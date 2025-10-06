Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ESTIAGEM

Secretário isenta megafábrica e culpa São Pedro pelo "sumiço de lago"

Lago da usina de Mimoso, de 1,5 mil ha, foi tomado por plantas aquáticos nos últimos meses, mas Jaime Verruck descarta elo com os dejetos despejados pela fábrica de celulose

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

06/10/2025 - 12h20
Apesar do inédito e acelerado fenômeno de proliferação de plantas aquáticas no lago da hidrelétrica de Mimoso nos últimos meses, no município de Ribas do Rio Pardo, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Jaime Verruck, vê a situação como normal e diz que o problema é decorrente da escassez de chuvas.

Ao ser questionado sobre o fenômeno nesta segunda-feira (6), Jaime Verruck afirmou que o problema ocorre também em outras represas, como em Jupiá, no Rio Paraná, em Três Lagoas, onde existe um lago de 33 mil hectares.

Informou, ainda, que a empresa responsável pela usina de Mimoso, instalada no Rio Pardo, já foi notificada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e, além de ter recebido autorização para aumentar a vazão e despachar parte das plantas pelos vertedouros, terá de coletar o excesso de vegetação e devolver a normalidade ao lago de 1.540 hectares. 

A proliferação das plantas aquáticas no lago de Mimoso coincide com o primeiro ano de funcionamento da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Porém, Jaime Verruck garante que já foi feita análise dos dejetos despejados pela fábrica e ficou comprovado que estão dentro do padrão.

Com isso, o secretário responsável pela concessão de licenças ambientais em Mato Grosso do Sul descarta, automaticamente, que as plantas aquáticas sejam uma espécie de efeito colateral da atividade industrial na região do chamado Vale da Celulose. 

Além disso, fiz, foi feita a análise dos rejeitos de esgoto da estação de tratamento da Águas Guariroba do bairro Nova Lima, em Campo Grande, e estes despejos no Córrego Botas também estão dentro do padrão, segundo o secretário. 

Sedo assim, entende o secretário, a culpa é de São Pedro, o santo ao qual a crença popular atribui a responsabilidade pela regulação das chuvas. "É normal nesse período de seca. Você aumenta a carga orgânica e aí começa a nascer. Como não tem chovido e a usina não estava liberando a água, por causa da escassez de chuvas a usina está retendo a água. Então não é só liberar mais água. A usina vai ter que retirar o excesso", declarou o secretário. 

O lago de Mimoso existe desde 1971, há 54 anos, e segundo proprietários de fazendas e casas de campo construídos às margens, esta é a primeira vez que o fenômeno ocorre, embora em anos anteriores tenham ocorrido estiagens bem mais severas que agora. 

O fato novo que ocorreu na região no último ano foi a ativação da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Diariamente ela despeja no Rio Pardo em torno 180 milhões de litros de rejeitos do processo de industrial. Isso equivale ao despejo da carga de 5,1 mil carretas-tanque, de 35 toneladas/cada, por dia. 

E, assim como o secretário, a empresa também garante que faz o descarte destes rejeitos dentro dos padrões. Porém, nenhum dos dois informa se estes "padrões" significam que a água está livre de material orgânico que serve de alimento para estas plantas aquáticas que tomaram conta do lago. 

A maior fábrica de celulose do mundo, que demandou investimentos de R$ 22,3 bilhões, entrou em operação em julho do ano passado e anualmente a produz 2,55 milhões de toneladas de celulose. Para isso, retira do rio em torno de 200 milhões de litros de água por dia e em torno de 90% disso é devolvido, depois de passar por tratamento, ao rio.

Para justificar que a proliferação de plantas é um fenômeno natural nesta época do ano, o secretário cita o caso de Jupiá, onde os controladores da hidrelétrica também são obrigados a fazer o recolhimento para não atrapalhar a geração de energia. 

Ele não cita, porém, que naquele lago, que é 21 vezes maior que o da usina de Mimoso e com vazão de água proporcionalmente superior, também existe uma fábrica de celulose. A unidade da Eldorado foi ativada no final de 2012 e o mesmo lago receberá, a partir de 2028, os rejeitos da fábrica da Arauco, de Inocência.  A fábrica de Suzano em Três Lagoas está instalada abaixo da usina de Jupiá.

A barragem da hidrelétrica de Mimoso está localizada a cerca de 40 quilômetros abaixo do local onde está a fábrica de celulose da Suzano. Seu lago, porém, se estende até perto da fábrica. E próprio secretário admite, conforme ele mesmo constatou em sobrevoo, que o lago está praticamente todo tomado pelas plantas. E, segundo ele, "vai piorar". 

Proprietários de ranchos cobram providências e garantem nunca terem visto algo parecido com aquilo que está ocorrendo nos últimos meses. Atividades aquáticas, como competições e passeios de jet ski, que eram comuns, agora estão inviáveis, já que o espelho d'água está todo encoberto pelas plantas. 

