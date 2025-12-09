Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Rumo à Bolívia, familiares de megatraficante do RJ são presos em MS

Durante a abordagem, os motoristas informaram que foram contratados para levar os familiares do líder do Terceiro Comando Puro até Corumbá

Laura Brasil

09/12/2025 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Familiares do megatraficante e líder do Terceiro Comando Puro (TCP), Álvaro Malaquias Santa Rosa, o vulgo Peixão, de 38 anos, foram presos na BR-262, em Campo Grande.

Peixão é chefe da facção rival do Comando Vermelho (CV) e domina o Complexo de Israel, que corresponde às comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, entre outras, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

Uma das características da facção é o uso da bandeira de Israel, espalhada pelas comunidades, ponto identificado nas joias localizadas em maletas, em que algumas continham o símbolo “IDF” (Israel Defense Force), que, em português, significa Forças de Defesa de Israel.

Os veículos foram parados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na segunda-feira (8), quando a inteligência recebeu a informação de que os carros saíram do Rio de Janeiro com destino a Corumbá.

Informações preliminares indicaram que Peixão estaria em um dos veículos. No entanto, a bordo estavam a esposa, três filhos e um sobrinho, sendo que este último teria dito que era o dono das joias.

Os familiares foram encaminhados à Polícia Federal (PF), na Capital sul-mato-grossense, onde foram ouvidos e liberados. Eles irão responder em liberdade por organização criminosa, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

Durante a vistoria dos veículos, os motoristas informaram que foram contratados por uma pessoa conhecida, que reside na Bolívia, para fazer o transporte dos familiares de Peixão até a Cidade Branca e, posteriormente, atravessariam a fronteira rumo à Bolívia

Já a família, conforme informações do Estadão Conteúdo, disse que seguiu de avião até a capital fluminense, onde passou a noite antes de seguir viagem rumo a Mato Grosso do Sul.

Peixão

Atualmente, o traficante, Álvaro Malaquias Santa Rosa, está na lista dos mais procurados pela polícia no Rio de Janeiro e nunca foi preso. Em fevereiro deste ano, uma operação chegou a ser deflagrada em uma comunidade no Rio de Janeiro, mas a polícia não conseguiu localizá-lo.

Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, a facção possuía o controle de Vigário Geral e Parada de Lucas. Na guerra pelo domínio de outras regiões, os criminosos conseguiram expulsar rivais e ocuparam as seguintes favelas:

  • Cidade Alta;
  • Cinco Bocas;
  • Pica-Pau.

Áreas que eram dominadas pelo Comando Vermelho. Por se dizer evangélico, Peixão passou a chamar os territórios dominados de Conjunto de Israel, tendo, inclusive, ordenado ser chamado de Aarão - o irmão de Moisés, que, conforme o Antigo Testamento, teve papel importante na libertação dos hebreus.

 

 

Em 2021, em outra incursão policial em busca de Peixão, a polícia chegou a uma mansão pertencente ao traficante, onde, em um dos muros do quintal, havia um desenho de Jerusalém e até um santuário.

O traficante foi condenado pela Justiça por ter mandado destruir locais de prática de religião de matriz africana. Além disso, possui várias ordens de prisão e aparece em mais de 70 inquéritos como alvo e em 26 processos.

No dia 24 de outubro de 2024, foi acusado de terrorismo pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, sob a suspeita de ter ordenado que integrantes do seu grupo atirassem para dispersar a população enquanto a polícia tentava capturá-lo, o que culminou em dois mortos e quatro feridos.

Assine o Correio do Estado

 

 

INTERIOR

Ladrão liberado em 'blitz' acaba furtando dois carros da mesma família

Indivíduo de 26 anos conseguiu levar dois veículos das mesmas vítimas, pai e filha, durante a madrugada desta terça-feira (09)

09/12/2025 12h48

Compartilhar
Pai e filha deixaram as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada, o que facilitou ação que terminou com indivíduo preso em flagrante

Pai e filha deixaram as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada, o que facilitou ação que terminou com indivíduo preso em flagrante Reprodução/Asscom Dourados

Continue Lendo...

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, um caso no interior do Estado chamou atenção por ser, no mínimo, curioso, após um ladrão acabar roubando dois carros de uma só vítima na mesma noite após ser liberado de uma blitz da Guarda Municipal na madrugada de hoje (09). 

