Secretaria de Saúde realiza campanha de prevenção às ISTs no carnaval

CARNAVAL 2023

Pais e responsáveis se sentem aliviados com a segurança do carnaval para as crianças

Os foliões de Campo Grande foram às ruas nesse domingo (19) para curtir mais um dia de carnaval, e a grande novidade é o Capivarinha Blasé, uma matinê direcionada para os pequenos, dentro do bloco Capivara Blasé. A iniciativa é uma parceria da organização do evento com a Cruz Vermelha, para promover um espaço mais seguro para as crianças.

O Capivara Blasé desfila também nessa segunda-feira (20), às 15h, na Esplanada Ferroviária. E os pais e responsáveis que decidirem pular carnaval no bloco poderão deixar seus filhos em um espaço destinado apenas para as crianças, que conta com pintura facial, bloquinho e atividades direcionadas aos pequenos, organizado pela Cruz Vermelha.

Para ficar no espaço direcionado é feito um cadastro da criança, que é usado também para evitar o desaparecimento dos pequenos. No local, há a presença de socorristas e psicólogos.

“O cadastro é para caso haja alguma intercorrência da criança se perder dos pais, com o nome do responsável, telefone e uma foto da criança ou do documento. Vai para a nossa base, que nós estamos compartilhando com outras instituições aqui presentes, caso ocorra alguma coisa a gente tem como rapidamente identificar quem é o responsável pela criança”, diz um dos organizadores do evento José Ramires.

Elba Gonçalves estava no bloco com duas filhas, de seis e três anos de idade. “Curtir o carnaval e tirar tudo o que a gente já passou trancada dentro de casa. Agora a gente vai curtir”, disse a mãe.

Maria Eduarda de 20 anos, levou a irmã Zoe, de dois anos, para conhecer o carnaval de rua. “É a melhor coisa que tem, quando eu era mais nova a minha mãe levava e tem uma grande diferença de idade. E assim, com o tempo que vai passando, quase não tem espaço mãe deixar as crianças, e ainda mais com essa segurança que está tendo aqui dentro”, comentou.

Fantasiada de super-heroína dos desenhos animados, Mia Volpi, de quatro anos, revelou à equipe de reportagem que estava empolgada para o Carnaval.

Os pais de Mia também estavam fantasiados para acompanhá-la na folia. Foto: Marcelo Victor

"Eu acordei animada. É a segunda vez que venho no Carnaval. Estou de capetinha e Lady Bug".