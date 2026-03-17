Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Mobilização

Rodovia é bloqueada em protesto contra acidentes em MS

Manifestação cobra melhorias na rodovia e mais segurança no trecho próximo ao distrito de Quebra Coco

Laura Brasil

17/03/2026 - 07h46
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante as primeiras horas da madrugada desta terça-feira (17), a MS-162 foi bloqueada por indígenas que cobram segurança no trecho e o recapeamento da via, nas proximidades do distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia.

Os manifestantes fecharam a rodovia com pneus e montaram uma frente de bloqueio. Somente ambulâncias e veículos que transportam pessoas para atendimento médico estão sendo autorizados a passar.

Um dia antes, o prefeito do município, Rodrigo Basso, esteve na rodovia com uma equipe da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), acompanhando a operação para iniciar o tapa-buracos e o recapeamento.

“O governador deixou bem claro que a obra vai ser feita e, assim que houver uma estiagem, os trabalhos serão iniciados”, informou Rodrigo.

 

Imagem Reprodução - Trecho que deve passar por reparos

O vereador Otacir Pereira Figueiredo, conhecido como Gringo, agradeceu o apoio do governo do Estado, destacando a importância dos reparos na via, que devem reduzir o número de acidentes.


“A manutenção dessa via é de extrema importância, não só para a comunidade indígena, mas também porque é um corredor turístico, onde muitas pessoas que transitam por essa região já perderam a vida”, disse Gringo.


No mesmo trecho, em dezembro de 2025, indígenas bloquearam a rodovia pleiteando a manutenção. A liberação só ocorreu após alinhamento com autoridades do governo do Estado.

Assine o Correio do Estado

 

 

CAMPO GRANDE

MS contrata empresa por R$ 45 milhões para ampliação do Aeroporto Santa Maria

Ponto serve de "auxílio" para o Aeroporto Internacional da Capital e desde 2012 deixou de ser um simples aeródromo para integrar a categoria da "prateleira de cima"

17/03/2026 11h00

Compartilhar
Contrato teve um desconto de 0,31% e deverá ser totalmente concluído no prazo de 365 dias consecutivos

Contrato teve um desconto de 0,31% e deverá ser totalmente concluído no prazo de 365 dias consecutivos Reprodução/Derick Machado

Continue Lendo...

Através da edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog) divulgou o extrato do contrato de R$45 milhões para ampliação do Aeroporto Santa Maria.

Conforme o texto oficial, o contrato foi firmado com a Equipe Engenharia, uma antiga conhecida da administração pública da Capital, pela quantia exata de R$45.716.743,03,  em uma disputa de menor preço em uma licitação que previa o empenho de até R$45,8 milhões

Em outras palavras, esse contrato teve um desconto de 0,31% - como acompanha o Correio do Estado - e deverá ser totalmente concluído no prazo de 365 dias consecutivos que devem contar a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS). 

Essa contratação prevê a execução de obras que compreendem a restauração e ampliação da chamada Pista de Pouso e Decolagem (PPD), pátio e taxiway, além da implantação de guarita e receptivo para o volume de passageiros que embarcam e desembarcam.  

Estrutura e investimentos

Espaço que está longe de ter a movimentação de aeronaves e o fluxo de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande, esse ponto serve de "auxílio" e desde 2012 deixou de ser um simples aeródromo para integrar a categoria da "prateleira de cima". 

Importante explicar que, essa função de "aeroporto auxiliar" ao Internacional de Campo Grande só foi possível graças aos investimentos anunciados ainda em 2019, a partir de quando foi previsto para o espaço a implantação de um sistema de iluminação que possibilitasse os pousos noturnos. 

Até essa época, em caso de uma possível emergência noturna na Capital, as aeronaves precisavam recorrer aos aeroportos de Dourados, Corumbá e Três Lagoas, distantes 250,1 quilômetros, 427,5 e 326,6 km respectivamente de Campo Grande. 

Antes disso, o espaço chegou a atender produtores rurais, empresas de fretamento de aeronaves, bem como a unidade regional da Divisão de Operações Aéreas (DOA) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com suas duas pistas, a de pouso e decolagem que possuía 1,5 mil metros por 30 metros de largura, e a de taxiamento, com 1,5 mil metros e 23 metros de largura.

Nessa época, cabe ressaltar, que o tráfego aéreo chegou a registrar 60 voos diários no aeroporto Santa Maria em Campo Grande. 

Também vale destacar que, apesar do investimento de R$ 2,5 milhões, a obra anunciada em 2019 se foi concretizada em maio de 2022, a partir de quando o Aeroporto Santa Maria passou finalmente a operar com pista noturna, atendendo assim os possíveis casos de emergência e atuando em reforço noturno ao Internacional de Campo Grande. 

Além disso, sendo que não basta apenas a devida iluminação para operação noturna, foi somente nessa época que o espaço obteve a autorização da Agência Nacional de Aviação (ANAC) e aval do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para tal finalidade. 

O Aeródromo Santa Maria, para além da iluminação noturna, também passou por um alargamento das faixas de pousos, que antes possuíam a medida correspondente a 1.100 x 23 metros, agora mede 1.500 x 30 metros. 
 

Assine o Correio do Estado

MATO GROSSO DO SUL

Homem que espancou cadela até a morte tem pena aumentada em MS

Decisão do TJMS aumentou pena, impôs regime semiaberto e fixou indenização

17/03/2026 10h30

Compartilhar
O caso foi analisado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O caso foi analisado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Divulgação

Continue Lendo...

A Justiça de Mato Grosso do Sul aumentou a pena de um homem condenado por matar a cadela da ex-companheira, após recurso do Ministério Público Estadual. A decisão também determinou o pagamento de indenização por danos ambientais. 

O caso foi analisado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que reformou parcialmente a sentença de primeira instância. Inicialmente, o réu havia sido condenado a 2 anos e 8 meses de prisão em regime aberto, sem obrigação de reparar os danos.

De acordo com o processo, o animal morreu após ser agredido com socos e chutes e arremessado contra a parede, sofrendo traumatismo craniano e hemorragias. 

Ao recorrer, o Ministério Público apontou a gravidade da conduta e pediu o aumento da pena, além do reconhecimento de agravantes e da fixação de indenização. Os desembargadores acolheram o pedido e consideraram a culpabilidade elevada e o emprego de meio cruel. 

Com isso, a pena foi fixada em 3 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão,além de multa. O regime inicial passou a ser o semiaberto. 

O Tribunal também determinou o pagamento de R$ 2 mil a título de reparação, ao entender que a morte do animal configura dano ao meio ambiente.  

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito
mpms

/ 1 dia

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 11 horas

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 4 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 5 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero