, era descrita por familiares como uma pessoa reservada e pacífica.

Gabriel Batista Mendes dos Santos, que foi visto pela última vez no bairro Universitário, em Corumbá. O veículo utilizado no crime, um Ford Escort cinza, foi periciado e apresentava manchas de sangue.

Serviço

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o paradeiro do indivíduo seja repassada imediatamente à 1ª Delegacia de Corumbá, pelos telefones: (67) 3234-7100 / 7111 ou diretamente na SIG.

Assine o Correio do Estado