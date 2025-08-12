Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RASTRO CIRÚRGICO

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

Durante a ação, foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas

Tamires Santana

Tamires Santana

12/08/2025 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta terça-feira (12), a Polícia Federal deflagrou a 'Operação Rastro Cirúrgico', que foi cumpriu mandados de busca e apreensão em três  municípios do interior de Mato Grosso do Sul, e resultou no afastamento do secretário municipal de saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, que ocupa o cargo desde a gestão anterior.

A investigação teve seu início com a notícia de irregularidades praticadas no âmbito do Centro de Especialidades Médicas - (CEM), do município de Selvíria, distante aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande.

A operação teve o objetivo de combater os crimes de peculato apropriação e desvio de recursos públicos, além de fraude em procedimentos licitatórios e em contratos administrativos, envolvendo recursos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a polícia, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além das medidas cautelares de sequestro, arresto e bloqueio de bens, no valor de 5 milhões de cada uma das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, bem como medidas cautelares de natureza pessoal, tais como afastamento das funções públicas e de proibição de contratar com o poder públicos.

Dos 13 mandados de busca e apreensão, seis foram cumpridos no município de Selvíria, três no município de Aparecida do Taboado, e outros quatro no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. Além disso, durante a ação, foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas.

Todas as medidas forma deferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, após representação conjunta, formulada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul.

Durante a investigação, a Polícia Federal identificou indícios de inexecução contratual, assim como superfaturamento e sobrepreço na Ata de Registro de Preço (ARP) e nos respectivos contratos administrativos. Na ocasião, a PF também verificou que uma das clínicas médicas contratadas não existia de fato.

Além disso, também foram identificadas a  existência de múltiplos contratos administrativos, alguns deles sem publicação nos sites de transparência, contendo objetos idênticos, vigência simultânea e mesmas partes contratantes, de modo a ocasionar uma multiplicidade de pagamentos por um mesmo procedimento cirúrgico e serviço médico contratado.

OPERAÇÃO RASTRO CIRÚRGICO

O nome da operação faz alusão à ausência de vestígios/rastro que os procedimentos cirúrgicos contratados deveriam deixar, como seus prontuários médicos e utilização de “sala suja” hospitalar, mas que, no caso, não deixaram, diante da reiterada inexecução contratual atestada por auditorias e inspeções técnicas.

Ao final das investigações, os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de peculato apropriação e desvio, fraude em procedimento licitatório, lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas somadas podem variar de 10 (dez) a 33 (trinta e três) anos, de reclusão, na medida de sua culpabilidade.

Assine o Correio do Estado.

Cidades

Com casos na fronteira, governo implementa dose zero de vacina contra o sarampo

Como proteção adicional, a dose zero é voltada para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias

12/08/2025 13h00

Compartilhar
Vacina será aplicada em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias como medida preventiva adicional ao calendário de rotina

Vacina será aplicada em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias como medida preventiva adicional ao calendário de rotina Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A aplicação da chamada dose zero contra o sarampo vai ser implementada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A implementação é voltada para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

A prevenção está junto às outras ações já em curso no Estado, que visam vigilância ativa e bloqueios vacinais para evitar a reintrodução do vírus, especialmente após o registro de casos na Bolívia e no Paraguai, países que fazem fronteira com o Estado.

Segundo nota técnica da SES, outras vacinas previstas no calendário de rotina de crianças de 12 e 15 meses ainda são necessárias e a dose zero as substitui. Além disso, ela também não é contabilizada para fins de cobertura vacinal e funciona como uma proteção adicional.

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul terão acesso a aplicação, por serem consideradas áreas de maior vulnerabilidade na circulação do vírus. Também por conta da fronteira internacional, em que cidades sul-mato-grossenses estão próximas a países que já estão com números altos de casos.

O documento divulgado ainda orienta sobre a imunização e vacinação de outras faixas etárias, como adolescentes, jovens e adultos. Especialmente, pessoas oriundas de outros países também devem se atentar à atualização do esquema vacinal.

