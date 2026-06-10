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DESVIO DE MERCADORIAS

Sargento e cabo envolvidos em esquemas criminosos são excluídos da PM

Wilgruber Valle Petzold e Rafael Leguiça Flores usavam do poder de seus cargos para se apropriarem de produtos apreendidos e exigir propinas

João Pedro Flores

10/06/2026 - 10h45
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A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) excluiu o 2º sargento Wilgruber Valle Petzold e o cabo Rafael Leguiça Flores, após ambos serem condenados pelos crimes de peculato e falsidade ideológica. A decisão do comandante-geral foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (10).

Os militares excluídos estiveram envolvidos em diversos episódios, entre os anos de 2018 e 2019, os quais se apropriavam de mercadorias ilegais apreendidas, recebiam propinas e alteravam os boletins de ocorrência.

O primeiro fato que consta nos autos da denúncia ocorreu no dia 31 de outubro de 2018, nas proximidades do assentamento Capão Bonito, zona rural do município de Sidrolândia. Na ocasião, o 2º sargento Wilgruber, o cabo Rafael Flores e mais dois soldados, identificados como Rafael Preza da Silva e Maurício Gonçalves Brandão, estavam de serviço e, aproveitaram de seus respectivos cargos, para exigirem propina.

Os denunciados ainda inseriram, em documento público, declaração falsa, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato, atentando contra a administração e o serviço militar.

O crime foi documentado no relatório da PolíciaFederal, elaborado no âmbito da operação Trunk, que investigou organizações criminosas, as quais atuavam no contrabando de cigarros do Paraguai. Os policiais envolvidos no esquema recebiam propina para facilitar a entrada da mercadoria no território nacional e sua circulação nas estradas.

Os áudios mostram que a equipe denunciada abordou dois batedores na região, sendo um deles identificado como Carlos Magno Pinto Ramos, vulgo “formigão”, e em seguida, abordou duas carretas carregadas com cigarros de origem estrangeira.

Os denunciados exigiram o valor de R$ 200 mil para liberar as carretas e as cargas, e liberaram os motoristas e os batedores para que levantassem o dinheiro exigido. Os civis se deslocaram do local nos veículos pequenos, enquanto que os militares permaneceram na 'escolta' das carretas, aguardando o recebimento da propina.

De acordo com as conversas telefônicas mantidas entre os membros da organização criminosa, a partir da liberação dos motoristas e batedores, iniciou-se intensa tratativa para levantar o valor exigido pelos denunciados.

Os diálogos demonstram que os membros do grupo criminoso pretendiam depositar parte do valor nas contas bancárias dos motoristas e batedores, para que eles sacassem e efetuasse o pagamento da propina exigida.

Ocorre que, no período vespertino, uma equipe do serviço de inteligência da Polícia Federal tentou realizar vigilância velada nas proximidades do quartel de Sidrolândia, todavia, foram identificados e abordados pelos denunciados, que, então, desistiram de esperar o pagamento da exigência e formalizaram a apreensão das carretas por meio do boletim de ocorrência.

Porém, o teor do boletim de ocorrência é falso. Os denunciados constaram no documento, na parte “Histórico da Ocorrência”, que os motoristas das carretas abandonaram os veículos, fugiram a pé e não foram localizados.

Segundo caso

No dia 15 de novembro de 2018, na rodovia BR-060, município de Sidrolândia, Wilgruber Valle Ptzold, o cabo Warlei Anderson Santos do Nascimento e os soldados Maurício Gonçalves Brandão e Rafael Preza da Silva inseriram declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato.

Os denunciados, que compunham escala de serviço divididos em duas guarnições, abordaram um homem, que trafegava pela rodovia com um carro. Na sequência, os militares constataram que dentro do veículo havia 100 caixas de essência de narguilé, adquiridas no Paraguai, de maneira irregular, quando então colocaram a vítima dentro da viatura e deslocaram-se até uma estrada vicinal na região conhecida como “capão seco”, sendo que um dos homens dirigiu o veículo da vítima até este local.

Já na estrada vicinal, os denunciados mandaram que o rapaz fosse embora, a pé, sendo que permaneceram com o veículo e a mercadoria. Quando conseguiu chegar em Campo Grande, a vítima procurou a Corregedoria da PMMS e relatou  os fatos.

Novamente, os denunciados inseriram informação falsa no boletim de ocorrência, posto que, no campo “histórico da ocorrência” relataram que a guarnição perseguiu dois veículos Voyage, sendo que um dos motoristas parou o carro nas proximidades do assentamento e fugiu a pé, se escondendo no matagal e não sendo localizado pela equipe policial. A mesma mentira contada no primeiro caso.

