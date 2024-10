Saiba como maior tatu-canastra de MS pode ajudar na preservação da espécie

Jaraguari

O crime aconteceu em dezembro de 2022, quando a vítima foi morta com quatro tiros na cabeça. Os criminosos cumpriram pena em regime fechado.

Três homens foram condenados a mais de 90 anos de prisão pela morte do caminhoneiro André Augusto Borsoi, de 30 anos, durante uma emboscada no dia 8 de dezembro de 2022, na área rural do município de Jaraguari, a 52 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), os réus planejaram o crime após terem acesso à rotina da vítima. Depois de obter essas informações, os criminosos prepararam uma emboscada, bloqueando uma rodovia rural, conhecida como 'Estrada da Cabriteira', com troncos e árvores.

Durante a emboscada, o caminhoneiro foi brutalmente assassinado com quatro tiros na cabeça. Os autores roubaram o celular da vítima e R$ 20 mil em dinheiro. Em seguida, fugiram, deixando o corpo no local.

Segundo as afirmações, o promotor de Justiça Gustavo Henrique Bertocco de Souza aplicou a publicação de 27 anos, oito meses e 15 dias de reclusão a um dos réus, e de 3 anos e quatro meses para outro. Já o terceiro foi sentenciado a 31 anos e oito meses. Todos deverão cumprir a pena em regime fechado.

Além das penas, o juiz avalia o crime como premeditado e de extrema violência. Por isso, os réus foram condenados a pagar R$ 50 mil em danos morais à família da vítima, além de mais R$ 32 mil pelos bens subtraídos.



O crime

O caminhoneiro André Augusto Borsoi, de 30 anos, foi morto durante uma emboscada no dia 8 de dezembro de 2022, enquanto conduzia uma carreta com placas de São Gabriel do Oeste. Ao acessar uma rodovia rural, ele se deparou com galhos bloqueando a via , momento em que os criminosos dispararam quatro tiros em sua cabeça, causando sua morte no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) receberam uma notificação anônima informando sobre um corpo caído no chão.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou uma carreta ligada, com a porta do motorista aberta e André morto no chão. Equipes de perícia técnica e da Polícia Civil encontraram no local e encontraram vidros de veículos quebrados.

Na época, o caso foi registrado como homicídio qualificado, por emboscada, mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, na delegacia de Jaraguari.

