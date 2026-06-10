UEMS, UFMS e Governo de MS vão suspender aulas nos horários do jogo do Brasil

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Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Rede Estadual de Ensino (REE-Governo de MS) confirmaram a suspensão das aulas e atividades, nos horários dos jogos do Brasil, na Copa do Mundo 2026 .

Isto significa que, quando o Brasil jogar no mesmo horário das aulas de estudantes ou expediente de servidores, a atividades estarão suspensas.

Já a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) confirmou a antecipação e suspensão das aulas.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e Secretaria Municipal de Educação (Semed-Prefeitura de Campo Grande) ainda não sabem se as atividades serão mantidas ou suspensas nos horários dos jogos.

O Correio do Estado entrou em contato com a Uniderp, mas, até o fechamento desa reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

Confira detalhadamente as medidas tomadas por cada instituição:

UFMS

Aulas suspensas.

“Informamos que serão suspensas as atividades nos períodos letivos em que houver jogos da Seleção Brasileira. Caso a seleção avance para as próximas fases, a mesma orientação será adotada para os períodos letivos coincidentes com os horários das partidas”, informou a UFMS por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

UEMS

Aulas suspensas.

“Nos dias 19 de junho de 2026 (Brasil x Haiti, às 21h30 – horário de Brasília) e 24 de junho de 2026 (Brasil x Escócia, às 19h – horário de Brasília), o expediente vespertino da UEMS será encerrado, excepcionalmente, às 16h30 para todos os setores, incluindo as unidades universitárias e órgãos que operam após esse período. Ademais, informa-se que as atividades administrativas e de ensino do período noturno estarão totalmente suspensas nas referidas datas. Os dias e horários para a reposição das aulas ficam a cargo dos docentes das disciplinas, em conjunto com as coordenações dos cursos”, informou a UEMS por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

REE (GOVERNO DE MS)

Aulas suspensas.

“ Nos dias dos jogos, quando houver conflito de horário dos jogos do Brasil com as atividades escolares, os estudantes serão liberados. Em casos como estes, as unidades escolares poderão programar reposição ou aplicar APCs (Atividades Pedagógicas Complementares), conforme orientação da Secretaria de Estado de Educação”, informou a SED por meio de nota enviada a reportagem.

UCDB

Aulas antecipadas e suspensas.

Dia 13/6 – sábado – Sem alteração

Dia 19/6 – sexta – Calendário acadêmico prevê aula on-line antes do horário do jogo do Brasil

Dia 24/6 – quarta – Não haverá aula no período noturno

SEMED (CAMPO GRANDE)

Ainda não há definição.

“A Rede Municipal de Ensino atua em conformidade com as publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Neste momento, a Semed aguarda as diretrizes e eventuais publicações oficiais do Executivo Municipal referentes ao funcionamento dos órgãos públicos em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, especialmente em caso de classificação para as próximas fases da competição”, informou a Semed por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

IFMS

Ainda não há definição.

“O IFMS informa que, até o momento, não há definição institucional sobre suspensão de aulas ou atividades nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A instituição acompanhará eventual publicação de orientações oficiais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sobre o funcionamento dos órgãos federais nessas datas, como costuma ocorrer em anos de Copa do Mundo. Caso haja orientação do MGI, o IFMS fará as análises necessárias e publicará as orientações institucionais correspondentes à comunidade acadêmica.As diretrizes internas deverão contemplar servidores e estudantes, bem como eventuais procedimentos de compensação ou reposição de atividades, quando aplicáveis.Dessa forma, ainda não há jogos com suspensão confirmada no âmbito do IFMS”, informou o IFMS por meio de nota enviada a reportagem.

UFGD

Ainda não há definição.

COPA DO MUNDO - FIFA 2026

Copa do Mundo 2026 ocorre de 11 de junho a 19 de julho, com 48 seleções e 104 partidas. Pela primeira vez na história, a competição é sediada em três países diferentes: Canadá, México e Estados Unidos.

Confira os Jogos do Brasil:

13 de junho (sábado): Brasil x Marrocos, às 18H, em New Jersey, USA

19 de junho (sexta-feira): Brasil x Haiti, às 20h30, em Filadélfia, USA

24 de junho (quarta-feira): Brasil x Escócia, às 18H, em Miami, USA

O Brasil está no Grupo C, junto com Marrocos, Haiti e Escócia. Se avançar em primeiro lugar do grupo, o Brasil poderá jogar a próxima fase em 29 de junho.