3º FATO

Dia 23 de fevereiro de 2019. Novamente, na rodovia BR-060, em Sidrolândia, Wilgruber, Rafael Leguiça, Warlei, Maurício Brandão e Rafael Preza aproveitaram do poder de seus respectivos cargos para se apropriarem de bens móveis.

Desta vez, a vítima retornava de Ponta Porã, transportando em seu veículo brinquedos e artigos de pesca adquiridas no país vizinho, sem o recolhimento dos impostos devidos, quando foi abordado pelos denunciados.

Em vistoria no veículo, localizaram os produtos. Os denunciados, então conduziram o homem e seu veículo até o quartel da PMMS, e efetuaram a apreensão da mercadoria, liberando o civil e o veículo.

Ocorre que os militares não registraram boletim de ocorrência relativo à mercadoria apreendida, bem como não procederam o seu encaminhamento à Receita Federal, mas sim, apropriaram-se de todo o material.

4º FATO

Em 4 de setembro de 2019, no mesmo local e o mesmo modus operandi, Wilgruber, Warlei Anderson e Rafael Leguiça abordaram um homem e, durante a vistoria no carro, constataram que ele transportava diversos materiais eletrônicos adquiridos no Paraguai, e introduzidos no Brasil sem o recolhimento dos impostos devidos.

Os militares conduziram a vítima, o veículo e a mercadoria para o batalhão da PM de Sidrolândia, onde registraram o boletim de ocorrência relativo à apreensão das mercadorias. Novamente, não descriminaram os objetos apreendidos, registrando apenas “...que foi realizada a apreensão das mercadorias de origem estrangeira, sendo três volumes de equipamentos eletrônicos utilizados em serviço de internet (antenas internas e externas), para posterior entrega ao órgão federal competente...”.

Mesmo questionados pela vítima, sobre a necessidade de individualizar as peças apreendidas, os denunciados responderam que o boletim era registrado daquela forma, e após conclusão do procedimento, liberaram a vítima.

O homem procurou a Corregedoria da PMMS para denunciar o fato, pois quando ainda estava no batalhão de Sidrolândia, percebeu que parte dos itens apreendidos fora separado do montante que estava sendo empacotado para entrega na Receita Federal.

O civil apresentou as notas fiscais dos materiais por ele adquiridos no Paraguai e o encarregado solicitou a Relação de Mercadorias da Receita Federal, contendo a descrição de todos os itens entregues pela polícia militar, para fins de comparação. Fico comprovado que o switch marca huawei e dois HD's externos não foram entregues no órgão competente, além de outros itens que foram entregues em quantidades inferiores ao total adquirido pela vítima.

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Tradição

Cem fiéis estão 'com a mão na massa' para confeccionar bolo de Santo Antônio

São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo para fazer o bolo

10/06/2026 09h10

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Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento

Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento Naiara Camargo

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A receita do bolo de Santo Antônio já saiu do papel e está com a mão na massa.

Ao todo, 100 fiéis voluntários trabalham dividos, em três turmas (7h às 12h, 13h às 18h e 18h às 21h), na parte de produção, montagem, logística, compra e armazenamento, para confeccionar o bolo de Santo Antônio, em Campo Grande.

A fabricação do bolo começou em 1° de junho e vai até o dia 12. São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo.

“A gente recebe muita doação de alimentos também dos paroquianos. Tem tanto aquele que doa fardos de trigo, como aquele que traz uma caixinha de ovos, um quilinho de açúcar e a gente usa tudo. Então assim, é muito bonito de ver a movimentação dos paroquianos nessa época”, explicou a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa.

A receita é a mesma todos os anos – bolo pão de ló, creme de baunilha, creme de chocolate, chantilly e calda. Os bolos são armazenados em um container refrigerado.

Em 2026, o bolo de Santo Antônio tem 17 mil pedaços, 3 mil alianças, um par de aliança de ouro e TV de 60 polegadas. As milhares de alianças e o prêmio da TV (escrito em um papelzinho) estarão espalhados pelos 17 mil pedaços. O valor de cada pote é R$ 15.

A entrega será no sábado (13), das 6h30min às 13h30min, em sistema drive-thru, na Catedral Nossa Senhora da Abadia - Santo Antônio de Pádua, localizada na travessa Lydia Bais, Centro, em Campo Grande.

As sobras serão vendidas no arraía de Santo Antônio, em 13 e 14 de junho, na Praça do Rádio Clube, situada na avenida Afonso Pena, centro, em Campo Grande.

