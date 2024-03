Secretária de Licitação abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil

DIA DO DESCANSO

Conforme decreto Estadual, o 28 de março que antecede o feriado nacional de Paixão de Cristo também é ponto facultativo em entidades da administração direta e demais autarquias

Conforme publicado na edição desta sexta-feira (1º de março) do Diário Oficial do município, o Poder Executivo decretou que o próximo dia 28, que antecede o feriado nacional de da Paixão de Cristo, fica decretado como ponto facultativo para as repartições públicas de Campo Grande.

Como esclarece o texto assinado pela prefeita em exercício, Adriane Nogueira Lopes, e a secretária municipal de Gestão, Evelyse Ferreira Oyadomari, o expediente o não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

Vale lembrar que ainda em janeiro, pela edição do dia 18 do Diário Oficial do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul havia decretado a chamada "quinta-feira Santa" (28 de março) como ponto facultativo.

Nesse sentido, também cabe anotar no calendário quais ficam sendo os próximos pontos facultativos para os órgãos e as entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

30 de maio Corpus Christi (ponto facultativo)

31 de maio Ponto facultativo

28 de outubro Dia do Servidor Público Estadual (ponto facultativo)

24 de dezembro Véspera do Natal (ponto facultativo)

31 de dezembro Véspera do Ano Novo (ponto facultativo)

Claro que, entre uma data e outra, o Governo segue a lista de decretos dos feriados nacionais, como os dias 15 e 20 de novembro - respectivamente Proclamação da República e Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra -, quando o descanso para o proletariado cai em uma sexta e quarta-feiras.

"Proibições santas"

Comumente adotado pelos cristãos católicos, toda a semana santa é envolta em tradições e conselhos passados pela igreja católica, que aconselhava seus fiéis aos mais diversos costumes.

Principalmente o "não comer carne" aparece como a tradição mais duradoura da tradicional semana santa, o que deriva do conceito de que não se pode matar qualquer animal na sexta-feira, mesmo que para alimentação.

Nesse sentido, o catolicismo ainda aconselhava a não tirar o leite, o que ao longo da história levou fazendeiros que possuíam vacas a ordenharem seus animais para não desenvolverem infecções ou demais problemas de saúde, porém doando o leite obtido.

Entre as curiosidades cabe pontuar que também "ficam proibidos" na sexta-feira Santa:

- Tomar café da manhã

- Namoro ou sexo

- Perseguir formigas, pássaros ou animais que estragam plantações.

- Participar de baladas antes da meia-noite.

- Bebedeira (sendo o vinho a única permissão)

- Evitar brigas e palavrões

- Limpar a casa ou lavar roupa

Vale lembrar que a única carne permitida pelos costumes é a de pescados, o que trouxe e desenvolveu o costume de muitas famílias adotarem o bacalhau como opção.

