Cidades

PEDIDO

Rodovias que cortam o Pantanal terão que reforçar medidas de combate a incêndios

Os trechos das BRs 267, 262 e 419 que passam por áreas do Bioma Pantanal serão incluídas pelo Ministério dos Transportes na diretriz da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil

Clodoaldo Silva, de Brasília

10/08/2025 - 15h15
Os trechos das BRs 267, 262 e 419 que passam por áreas do Bioma Pantanal serão incluídas pelo Ministério dos Transportes na diretriz da Secretaria de Articulação e Monitoramento (SAM) da Casa Civil da Presidência da República Casa Civil de reforçar as ações relacionadas à prevenção e combate a incêndios nas faixas de domínio das rodovias. O objetivo é conter focos de queimadas no período de estiagem.

A solicitação foi feita no dia 30 de maio pela Secretária da SAM, Júlia Rodrigues, ao Ministério dos Transportes com a alegação de que “essas faixas, por sua natureza e localização, acumulam material vegetal seco e inflamável, servindo frequentemente como vetores de propagação de incêndios. Além disso, as rodovias federais são rotas estratégicas para o acesso de equipes terrestres e aéreas de resposta, o que torna fundamental garantir sua plena acessibilidade e segurança.

A Casa Civil propôs uma atuação conjunta com o ministério para que seja feito um mapeamento das rodovias federais prioritárias nos biomas Pantanal e Amazônico, “com base em dados de focos de calor e risco de incêndio; execução coordenada de limpeza, roçagem e manejo da vegetação nas faixas de domínio, reduzindo o risco de ignição e propagação do fogo; integração das ações preventivas com os planos de contingência estaduais e federais, incluindo protocolos de acionamento; avaliação de ajustes contratuais e normativos junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) e às concessionárias, para garantir a realização periódica dessas ações.”

Este pedido ocorreu após surgir em uma das reuniões da Sala de Situação Interministerial de Prevenção e Combate ao Incêndio – colegiado do qual participam várias pastas, entidades ambientais e representantes dos estados - a demanda do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), estados e do ICMBio (Instiuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

O pedido foi para que o Ministério dos Transportes, conjuntamente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o DNIT “implementasse ações de prevenção ao longo das rodovias federais, isso porque alegam que tem muitos incêndios que se iniciam às margens desses corredores viários, provocados intencionalmente por pessoas que estão transitando pelas rodovias, aproveitando-se da massa de material cortado ou vegetação existente (combustível) nas faixas de domínio das rodovias.”

Em nota técnica assinada por Ricardo Meirelles, analista de Infraestrutura; Fani Mamede, substituto do coordenador Geral de Projetos Especiais e Mudança do Clima; e Cloves Benevides, Subsecretário de Sustentabilidade, foi definido que serão elaboradas estratégias e ações a serem desenvolvidas pela ANTT e DNIT, bem como ajustes contratuais de concessões, com a ANTT, e das rodovias não concedidas, com o DNIT,  “para aumentar a capacidade de resposta à prevenção e combate aos incêndios florestais, e os impactos e dificuldades no âmbito técnico, financeiro, administrativo ou normativo para incremento dessas melhorias.”

O DNIT informou que já  “atua na manutenção e conservação das faixas de domínio das rodovias federais sob sua responsabilidade, realizando serviços de roçada mecanizada e capina manual, numa faixa de 4 a 7 metros de cada lado dos acostamentos das rodovias federais, proporcionando maior segurança, melhorando a visibilidade dos condutores, protegendo a sinalização rodoviária vertical e prevenindo a ocorrência de incêndios florestais.”

A assessoria de imprensa da autarquia enfatizou que a ANTT no estado faz parte do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul, que reúne diversas instituições públicas e privadas, na discussão e implementação de ações de prevenção, preparação, resposta e responsabilização aos incêndios florestais.

Motivação

A adoção destes procedimentos ocorre em função da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 743 (ADPF 743) que trata da proteção ambiental nos biomas Amazônia e Pantanal.

A ANTT explica em documento interno que na ADPF consta que “o governo federal e os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estavam falhando em combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal e que, desta forma já foi elaborado um primeiro plano para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e estão trabalhando (MMA) na elaboração dos planos para os 9 (nove) Estados da Amazônia Legal”.

Nesta nota informativa é detalhado que o Ministério dos Transportes, a ANTT e o DNIT foram acionados porque os órgãos ambientais estaduais e federal não tem atribuição ou não tem estrutura para implementar as ações de prevenções nas faixas de domínio.

