Saiba como viajar de graça em aeronaves da FAB

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Você sabia que é possível viajar de graça pelo Brasil a bordo de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB)? Qualquer civil pode fazer ocupar um assento disponível para deslocamento em todo o território nacional, mas muita gente desconhece o serviço.

O transporte acontece por meio do Correio Aéreo Nacional (CAN), sendo necessário apenas ser brasileiro nato ou naturalizado e realizar inscrição no serviço, na região onde deseja embarcar, sem custos.

Conforme a FAB, a viagem está condicionada à disponibilidade de vagas e de aeronave com destino ao lugar requerido. Também é necessário ter flexibilidade de horários.

Isto porque o programa disponibiliza vagas em voos que já estão planejados, mas os lugares são limitados e dependem da capacidade da aeronave.

Como a prioridade são as operações e missões oficiais militares, a população civil inscrita no programa só pode embarcar quando há disponibilidade de assentos.

Não existem voos regulares, então não é possível programar uma viagem com muita antecedência, além de que as missões podem ser canceladas ou reagendadas de última hora, consequentemente, impossibilitando o embarque do civil.

Como viajar de graça em aviões da FAB?

De acordo com a Força Aérea Brasileira, a viagem sem custos é disponibilizada apenas para destinos em território nacional.

Para ter direito, basta se inscrever no Correio Aéreo Nacional da localidade onde se deseja embarcar. (Veja abaixo).

Qualquer cidadão brasileiro pode se inscrever no programa, sem restrição de idade, gênero ou classe social, mas menores de idade devem seguir regras específicas e passageiros de até 12 anos só podem viajar acomanhados de um adulto.

Não há um prazo, mas a solicitação deve ser realizada com antecedência, em coordenação com o posto CAN mais próximo da residência.

A FAB ressalta que a inscrição não garante a viagem, pois, como citado, o embarque está condicionado à disponibilidade de vagas e de aeronaves com destino ao local requerido.

A viagem ocorre em aproveitamento de alguma missão previamente planejada e o embarque de passageiros não representa custo algum, ou seja, não há cobrança de passagens ou taxas.

O cidadão pode viajar quantas vezes quiser, não há limite para usar as aenonaves da FAB, desde que haja a disponibilidade ao lugar de desejo do viajante.

O embarque e desembarque acontece sempre nas bases da Força Aérea nos estados.

Como se inscrever

A inscrição deve ser feita nas bases da Força Aérea em cada localidade.

Para se inscrever, é necessário apresentar documentos pessoais de identificação, como RG e CPF, além de comprovante de residência.



Após o cadastro, a pessoa recebe um comprovante de inscrição com um número de registro único.

No cadastro, é possível escolher um período de desejo da viagem, podendo indicar intervalo de dias em que a pessoa tem disponibilidade.

Depois, é só aguardar a confirmação da FAB, pois caso haja alguma vaga nos voos indicados pelo civil, ele é chamado.

Caso a pessoa seja chamada para o embarque, é proibido o uso de regatas, bermudas e sapatos de salto alto, sendo recomendado o uso de roupas neutras e confortáveis.

A FAB disponibiliza os contatos de cada unidade para que as pessoas procurem mais informações e façam sua inscrição. Confira:

Região Centro-Oeste

Campo Grande/MS - (67) 3368-3126

Anápolis/GO - (62) 3329-7572 / 3329-7573 / 3329-7047 / 3329-7048

Brasília/DF - (61) 99988-8740

Região Sul

Canoas/RS - (51) 3462-5166

Florianopólis/SC - (48) 3229-5021

Santa Maria/RS - (55) 3220-3309

Curitiba/PR - (41) 3381-1132

Região Sudeste

Pirassununga/SP - (19) 3565-7025 / (19) 3565-7205

Rio de Janeiro/RJ - (21) 2138-4205 / 2157-2317 / 2138-4020

São Paulo/SP - (11) 2465-2038 / 2465-2039

Lagoa Santa/MG - (31) 3689-3526

Região Norte

Belém/PA - (91) 3182-9517 / 3182-9519

Boa vista/RR - (95) 4009-1036 / 3194-1036 / 3194-1088

Manaus/AM - (92) 3614-1651

Porto Velho/RO - (69) 3211-9722 / 3211-9725

Região Nordeste

Natal/RN - (84) 3644-7135 / 3644-7136

Recife/PE - (81) 2129-8421

Salvador/BA - (71) 3377-8225

Correio Aéreo Nacional

O Correio Aéreo Nacional é um serviço postal militar brasileiro iniciado em 1931, com o objetivo de integrar as diversas regiões do país e permitir a ação governamental em comunidades de difícil acesso.

Com o passar dos anos, foi incluído o transporte de civis, que otimiza os recursos da Força Aérea sem custos adicionais.