O bolo é motivo de emoção para a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa, que é confeiteira de profissão e dedica algumas semanas de seu ano para este trabalho voluntário.

“Eu tirar duas semanas do meu ano para devolver na minha paróquia a minha experiência, o meu conhecimento do que eu faço, para mim é muito gratificante. Então por isso que eu fiquei emocionada. Acho que uma semaninha que você tira não faz falta no bolso. É uma festa bonita, é um trabalho que a gente faz com o maior carinho do mundo”, disse, com lágrimas nos olhos.

Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio é conhecido popularmente como "Santo Casamenteiro", porque acredita-se que uma moça, em Nápoles, conseguiu, por intercessão dele, o dote necessário para se casar.

Muitos fiéis compram o bolo com esperança do Santo abençoar ou até mesmo adiantar o matrimônio.

Além disso, Santo Antônio era conhecido como protetor das coisas perdidas, protetor dos pobres e o Santo dos milagres. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos doentes e pessoas com deficiência eram curadas.

HOMICÍDIOS

Briga por cigarro e assalto no Tijuca têm dois mortos na Capital

Crimes ocorreram entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira

10/06/2026 09h00

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Vítima estava em sua residência quando criminosos invadiram e passaram a agredi-lo

Vítima estava em sua residência quando criminosos invadiram e passaram a agredi-lo Foto: Divulgação / Polícia Civil

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Na madrugada desta quarta-feira (10), um homem identificado como Tiago Robson Reis de Lima, de 38 anos, foi vítima de homícidio dentro de sua casa, após três pessoas invadirem devido a uma discussão causada por cigarro. O crime ocorreu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o relato da namorada da vítima, Tiago chegou à sua residência por volta das 23h e começou a chamá-la na porta. Antes de entrar na residência, um homem, identificado como Ricardo Dias Pereira passou pelo local e pediu um gole do energético que o rapaz segurava e ele permitiu que o indivíduo tomasse um gole.

Em seguida, pediu-lhe um cigarro, porém Tiago se negou a fornecer, iniciando-se uma discussão acompanhada de xingamentos. Nesse momento, a moça disse: "Para de discussão e vamos entrar", puxando o namorado para dentro da residência e fechando a porta.

Após alguns minutos, uma mulher identificada como Aldrea Aparecida de Paula Santos, que estava acompanhada do seu côjuge e também de seu irmão, Paulo de Paula Martins, estava em frente à casa e gritando: "Você brigou com meu marido".

Neste momento, Tiago e a namorada saíram para verificar o que estava ocorrendo. O rapaz então iniciou nova discussão, desta vez com a mulher e os dois homens.

Em determinado momento, Tiago xingou a mulher. Os autores passaram a chutar o muro de madeira. Em razão disso, a vítima abriu novamente a porta, e os dois homens, ambos armados com facas, e a mulher, portando um pedaço de madeira, invadiram a casa e atacaram o rapaz.

Tiago pegou um pedaço de telha do tipo Eternit para tentar se defender, porém foi atingido por uma facada na região do abdômen. Em seguida, saiu correndo, sendo perseguido pelos autores. Após os fatos, os envolvidos fugiram em um veículo Volkswagen Gol. O óbito foi constatado por volta das 01h desta quarta-feira.

Até o momento, nenhum autor foi localizado pelas equipes policiais.

Tijuca

Um outro caso de homicídio aconteceu na rua José Silvestrini, no bairro Jardim Tijuca, onde Jonny Santana Souza, de 40 anos, foi morto, na noite de ontem (9). 

As imagens das câmeras de segurança obtidas no local registraram o fato, e a dinâmica observada sugere execução, e não latrocínio, segundo o Boletim de Ocorrência. A vítima encontrava-se no veículo pertencente a seu amigo, ocupando o banco do passageiro.

O amigo de Jonny relatou que, no momento em que chegou e parou seu veículo em frente à residência, um indivíduo em uma moto preta e casaco escuro com capacete, armado com uma pistola parou em frente ao carro, dando voz de assalto.

Jonny teria jogado seu aparelho celular próximo aos pés do autor, momento em que o indivíduo apontou a arma em sua direção e tentou efetuar o primeiro disparo, o qual falhou. A vítima aproveitou tal momento para tentar fugir, e se abrigou atrás do veículo.

O autor o seguiu e passou a efetuar vários disparos de pistola contra a vítima que caiu no chão.

De acordo com as imagens obtidas pela Polícia, o autor do homicídio parece ter recebido apoio de um segundo veículo, um Volkswagen Up de cor branca.

A equipe da perícia realizou a apreensão de 10 cápsulas de munição calibre 9 mm.

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