Na também conhecida como Capital do Agronegócio, o município em questão palco desse caso inusitado foi a cidade de Dourados, a segunda maior do Mato Grosso do Sul, com a ocorrência registrada nas proximidades da Praça Antônio João, bem próximo à região central. 

Quanto à equipe de segurança pública por trás dessa ação, os fatos da ocorrência são narrados pela Guarda Municipal, como abordado pelo portal local Dourados News, que identificaram uma Fiat Strada em alta velocidade por uma das principais vias da região. 

Entenda

Transitando pela Av. Marcelino Pires, que praticamente corta o município de Dourados de uma ponta a outra, a Fiat Strada em questão foi abordada no cruzamento com a rua João Cândido Câmara. 

Nesse ponto, houve a devida checagem dos documentos, pela qual os agentes puderam levantar que esse veículo estaria com a documentação atrasada. 

Porém, como o indivíduo em questão não estaria embriagado, e sem um registro de furto aberto até aquele momento, o homem inicialmente abordado pelos policiais foi liberado, mas o carro teve de ficar apreendido. 

Passado pouco tempo, conforme narra o portal local, uma mulher de cerca 40 anos, ao lado de seu pai, de 60, aproximou-se dos agentes e informou à Guarda Municipal que a Strada seria propriedade deles. 

Essas vítimas narraram todo o caso, alegando que a Strada havia sido furtada no bairro Novo Horizonte, distante mais de 6,5 km aproximadamente de onde o carro foi abordado pela Guarda Municipal. 

Fica descrito então nesse momento em que as vítimas estavam narrando o caso, que ambos haviam chegado até esse ponto a bordo de um veículo Gol, o qual estaria estacionado na rua lateral.

Justamente aqui a coisa fica inusitada pois, uma vez que pai e filha desceram do veículo deixando as chaves no contato do Gol, enquanto ambos devam o relato no caso da Strada furtada esse segundo veículo também foi levado. 

Através de buscas esse segundo veículo também pôde ser localizado, com os agentes constatando neste momento que o indivíduo que estava no comando do Gol furtado era o mesmo que a Guarda Municipal havia abordado primeiramente com a Strada e que havia sido liberado. 

Aos 26 anos, o indivíduo foi identificado somente como Alexandro, morador do bairro Canaã I, que fica no extremo oposto de onde o primeiro carro havia sido roubado no município. 

Dessa vez, o acusado foi abordado, preso e levado até a unidade da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), autuado por furto em flagrante. 
 

Assine o Correio do Estado

CRIME

Rinha de galos é descoberta a poucos metros de quartel da PM

A ação ocorreu após diversas denúncias anônimas que apontavam a criação irregular e a realização de disputas clandestinas envolvendo apostas

09/12/2025 11h45

Compartilhar
Os autores foram levados para a Delegacia de Polícia, onde prestarão depoimento

Os autores foram levados para a Delegacia de Polícia, onde prestarão depoimento Divulgação: PCMS

Continue Lendo...

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul desarticulou, nesta segunda-feira (8), um ponto usado para a prática de rinha de galos na cidade. A ação ocorreu após diversas denúncias anônimas que apontavam a criação irregular e a realização de disputas clandestinas envolvendo apostas.

Segundo a Polícia Civil, no domingo (7) teria ocorrido uma rinha no local, com grande movimentação de pessoas e dinheiro. Com base nessas informações, a equipe iniciou diligências e conseguiu identificar o endereço onde os animais eram mantidos.

Ao chegar ao imóvel, os investigadores encontraram cerca de 16 galos, todos com ferimentos compatíveis com maus-tratos, cortes, escoriações e sinais típicos de brigas recentes. O responsável pela residência recebeu voz de prisão imediatamente.

Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foi que o ponto funcionava a poucos metros de um quartel da PM, fato que demonstra a confiança, ou ousadia, dos envolvidos em manter a atividade ilegal tão próximo de uma unidade policial.

A Perícia Técnica esteve no local e realizou a constatação formal dos fatos. Os animais foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais. Os autores foram levados para a Delegacia de Polícia, onde prestarão depoimento. O caso segue em investigação, e outras medidas podem ser adotadas conforme o andamento das apurações.

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença
relatório

/ 19 horas

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3557, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3557, segunda-feira (08/12)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)

4

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito
Campo Grande

/ 23 horas

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 15 horas

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)