Saltenha vira oportunidade de renda em oficina gratuita para mulheres em Campo Grande

Uma receita tradicional da culinária boliviana será usada como ferramenta para geração de renda em uma oficina gratuita voltada a mulheres de Campo Grande. A atividade “Mão na Massa”, promovida pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), ocorre nesta sexta-feira (28), a partir das 14h, na região do Anhanduizinho.
A expectativa é qualificar 50 mulheres na Associação Solidária às Famílias do Vespasiano Martins. Além do preparo da saltenha, prato popular de origem boliviana, e do brigadeiro de banana, a capacitação inclui orientações para transformar os produtos em fonte de renda.
As participantes aprenderão conceitos de precificação para calcular o lucro, estratégias de embalagem e divulgação comercial, além da escolha de materiais de menor custo sem comprometer a qualidade do produto.
A presidente do FAC, Adir Diniz, afirma que a proposta é apresentar novidades às participantes. “Quem participar dessa oficina vai aprender novidade. Serão duas receitas de saltenha: a tradicional e outra surpresa que faz parte de um segredo da aula de culinária”, afirmou.
Ao final da atividade, as participantes receberão certificado.
As vagas são limitadas, e as interessadas devem buscar informações sobre a inscrição diretamente na sede da Associação Solidária às Famílias do Vespasiano Martins, localizada na Rua Elpidio Gomes, nº 56.