Cidades

Agosto Lilás

Saiba identificar sinais de violência psicológica contra a mulher

Especialista aponta como funciona o ciclo silencioso, que não deixa marcas físicas, mas afeta a saúde mental de muitas vítimas

Laura Brasil

15/08/2025 - 16h44
Além da violência física do homem contra a mulher,  que atinge diversas classes sociais, alguns casos não deixam hematomas visíveis, mas causam marcas profundas por agressões psicológicas, financeiras e sexuais.

No Agosto Lilás, mês dedicado a quebrar o silêncio, a psicóloga Simone Cougo, professora universitária, explica que, entre os sinais mais comuns, está o ciúme excessivo.

O ciúme que nasce disfarçado de “cuidado” ocorre em situações em que o companheiro passa a controlar a roupa da mulher. Inicialmente, pode passar despercebido, mas, a partir desse gesto, outras formas de controle vão sendo praticadas na vida dela.

Existe o ciclo de críticas constantes, que lentamente vão minando a autoestima da mulher. Também é um método de exercer controle; em seguida, ocorrem chantagens, e o indivíduo exige monitorar redes sociais e seguir a rotina da vítima.

Com esse comportamento, o agressor consegue afastar a vítima de familiares e amigos, mas tudo vai sendo retirado aos poucos, conforme frisou a especialista.

“Em geral, a agressão começa de forma sutil e se intensifica gradualmente. O agressor alterna momentos de violência com gestos de carinho, criando confusão emocional e gerando o ciclo da violência. Estereótipos românticos, como considerar que ‘ciúmes é amor’, dificultam que a vítima perceba o controle como algo nocivo”, explica.

O chamado “ciclo de violência” se repete em três fases:

  • Tensão: quando surgem sinais de irritação;
  • Críticas e agressões verbais;
  • Explosão: marcada por atos de violência.

O momento da explosão pode envolver violência psicológica, física ou até patrimonial. Na sequência, a psicóloga disse que é muito comum a reconciliação ser marcada por um ritual de “lua de mel”, com pedidos de desculpas, promessas de mudar e retorno de demonstrações de afeto que causam confusão na cabeça da mulher, que está suscetível.

“A vítima acaba permanecendo na relação por dependência emocional, por esperar que o agressor mude ou por dependência financeira. Muitas vezes, há também pressão social ou familiar para manter o relacionamento”, afirma.

A mulher afastada da família e dos amigos, que encontra nessa figura papéis confusos, termina com consequências emocionais e físicas que vão desde:

  • transtornos de ansiedade e depressão;
  • baixa autoestima;
  • estresse pós-traumático;
  • sentimento de culpa e vergonha.

“No longo prazo, isso pode gerar dificuldade para estabelecer relações de confiança, problemas no ambiente de trabalho, baixa produtividade, absenteísmo e até doenças físicas relacionadas ao estresse crônico, como dores persistentes e problemas cardiovasculares”, detalha.

Violência patrimonial

O controle da renda do casal é outro ponto em que a mulher vulnerável se encontra em um caminho silencioso. Pode ocorrer do agressor usar o dinheiro sem consentimento.

Em situações mais graves, Simone diz que bens pessoais são escondidos ou destruídos. Em casos mais drásticos, os filhos são usados como forma de chantagem.

“O controle não é só sobre o dinheiro ou a rotina, é sobre a vida da vítima como um todo. Ela passa a depender dele para tudo”, ressalta Simone.

Rede de apoio

“Família, amigos, colegas de trabalho e instituições podem oferecer suporte emocional, orientação jurídica, acesso a abrigos e serviços sociais, além de ajudar na elaboração de um plano seguro de saída do relacionamento abusivo”, aponta.

Nesse sentido, o Agosto Lilás reforça o papel de canais de denúncia e proteção, como a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, gratuitamente, oferecendo informações sobre leis e direitos, localizando serviços especializados e encaminhando denúncias.

O canal também pode ser acionado pelo WhatsApp, no número (61) 9610-0180. Em casos de risco iminente, o contato deve ser feito pelo 190.

Para Simone Cougo, a conscientização precisa ser contínua.

“Campanhas como o Agosto Lilás ajudam a divulgar a Lei Maria da Penha, a incentivar a denúncia e a divulgar ONGs e coletivos de apoio. Mas é preciso ir além: educação sobre igualdade de gênero desde cedo, treinamentos para profissionais da saúde, educação e segurança pública, ampliação de canais de denúncia anônima e campanhas permanentes. Não basta falar sobre violência só em agosto”, conclui.

Polícia

Líder do PCC é preso em megaoperação da Polícia Civil em MS

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão mas um dos procurados morreu em confronto com a polícia.

15/08/2025 16h15

A Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Coordenadoria de Perícias e Grupo Aéreo, cumpriu um mandado de prisão contra Melquisedeque da Silva no município de Sonora, a 360 quilômetros de Campo Grande. 

De acordo com as investigações, ele é apontado como atual líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) no município e estaria envolvido em um caso recente de homicídio na cidade de Coxim.

