Cidades

TERCEIRA IDADE

Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa

Foram incluídas informações sobre saúde mental e prevenção à violência

Agência Brasil

02/01/2026 - 21h00
O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (2) uma versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa. Segundo a pasta, o documento passa a incluir informações sobre saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social.

O material pode ser acessado em versão digital no site do ministério. A previsão é que, ainda neste ano, o documento esteja disponível também no aplicativo Meu SUS Digital. Além disso, uma versão física da caderneta será distribuída para todo o país.

Em nota, a pasta informou que o material foi reestruturado para se tornar “mais acessível, acolhedor e robusto, funcionando como um elo entre a pessoa idosa, seus familiares e as equipes de saúde”.

“Além de organizar o histórico clínico, o material agora incorpora novos elementos que levam em consideração a diversidade e a realidade social dos mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais”, destacou o ministério.

Mudanças

Dentre as novidades incluídas na atualização está o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que permite avaliação das condições de fragilidade e necessidades específicas de cada pessoa.

O documento também apresenta conteúdos em fontes maiores e utiliza ilustrações e QR codes para direcionar o usuário e os profissionais a conteúdos complementares de educação em saúde.

Entenda

A Caderneta da Pessoa Idosa é um instrumento direcionado tanto para o cidadão quanto para profissionais de saúde, onde são organizados registros de consultas, vacinas, medicamentos e resultados de exames. Também podem ser acessadas informações sobre os direitos da pessoa idosa, alimentação saudável, serviços e telefones úteis.

Cidades

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão

Aposta feita em bolão com 10 cotas rendeu prêmio de R$ 18 milhões para cada um dos apostadores sul-mato-grossenses

02/01/2026 16h29

Ao todo, seis apostas acertaram as seis dezenas e ganharam o prêmio principal da Mega da Virada

Ao todo, seis apostas acertaram as seis dezenas e ganharam o prêmio principal da Mega da Virada Foto: Agência Brasil

O bolão da Mega da Virada registrado em Ponta Porã, que ficou entre as seis apostas ganhadoras da Mega da Virada 2025, custou R$ 1.260. Com 10 cota, o valor ficou em R$ 126 para cada pessoa, caso tenha comprado apenas uma cota.

O investimento rendeu, já que cada uma das apostas vencedoras vai receber exatamente R$ 181.892.881,09, o que dá R$ 18,1 milhões para cada apostador do bolão sul-mato-grossense.

O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas. É o maior prêmio da história já sorteado em qualquer loteria brasileira.

O sorteio, que estava previsto para o dia 31 de dezembro, foi realizado no dia 1º de janeiro de 2026, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. 

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além da aposta realizada na cidade de Mato Grosso do Sul, houve outros cinco acertadores do prêmio principal, sendo uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

O bilhete comprado em uma lotérica de João Pessoa foi o único com a compra mínima (de seis números), ao custo de R$ 6, a ganhar o sorteio e levou os quase R$ 182 milhões do prêmio.

O bilhete mais caro a ganhar o prêmio milionário custou R$ 18.018. Foi um bolão feito em Franco da Rocha com 14 números, que será dividido entre 18 ganhadores. Cada um vai receber cerca de R$ 10 milhões.

Dois bilhetes de nove números, ao custo de R$ 504 cada, também foram sorteados, um em São Paulo e outro em Belo Horizonte.

Houve ainda uma aposta simples vencedora no Rio de Janeiro, de dez números, que custou R$ 1.260. O valor de cada aposta foi divulgado pela Caixa.

Além dos vencedores da Sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Até a publicação desta reportagem, o site da Caixa ainda enfrenta instabilidades e não é possível consultar o rateio de quantos apostadores sul-mato-grossenses foram premiados com a quina e a quadra da Mega da Virada.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre no sábado (3), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

CRIME

Homem que tentou estuprar policial diz ter saído para "arrumar mulher" porque esposa está grávida

A vítima fazia caminhada quando foi surpreendida pelo suspeito

02/01/2026 16h00

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua primeira atividade física do ano quando foi surpreendida pelo agressor

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua primeira atividade física do ano quando foi surpreendida pelo agressor Gerson Oliveira

O homem de 24 anos preso por tentar estuprar uma mulher durante uma caminhada na Avenida Rita Vieira de Andrade, no bairro Universitário, em Campo Grande, afirmou à Polícia Militar que saiu de casa com a intenção de “arrumar uma mulher para ter relação sexual”, mesmo tendo deixado a esposa grávida e um filho na residência.

A declaração foi revelada pelo subcomandante do Batalhão de Choque, Cleyton da Silva Santos, durante coletiva na manhã desta sexta-feira (2). Segundo ele, o próprio suspeito admitiu que tinha plena consciência de que cometia um crime ao abordar a vítima.

“Ele falou que tinha consciência do que estava fazendo, que a esposa estava em casa, grávida, e que saiu com a intenção de arrumar uma mulher para manter relação sexual. A alternativa que ele encontrou foi tentar cometer essa violência contra uma mulher que fazia atividade física”, destacou o subcomandante.

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua primeira atividade física do ano quando foi surpreendida pelo agressor. Inicialmente, ela acreditou se tratar de um roubo e tentou entregar o celular, mas o homem deixou claro que não queria o aparelho, e sim que ela o acompanhasse até uma área de mata próxima.

Sob ameaça de uma faca de cozinha, o suspeito tentou arrastá-la em direção a um terreno baldio. A ação foi interrompida por um policial militar do Batalhão de Choque que estava de folga e passava pelo local com familiares, retornando de um culto religioso.

O agente, identificado como soldado Guedes, percebeu a movimentação suspeita, parou o veículo e tentou abordar o homem, que ao ser confrontado largou a faca e tentou fugir para uma área de mata. Ele foi alcançado e contido com o apoio de populares que transitavam pela região.

Com o suspeito, foram apreendidos um gel lubrificante para relações sexuais e uma motocicleta Honda Fan utilizada na tentativa de fuga. Conforme o Batalhão de Choque, o homem não utilizava roupa íntima, não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas e se mostrava consciente e orientado no momento da prisão.

O subcomandante reforçou que, embora o autor não tenha passagens anteriores por crimes semelhantes, o modo de agir levanta alertas sobre a possibilidade de que não se trate de um fato isolado.

“Pelo modo como ele saiu de casa, sem roupas íntimas e com gel no bolso, isso acende um alerta se realmente foi a única vez que ele tentou agir dessa forma”, afirmou.

O homem segue preso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde permanece à disposição da Justiça.

Diante do caso, a Polícia Militar informou que tem intensificado o policiamento em regiões utilizadas para caminhadas e corridas, especialmente nos períodos da manhã e do fim da tarde. A orientação é que a população evite locais ermos, busque realizar atividades físicas acompanhada e prefira espaços com maior circulação de pessoas.

“Qualquer um poderia ter sido a vítima. Esposas, filhas, namoradas. Infelizmente, é o tipo de situação que pode acontecer com qualquer pessoa”, concluiu o subcomandante.