Para pessoas com Alergia à Proteína do Leite da Vaca (APLV), houve a recomendação específica de receberem somente a versão da vacina sem o componente alergênico.

De acordo com Frederico de Moraes, gerente de Imunização da SES, há uma grande importância na inclusão no cronograma de vacinação, pois dá mais segurança para proteger os bebês quando estão em sua maior fase de vulnerabilidade

“A inclusão da dose zero é uma estratégia fundamental para criar uma barreira imunológica antes mesmo da idade prevista no calendário de rotina [...] especialmente em um cenário de risco aumentado pela proximidade com áreas onde há circulação do vírus”, explica.

Contato com os municípios

Para o alinhar a implantação e operacionalização da dose zero nos municípios, a SES realizou um encontro com os coordenadores municipais. A reunião aconteceu virtualmente na última sexta-feira (08) e foi apresentado o informe técnico da Rede de Frio.

O papel dos municípios na intensificação da vacinação e no bloqueio rápido de casos suspeitos também foi discutido. Além de esclarecer orientações sobre a dose e definição dos fluxos de registros delas.

Na Bolívia a doença já teve casos confirmados esse ano. Perante a isso, a SES junto ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), iniciou reuniões semanais coordenadas pelo Ministério da Saúde, a fim de alinhar estratégias de contenção, com foco especial nas áreas de fronteira.

Com o risco real de reintrodução do vírus em MS, o Governo do Estado, por meio da SES, aumentou o direcionamento de informação à população, com campanhas de vacinação, bloqueio vacinal, busca ativa de sintomáticos e ações educativas. Essas ações se concentram nas regiões de Corumbá e Ladário, em parceria com o Ministério da Saúde e secretarias municipais.

INTERIOR

Homem fingia ser fiscal para extorquir motoristas de ônibus em MS e vira alvo da PF

Suspeita é de que indivíduo estaria extorquindo condutores de ônibus que transitavam na BR-262, em trecho entre Corumbá/MS e São Paulo

12/08/2025 11h01

Compartilhar
Materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas. 

Materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas.  Reprodução/PF-SRMS

Continue Lendo...

Longe cerca de 423 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12) em Corumbá a "Operação Impostor", contra um servidor que entrou na mira das autoridades por suspeita de se passar por outro cargo de agente oficial para extorquir motoristas de ônibus em rodovias sul-mato-grossenses. 

Na chamada Cidade Branca, a ação contou com apoio da Corregedoria da Receita Federal, com intuito de "reprimir crimes de corrupção e usurpação de função pública envolvendo servidores da Receita Federal do Brasil", segundo a PF em nota.

O alvo, um servidor que ocuparia o cargo de agente de portaria que, entretanto, se apresentava ilegalmente como auditor fiscal ou analista tributário. 

Com base em informações preliminares, as investigações colocaram o suposto "impostor" na mira da Polícia Federal, com a suspeita de que esse indivíduo estaria extorquindo motoristas de ônibus que transitavam na BR-262, no trecho entre Corumbá/MS e São Paulo.

Caça ao 'impostor'

Diante do suposto desvio de conduta, os devidos setores da Polícia e Receita Federal foram mobilizados para esse combate à corrupção, para preservar a integridade do serviço público, "garantindo a responsabilização de agentes que utilizem o cargo ou função para benefício pessoal", complementa a nota da Polícia Federal.

Diante da suspeita de práticas criminosas, já que tal conduta configura grave violação aos deveres funcionais e traz sério risco à credibilidade das instituições públicas.

Durante a operação foram cumpridas as medidas judiciais que previam buscas e apreensões, sendo que os materiais encontrados na ação, como aparelhos eletrônicos, entre outros, devem passar por análise para identificação dos demais envolvidos nas práticas criminosas. 

Sobre os detalhes desse suposto crime, a PF indica que o "impostor" que não foi identificado supostamente exigia valores das vítimas, que seriam recebidos através da conta bancária de uma pessoa próxima desse investigado. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 1 dia

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

2

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande
JARDIM BATISTÃO

/ 4 horas

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

3

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja
Cidades

/ 21 horas

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja

4

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 1 dia

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

5

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 3 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual