Gripe aviária: Riedel se reúne com lideranças rurais para debater medidas de segurança

EVENTO

Considerado o maior evento agro em MS, o Showtec tem como principal objetivo unir as mais relevantes tecnologias e informações sobre o setor

Nesta terça-feira (23) teve início a 26ª edição do Showtec na cidade de Maracaju, e contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação governador, Jaime Verruck, do chefe-geral Embrapa Gado de Corte, Antonio Nascimento (Toti), entre outros.

Considerado o maior evento agro do Estado, o Showtec tem como principal objetivo unir as mais relevantes tecnologias e informações para o agro em um só lugar, de uma forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste.

Para Riedel a feira anual serve como uma grande vitrine para produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento.

“A Showtec é essa grande vitrine onde todos os parceiros vêm expor os seus resultados aqui e a sequência desses eventos ao longo dos anos ajudou Mato Grosso do sul a se tornar essa potência na agropecuária e agroambiental”, afirmou o Riedel.

Para o coordenador geral do Showtec, André Lourenção, apesar da tradição, o evento busca inovar todos os anos, com novas tecnologias e ferramentas que estimulem a produtividade, a custo justo ao produtor rural.

“Conhecemos a realidade do agricultor, que lida com uma atividade complexa e insumos valiosos, e um dos objetivos do Showtec é esse, apresentar alternativas para uma agricultura mais eficiente, sustentável e com menor risco econômico à atividade rural”, explicou Lourenção.

Entre as atrações destinadas aos visitantes da feira de tecnologias neste ano, foi instalado um mini armazém automatizado. Uma estrutura com painel elétrico de comando automatizado e tela touch, para simular a experiência de forma prática.

“Faremos a demonstração de diversas funcionalidades, como a motorização de válvulas e registros, para que o agricultor entenda como é a indústria 4.0 aplicada no agro”, explica o representante da Sinapse, Hemerson Moura.

Showtec 2022

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a 25ª edição do Showtec acumulou, durante os três dias de evento, mais de 20 mil pessoas passaram pelo local e a quantidade de negócios realizados superaram os R$ 400 milhões, a maior quantia financeira já movimentada em comparação com todas as outras edições.

O volume de negócios foi 125% maior do que o realizado na edição de 2020. Um dos fatores que facilitaram na superação dos dados, foi a agilidade da rede bancária na aprovação do crédito do cliente e pagamento do fornecedor para a liberação do produto adquirido.

"Muitos negócios foram concretizados dentro da feira. A rede bancária foi célere e ágil ao ponto de o fornecedor ser pago durante a feira e o cliente ir embora com a chave da máquina em mãos", destacou o diretor executivo da Fundação MS, Alex Marcel Melotto.

O número de expositores também bateu recorde, superando 140 empresas disponibilizadas nos 120 hectares da sede da Fundação MS.

Em 2023, o evento deve receber cerca de 25 mil pessoas e além das tecnologias, sua programação técnica soma mais de 20 palestras e debates. Todas informações ligadas ao evento estão disponíveis no site: www.portalshowtec.com.br.

Confira a programação:

23/05

Manejo Biológico de Solos para Altas Produtividades

Soluções biológicas para melhoria da física do solo - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Ricardo Ralisch

Microrganismos solubilizadores de nutrientes - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Fernando Andreote

Coberturas vegetais para o suprimento de nutrientes - Palestrante: Eng. Agr. PhD. Carlos Crusciol

Energia Solar a qualquer preço, vale a pena? - Palestrante: Me. Cristiano Siqueira e Me. Guilherme Prym

Debate - Moderador: Eng. Agr. Luciano Muzzi Mendes



26º Encontro de Jovens da Agropecuária

O Impacto das tendências tecnológicas no Agronegócio

A tecnologia e a empresa familiar - Palestrante: Eng. Agr. Me. Victor Monseff

O preparo do novo profissional do Agro - Palestrante: Eng. Agr. Me. Luís Gustavo

Debate - Moderador: Med. Vet. José Pádua



24/05

Aplique com Eficiência

Tecnologia de aplicação terrestre - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Marco Antônio Gandolfo

Inspeção de pulverizadores ao vivo - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Ulisses Gandolfo

Tecnologia de aplicação aérea

Pulverização com drones na prática - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Fernando Kassis Carvalho

Unimap - A gestão da pulverização em suas mãos - Palestrante: Julian Baldunciel

Debate - Moderador: Eng. Agr. Luis Alberto Moraes Novaes

Encontro do núcleo de mulheres do Agro

Desafios ambientais e ação da mulher - Palestrante: Adv. Samanta Pineda

Protegendo Solos

Manejo integrado de fungos de solo - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Ricardo Trezzi

Manejo de nematoides - Palestrante: Enga. Agr. Dra. Claudia Arieira

Manejo de nematoides em Mato Grosso do Sul - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Guilherme Asmus

Debate - Moderadora: Eng. Agr. Dra. Ana Ruschel

25/05

Soja de Alto Potencial em Solos Arenosos e Argilosos

Manejo da fertilidade do solo - Palestrante: Eng. Agr. PhD. Claudinei Kappes

Características de cultivares para diferentes ambientes de produção - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Carlos Lásaro

A fisiologia vegetal como aliada na redução de estresses ambientais - Palestrante: Eng. Agr. PhD. André Reis

Debate - Moderador: Eng. Agr. André Dobashi

Agentes Biológicos para Proteção de Cultivos

Soluções atuais para o manejo de percevejos - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Adeney de Freitas

Soluções atuais para o manejo de cigarrinha - Palestrante: Eng. Agr. Dr. Luciano Del Bem Júnior

Soluções atuais para o manejo de lagartas - Palestrante: Eng. Agr. PhD. Fernando Hercos Valicente

Assine o Correio do Estado