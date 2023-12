A causa da morte da sul-mato-grossense Ana Clara Benevides, de 23 anos, fã da cantora norte-americana Taylor Swift, foi revelada esta semana. A jovem faleceu de exaustão térmica, uma condição causada pela exposição prolongada ao sol e a temperaturas extremas. O Correio do Estado conversou com médicos especialistas que informaram as possíveis causas desse quadro.

O médico cardiologista Délcio Gonçalves informa que a exaustão térmica é causada pela exposição prolongada a temperaturas altas. Essa exposição aumenta a temperatura interna do corpo humano, que, para manter o equilíbrio, deflagra mecanismos compensatórios para manter a temperatura interna regulada.

Um dos mecanismos citados pelo médico é o suor, que ajuda a diminuir a temperatura corporal.

No entanto, uma situação em que uma pessoa fica por muito tempo com a temperatura interna alta, fazendo atividade física, por exemplo, e exposta ao sol e a temperaturas elevadas acaba exigindo mais desses mecanismos de compensação.

Entre outros mecanismos, Délcio Gonçalves aponta a dilatação dos vasos e o aumento da respiração e dos batimentos cardíacos, o que faz o organismo consumir mais energia, principalmente o sistema cardiovascular, podendo gerar consequências graves em alguns casos, principalmente em pessoas que já têm algum problema cardíaco.

“Esse desgaste fisiológico do sistema compensatório para manter o equilíbrio de temperatura interna provoca uma sobrecarga no organismo, com várias consequências, que podem ser desde sintomas leves, como tonturas, escurecimento visual, náuseas, fraqueza muscular e câimbras, até casos mais severos, com falência cardiovascular, colapso neurológico, arritmias cardíacas, parada cardíaca, convulsões e morte, que precisam ser combatidos com rapidez”, esclarece o cardiologista.

No laudo de necropsia de Ana Clara Benevides consta que a jovem morreu por hemorragia alveolar, que é o rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, e por congestão polivisceral, que consiste na paralisação de vários órgãos.

No dia 17 de novembro, Ana Clara foi ao show de Taylor Swift, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a cidade estava sob uma forte onda de calor, com temperaturas acima dos 40°C.

No início do show da cantora norte-americana, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória e foi levada ao hospital, mas não resistiu.

O médico pneumologista Ronaldo Queiroz informa que durante a exaustão térmica a pessoa passa pelo que é chamado na medicina de “quase-desmaio”.

“É tamanho o calor, é tamanha a elevação da temperatura corporal que a pessoa passa a apresentar sintomas como tontura, náuseas, vômitos, e esse quase desmaio, se não for cuidado de imediato, aumenta muito o risco de provocar lesões cerebrais e até a morte”, explica Queiroz.

A empresa que organizou o show, Time For Fun, deve ser ouvida no inquérito que apura a morte da estudante.

No dia do ocorrido, a empresa tinha proibido a entrada de fãs com água no local do show, mas, após o falecimento de Ana Clara, o CEO da Time For Fun, Serafim Abreu, pediu desculpas pelas falhas durante o espetáculo e reconheceu que a empresa poderia ter tomado atitudes para minimizar o calor extremo.

CUIDADOS

O pneumologista aponta que, em casos de exaustão térmica, as pessoas ao redor devem tomar medidas imediatas, como retirar o indivíduo do ambiente de calor extremo, levando-o rapidamente para um ambiente ameno e tomando medidas para reduzir a temperatura corporal rapidamente, como retirar a roupa, jogar água fria, fazer compressa de gelo na cabeça, nuca, axilas e virilhas e, se possível, colocar a pessoa em ambiente climatizado.

“Se ela [a pessoa] não estiver vomitando, você pode dar isotônicos como Gatorade ou água em pequenas quantidades para melhorar a hidratação. Se, mesmo assim, a pessoa continuar com mal-estar, tontura, náusea e vômitos e piorar seu estado de consciência, imediatamente chame o Samu para que essa pessoa possa ser transferida para um serviço de urgência e emergência”, alerta o médico.

O cardiologista Délcio Gonçalves também indica cuidados, principalmente na época de verão, quando as temperaturas estão normalmente elevadas.

“Principalmente no Carnaval, é comum as pessoas dançarem muito, pularem muito, não se hidratarem adequadamente, ficarem expostas a temperaturas altas, expostas em piscinas e praias, consumindo álcool, e não compensarem isso com momentos de repouso, coberturas do sol, ambientes mais frescos, com sombras e mais refrigerados, repouso, uma correta hidratação. Isso pode levar a consequências como a exaustão térmica”, comenta Gonçalves.

O médico informa ainda que, se a pessoa tiver idade mais avançada, for gestante ou já tiver algum problema cardiovascular prévio, os riscos de ter exaustão térmica aumentam.

“É importante, para se precaver, manter intervalos entre as atividades físicas e descanso, procurar áreas de sombra ou de refresco da temperatura, usar roupas leves e hidratar-se constantemente”, informa o cardiologista.

CLIMA

O calor que foi a causa da morte da jovem continua em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante os próximos dias, as temperaturas estarão elevadas, aproximando-se dos 40°C.

Entre os dias 30 e 31, porém, o tempo passa a ficar mais instável, aumentando a umidade do ar e com riscos de chuva. Essa condição é causada principalmente por uma massa de ar frio que sai do Rio Grande do Sul, e não chega ao Estado, mas terá influência no volume de chuvas.