Risco de crise na saúde de Corumbá faz aulas de 15 mil alunos serem suspensas

A Prefeitura de Corumbá confirmou, na tarde desta segunda-feira (28), que as aulas na rede municipal de ensino estão suspensas nesta semana para tentar frear aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi a responsável por emitir o comunicado geral e repassar às escolas.

Cada unidade de ensino está notificando os pais. Já nesta terça-feira (29) não haverá aula e as atividades têm previsão para serem retomadas na segunda-feira (5/5).

De acordo com o governo municipal, o monitoramento da saúde pública identificou aumento significativo de atendimentos a partir do acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Esse aumento foi identificado no Pronto-socorro municipal, na UPA e também no serviço particular, com o plantão do Hospital da Cassems.

Corumbá está com incidência de 160 para notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a terceira maior marca no Estado. Só fica atrás de Chapadão do Sul, incidência de 271; e Figueirão, 254,3. Já foram 154 casos identificados, com seis óbitos registrados.

São dados da semana epidemiológica 16 (19/4), dado mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Com relação à Influenza, já foram registrados 25 casos de H1N1, outros 2 de H3N2, além de 2 casos de Influenza A não subtipada.

É o segundo município com mais registros, só atrás de Campo Grande, e o primeiro do interior em pacientes. Fátima do Sul aparece em terceiro nesse ranking, com 17 casos no total. Já houve um óbito também na Capital do Pantanal por Influenza.

O sistema de saúde em Corumbá atende à população do município, de quase 100 mil habitantes, e também é referência para pacientes de Ladário, bem como das cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez em algumas situações mais graves.

"A suspensão poderá ser prorrogada, dependendo de parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Uma resolução específica será publicada trazendo orientações complementares sobre o funcionamento das unidades escolares durante o período de suspensão", informou a nota da Prefeitura de Corumbá.

A interrupção das aulas atinge apenas os estudantes da rede municipal, um público de 15 mil crianças. Apesar das aulas estarem suspensas, os serviços administrativos, envolvendo gestão, coordenação pedagógica, professores e servidores continuam em funcionamento normal e vão prosseguir trabalhando.

Para orientar familiares está sendo usado o Plano de Estudo Tutorado (PET). A Prefeitura de Corumbá informou que se trata de instrumento de garantia da carga horária e o cumprimento de dias letivos. Nesta semana, as aulas iriam normalmente até o dia 30/4.

O plano deverá ser disponibilizado e entregue aos estudantes para o período de suspensão.

"As Unidades Escolares e os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) deverão organizar, via coordenação pedagógica, a melhor forma de fazer esse atendimento, devido à tempestividade da medida urgente. Informar amplamente por todos os meios disponíveis de comunicação aos pais e responsáveis dos estudantes, o motivo e importância da suspensão das aulas", detalhou a Prefeitura.

Como os servidores vão seguir a jornada de trabalho, a Prefeitura de Corumbá informou que está reforçando a necessidade da adoção contínua das medidas de prevenção, tais como a higienização frequente das mãos, o uso de máscaras em ambientes compartilhados e a atenção aos sintomas gripais.