Durante a operação, os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão em através da Operação Integrar, que tem como principal objetivo desfazer organizações criminosas que vinham travando confrontos armados na região disputando o controle do tráfico de drogas.

 Um dos alvos, José Adriano Candido da Silva, também apontado como um dos líderes da organização criminosa, morreu após entrar em confronto com a polícia. Ele estava armado com um revólver e carregava drogas. 

Foram apreendidas drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados. 

Suposta trégua

Conforme noticiado no começo do ano pelo Correio do Estado, as facções Comando Vermelho (CV) e o PCC deram a entender que selariam a paz após anos de guerra.

A nível nacional, foram enviadas mensagens pelas redes sociais dando a entender que as supostas chefias das facções, Marcos "Marcola" Willians Herbas Camacho (PCC) e Márcio Nepomuceno (CV), o Marcinho VP, pai do rapper Mauro dos Santos, mas conhecido como "Oruam", estariam encerrando os confrontos com texto de paz. 

Marcinho VP atualmente cumpre pena em Campo Grande desde outubro de 2024, sendo que está preso desde 1996 e desde 2010 em penitenciárias federais, condenado a mais de 40 anos por crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídio. 

Na época, a pasta de Segurança Pública de MS (Sejusp) indicou ter ciência das mensagens e que estava investigando, porém não havia indícios de que a paz estava, de fato, selada. 

Mortes em Sonora

A guerra entre as facções gerou dias sangrentos em Sonora desde o início de 2024. 

No dia 8 de janeiro, Ruan Henrique Lima de 22 anos foi assassinado a tiros. Ele tinha o papel de apoio do PCC. 

Em 20 de janeiro, Tiago Valdecir Sandrim, de 27 anos, foi executado por engano na pizzaria dele. O alvo real era outro funcionário, integrante do PCC, 

No dia seguinte, Rhariston Alves de Souza, o “Sem Fronteiras”, morreu em confronto com a Polícia Militar. Ele era suspeito de executar o dono da pizzaria na noite anterior. 

Em 28 de fevereiro, outro alvo errado: Juvenal Santos Silva, de 62 anos, foi assassinado com tiros na cabeça. 

No dia 15 de maio, duas mortes chocaram a cidade, quando o estudante João Vitor de Oliveira, 21 anos, e o professor Jair Ferreira Jara, 49 anos foram executados em frente ao ginásio de uma escola na cidade. 

Próximo aos corpos das vítimas foi encontrado o recado: "Um recado CV MS". Nele, citam nomes de supostos alvos da facção: "estamos em Sonora e daremos o sangue pela nossa luta".
 

Cidades

Prefeito de Ribas é absolvido por falta de provas em contratações irregulares

Justiça entendeu que não foram apresentadas provas suficientes da intenção de lesar os cofres públicos ou burlar a lei

15/08/2025 16h00

Por maioria de votos, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) absolveu o atual prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Luis Moureira, e o ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Cesar Lima Silveira, o Paulo Tucura, das acusações de crime de responsabilidade por contratações irregulares.

A decisão, de 7 de agosto de 2025, reformou a sentença de primeira instância, com o entendimento de que não foram apresentadas provas suficientes da intenção de lesar os cofres públicos ou burlar a lei.

O Ministério Público Estadual acusou o então prefeito Paulo Tucura e o então “assessor informal” Roberson Moureira de ordenar despesas não autorizadas e admitir servidores de forma irregular no início da gestão, em 2017.

A denúncia apontava que cerca de 118 pessoas foram contratadas sem vínculo formal, recebendo pagamentos por meio de notas de empenho, uma prática que, segundo a acusação, visava burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, o processo seletivo simplificado realizado posteriormente foi questionado como uma tentativa de "dar aparência de legalidade" a contratações que seriam, na verdade, cumprimento de promessas de campanha. Em primeira instância, ambos haviam sido condenados a penas de detenção em regime semiaberto.

Ao julgar os recursos, a maioria dos desembargadores da 1ª Câmara Criminal, liderada pelo voto divergente do desembargador Emerson Cafure, entendeu que as provas não eram robustas o suficiente para sustentar a condenação criminal.

A decisão destacou que, embora tenham ocorrido falhas administrativas, a defesa conseguiu demonstrar que as contratações foram feitas com a intenção de regularizar uma situação de emergência na prefeitura, que enfrentava falta de pessoal. O acórdão ressaltou que a simples adoção de um procedimento para regularizar as contratações, como a realização de um processo seletivo e, posteriormente, um concurso público em 2018, "não configura, por si só, uma infração penal".

Sobre a participação de Roberson Moureira, que atuava como assessor informal do prefeito, o Tribunal considerou que não havia provas concretas de sua atuação direta e com dolo nas irregularidades, aplicando o princípio do in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu).

A fundamentação do TJ/MS, ao absolver os réus, sinaliza que, para uma condenação por crime de responsabilidade, é indispensável a comprovação "inequívoca da intenção do agente em lesar o erário ou burlar a lei", o que não foi demonstrado de forma cabal no processo.

A decisão também leva em conta que as contratações já haviam sido analisadas e validadas em outras esferas judiciais, como em uma Ação Popular.

