Salário não cai na conta e servidores municipais ficam frustrados

Os servidores municipais que aguardavam receber nesta terça-feira (7) acabaram demonstrando insatisfação ao encontrar com a conta zerada. O salário de janeiro é referente ao mês trabalhado de dezembro.

Contudo, até o momento, o dinheiro não "pingou" nas contas dos servidores, que se depararam surpresos com a situação. Conforme apurado pela reportagem do Correio do Estado, servidores que não quiseram se identificar ficaram indignados com o cenário, e denunciam outros problemas de remuneração com a Prefeitura de Campo Grande

"Ninguém recebeu [o salário]. O que ela fez foi adoçar a boca dos apoiadores durante a campanha, pagando quase que concomitantemente com o estado", disse um servidor que não recebeu. Outros relataram à reportagem que além do salário de janeiro, o décimo terceiro também não chegou na conta.

Além disso, conforme apurado, os professores convocados não conseguem sequer consultar o holerite no portal do servidor.

Em nota, o secretário jurídico do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACPMS) Leonel Alves do Bonfim, informou que o problema aconteceu em razão da não consideração do sábado como dia útil pelo município.

"Para a prefeitura, servidor público por ser regime estatutário, o sábado não é considerado dia útil. Então amanhã (8) será o quinto dia útil e confirmaram que amanhã estará na conta dos servidores", disse.

Com relação ao pagamento do décimo terceiro salário dos professores convocados o secretário jurídico da ACP explicou que é proporcional e o pagamento será efetuado em caráter indenizatório.

"O acerto do décimo terceiro é o proporcional de férias dos convocados será em caráter indenizatório, pois os contratos encerraram dia 21. Nos informaram que será pago junto com os dias de dezembro. Quanto ao sistema, geralmente os holerites ficam disponíveis assim que fazem o pagamento", relatou.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para entender a situação e saber se há um prazo para a regularização dos depósitos. Contudo, não tivemos resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

O presidente da ACP, o professor Gilvano Bronzoni, contou que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) e foi informado de que um problema no sistema ocasionou o não pagamento do salário dos professores.

“O vencimento de dezembro e as férias cobramos hoje da Sefin e nos disseram que amanhã estará na conta. Disseram que houve problemas técnicos. Não é bom esse atraso.”

O prazo dado pela Prefeitura de Campo Grande para o pagamento dos servidores, conforme informações repassadas a ACP é que será nesta quinta-feira (08) no quinto dia útil do mês.

Anúncio dos secretários e incertezas

A prefeita Adriane Lopes anunciou os primeiros nomes das secretarias, como bem acompanhou o Correio do Estado, sem nenhuma novidade. Entre os nomeados está Márcia Helena Hokama, que segue à frente da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

Diante da insatisfação dos servidores, a reportagem solicitou contato com a titular da pasta, mas, até o fechamento do material, não obteve resposta.

O anúncio dos primeiros titulares foi feito na última sexta-feira (03), com nomes conhecidos, como:

Andréa Alves Ferreira Rocha - Secretaria de Administração e Inovação (Semadi);

Ademar Silva Junior - Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades);

Leandro Basmage - Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

Outros nomes foram divulgados na segunda-feira (06) e ao estilo “time que não se mexe”, todos os nomes já faziam parte da gestão anterior.



