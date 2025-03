Rumo a Belém, jovem é presa com 13 kg de cocaína no Aeroporto de Campo Grande - Foto: divulgação

Natural do Amapá, Maria Eloísa de Souza Lopes, de 23 anos, foi presa com 13 kg de pasta base no Aeroporto Internacional de Campo Grande, prisão realizada no último dia 19, pela Polícia Federal (PF).

O caso é inusitado em virtude da logística realizada pela jovem para transportar a droga. À polícia, ela disse que uma amiga, do Mato Grosso, lhe ofereceu R$ 5 mil para levar a bagagem até o norte do país.

Antes de chegar em Mato Grosso do Sul, ela passou por Sorriso, município do estado vizinho, e desembarcou na Capital no último dia 17 pela manhã, e logo depois seguiu para o hotel em que ficou hospedada, onde retirou a mala com a droga. Já no aeroporto, e com a bagagem em mãos, a Polícia Federal a interceptou para uma checagem de rotina, em que submeteu a mala a um escaneamento por raio-X, identificando a droga.

A droga foi encontrada em um cobertor com 12 invólucros envoltos em um plástico translúcido, fita adesiva transparente, pó de café, película filme de PVC, papel carbono, e fita adesiva transparente.

Mãe de uma criança de 2 anos, a jovem informou à PF que vive com a mãe e o filho no interior do Amapá, está desempregada, e recebe o benefício do Governo Federal no valor de R$ 650, além de possuir uma doença autoimune, que a faz utilizar medicação contínua.

Diante dos fatos, a jovem passou por audiência de custódia no último dia 20, na qual, o juiz Albino Coimbra Neto entendeu não haver indícios suficientes para mantê-la presa.

"Ademais, conforme expressamente consagrado no artigo 313, §2º, do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, não cabe prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal. Destarte, a despeito da gravidade do crime, analisando o caso concreto constato que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva.", diz trecho do documento.

Maria Luíza responderá o processo em liberdade e deve comparecer a todos os atos do processo para os quais for chamada.