A SAM propôs atuação conjunta entre o Ministério dos Transportes, suas entidades vinculadas, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e a própria Casa Civil da Presidência da República.

INÉDITO

Primeiro 'Samu Indígena' do Brasil é inaugurado no interior de MS

Com equipe bilíngue, objetivo é que o serviço funcione 24 horas por dia e alcance 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

10/08/2025 13h45

Ao todo, o Samu Indígena será composto por 14 profissionais, sendo que sete falam guarani

Ao todo, o Samu Indígena será composto por 14 profissionais, sendo que sete falam guarani Foto: João Risi / MS

Em evento neste sábado (9), no Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi inaugurado o primeiro ‘Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Indígena' do Brasil, na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

O investimento inédito foi anunciado no final de abril, durante entrega de ambulâncias em Campo Grande, como reportado pelo Correio do Estado. Ontem, a cerimônia de inauguração contou com a presença do governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, e também representantes do Governo Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Dourados.

Inédito no País, a ideia é que o serviço funcione 24 horas por dia para atender cerca de 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Ao todo, a estrutura será composta por 14 profissionais, sendo cinco técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e quatro condutores-socorristas. Desses, sete são profissionais indígenas que falam guarani. Além disso, cada espaço da base do Samu Indígena também recebeu o nome do ambiente na língua local.

A estrutura terá uma ambulância exclusiva - sob investimento anual de R$ 341 mil para o custeio do serviço móvel -, o que fará com que o tempo médio de espera para atendimento aos povos indígenas reduza pela metade, já que antes a comunidade era atendida pela unidade do Samu 192 de Dourados. 

Ademais, o atendimento será integrado à Central de Regulação do Samu convencional, permitindo encaminhamento para hospitais de referência que também contam com profissionais capacitados em guarani, como o Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD).

“Trazer o primeiro Samu Indígena do Brasil em uma data tão simbólica [Dia Internacional dos Povos Indígenas] reafirma o compromisso do governo federal com a saúde dos povos originários. Esse modelo pioneiro tem potencial para se espalhar por todo o país”, destacou o secretário Weibe Tapeba, que representou o ministro Alexandre Padilha e lideranças indígenas.

Ao Samu 192 do município de Dourados, o repasse federal anual será de R$ 2,2 milhões. O montante contempla a Central de Regulação Urbana (CRU), duas Unidades de Suporte Básico (USB), uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas motolâncias. O serviço também atenderá os povos indígenas em casos de urgência e emergência.

*Com informações de assessoria

Cidades

Incêndio em loja de calçados mobilizou 7 viaturas para evitar danos em comercios vizinhos

Fogo começou por volta das 4h30 da manha deste domingo no Atacadão PraGata, na Avenida Guri Marques

10/08/2025 13h25

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento Foto: Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções destruiu a loja e depósito de calçados do Atacadão PraGata, localizado na Avenida Gury Marques, região sul de Campo Grande, na madrugada deste domingo (10). A ocorrência mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros e exigiu uma operação intensa para evitar que as chamas se alastrassem para comércios vizinhos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por vizinhos, por volta das 4h30. No local, a corporação já encontrou o prédio tomado pelas chamas. Foram utilizados cerca de 50 mil litros de água no combate ao fogo, que durou várias horas e contou com a escada Magirus, usada para atuar de forma aérea na contenção do fogo.

O teto do imóvel acabou desabando devido à intensidade das chamas, a equipe de bombeiros precisou agir de maneira ágil e estratégica para impedir que o incêndio se propagasse para os estabelecimentos comerciais vizinhos, um risco real, visto que a localização do atacadão é em uma área de forte atividade comercial.

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento                                                                                                                Sete viaturas foram mobilizadas para conter as chamas

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, o interior do prédio abrigava grande quantidade de materiais de alta inflamabilidade, o que agravou a situação. “Havia muito material que facilita a propagação do fogo, como caixas de sapato, couro, entre outros itens altamente combustíveis”, informou a equipe. 

Mesmo com os esforços intensivos das equipes, o Atacadão PraGata foi completamente destruído. Nenhuma vítima foi registrada, e não houve feridos durante a operação de combate.Até o momento, os responsáveis pelo estabelecimento ainda não divulgaram uma estimativa oficial dos prejuízos.

 A previsão é de que o prédio permaneça interditado por tempo indeterminado, agora, o caso será investigado para determinar as causas do incêndio, que ainda não foram esclarecidas.

