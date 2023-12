sejusp

Homem foi morto pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, após realizar furto e resistir à abordagem policial

Nesta segunda-feira (25), feriado de Natal, mais uma pessoa morreu em decorrência de confronto com a polícia de Mato Grosso do Sul. Com isso, passa para 131 o número de mortes no ano, até a data de hoje, segundo a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).



Conforme divulgado pela polícia, Wesley Ferreira, 40 anos, foi morto pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, após realizar furto e resistir, no Bairro Tijuca, em Campo Grande.

A equipe do Batalhão de Choque encontrava-se em rondas pela região do Bairro Caiobá, quando se deparou com um veículo FIAT/UNO cor cinza.

A equipe ficou em alerta pois já tinham recebido denúncia sobre um veículo com as mesmas características que estaria sendo utilizado para furtos na Capital.

Segundo o Choque, o condutor demonstrou nervosismo excessivo ao ver a equipe policial e, fundamentando a suspeita, decidiu-se abordar o veículo.

Após a utilização de sinais sonoros e luminosos e verbalização para que o motorista encostasse o carro, o condutor passou a empreender alta velocidade pelas ruas do bairro. Mas após percorrer vários quilômetros de fuga, ele foi abordado em um bloqueio policial.

Foi neste momento que, ao ser determinado que ele descesse do veículo com as mãos para cima, o condutor do veículo se mostrou resistente em obedecer a ordem policial, saindo do veículo com uma arma de fogo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, ele teria agredido a equipe policial com disparos da arma, sendo necessário repelir a agressão com disparos de arma de fogo por parte da equipe policial.

Após ser atingido, o indivíduo caiu ao solo, foi feito o desarme, constatado que estava gravemente ferido, foi providenciado o socorro até a UPA Leblon, porém o agressor veio a óbito , constatado pelo médico de plantão.

No local do confronto, compareceram o Delegado de plantão da CEPOL e a Perícia para realizar os procedimentos de praxe.

Foi constatado pela Perícia que o agressor estava com uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com capacidade para 5 cartuchos, com número suprimido.

O homem morto já tinha passagens pela polícia, somando 35 registros criminais por atos como roubos, furtos, porte de arma e resistência.

Mortes por confronto

No ano, já soma-se 131 mortes em decorrência de confronto com a polícia em Mato Grosso Do Sul, mostram os dados estatísticos do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), divulgados pela Sejusp.

O número é muito maior do que os registros do ano passado, quando houve 51 mortes pelo mesmo motivo no Estado.