NOTA DA SUZANO

Em nova enviada ao Correio do Estado, a Suzano diz que "na Unidade de Ribas do Rio Pardo, todos os efluentes industriais são tratados na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), retornando ao rio Pardo com qualidade que não apenas atende, mas é mais restritiva que os limites legais vigentes e cujos resultados são entregues e monitorados pelo órgão ambiental responsável.

Para demonstrar nosso compromisso com a conservação dos recursos naturais, destacamos que o sistema de captação de água da unidade está localizado a jusante do ponto de lançamento dos efluentes tratados. Isso significa que utilizamos a própria água que devolvemos ao rio, garantindo sua qualidade."
 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 15 milhões em novos equipamentos

O investimento já estava previsto, apesar da mudança recente de gestão que ocorreu após rompimento político entre Riedel e o Partido dos Trabalhadores (PT)

06/10/2025 11h30

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 15 milhões em novos equipamentos

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentos FOTO: Marcelo Victor

Na manhã desta segunda-feira (6), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - (Agraer), recebeu quase R$ 15 milhões em equipamentos novos entre veículos e máquinas agrícolas para fortalecer a agricultura familiar e modernizar a infraestrutura de municípios do Estado.

O investimento contou com   recursos federais e estaduais, além de indicação da senadora Tereza Cristina (PP), e tem o objetivo de ampliar o apoio à agricultura familiar, setor responsável por grande parte da produção de alimentos no Estado.

A aplicação de R$ 7,9 milhões

A aplicação de R$ 15 milhões conta com 14 tratores, nove caminhonetes, um rolo compactador, uma pá carregadeira e cinco caminhões, que serão distribuídos em 28 municípios. Anastácio, Caarapó, Douradina, Jaraguari, Costa Rica, Eldorado, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Itaporã, Ponta Porã e Sidrolândia estão entre as cidades contempladas.

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

Na ocasião da entrega, o governador Eduardo Riedel destacou a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, com a gestão da senadora Tereza Cristina. "Os equipamentos são destinados à agricultura familiar, melhoria e manutenção de estradas rurais, e ao transporte de produtos agrícolas. Além disso, visam proporcionar melhores condições e ferramentas de trabalho, contribuindo para o aumento da produção no Estado", afirmou.

Sobre a escolha dos municípios beneficiados, Riedel ressaltou  participação da senadora Tereza Cristina. "Ela indicou 28 municípios que já tinham demanda, outros já foram entregues e outros serão entregues ainda para todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai atender conforme a demanda", disse.

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

Presente no ato, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirmou que os equipamentos entregues podem transformar a vida das pessoas, principalmente na Capital. "Campo Grande recebe uma picape que vai ajudar na assessoria técnica, levando os nossos serviços das nossas secretarias até as comunidades. Essa parceria construída do governo federal, governo estadual e municípios faz toda a ponto onde nós estamos atendendo diariamente os agricultores, os pequenos agricultores e as pessoas que produzem e colocam alimento na mesa dos brasileiros", destacou.

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

Responsável por viabilizar parte do valor do convênio, através de emendas de comissão, Tereza Cristina ressaltou a importância do diálogo entre as esferas de poder, federal, estadual e municipal, para sanar os verdadeiros problemas das cidades sul mato-grossenses. 

"A gente vê a importância de cada dia mais continuar trocando os tratores, aqueles que já não estão mais em condições de uso, estão dando despesas. O que interessa é atender a necessidade de cada município. Não adianta eu achar que o município quer, é importante saber. A gente não vai dar pra ele uma moto niveladora se, às vezes, o mais importante naquele momento é ele ter o rolo compactador porque ele fica faltando na sua patrulha mecanizada pra poder atender o município".

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck também  destacou a importância e a relevância da parceria com o Governo Federal. "É um momento de uma entrega importante, não só para os municípios, mas para o setor agropecuário do estado de Mato Grosso do Sul, tanto para a agricultura familiar e também dentro do Programa Pros Solos, de toda a estrutura que nós estamos olhando para que a gente possa efetivamente melhorar a produção e a produtividade no estado de Mato Grosso do Sul".

NOVA GESTÃO

A entrega acontece três semanas após a nomeação de Fernando Luiz Nascimento como novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). Fernando substituiu Washington Willeman de Souza, que estava na gestão desde 2023 e foi exonerado no mês passado após rompimento político de governo Riedel com o Partido dos Trabalhadores (PT).

O rompimento aconteceu após o governador Eduardo Riedel (PSDB), diretamente da Ásia, criticar publicamente a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala do governador, feita em suas redes sociais, foi interpretada pela sigla como um alinhamento com pautas e posturas da extrema direita, o que rompe com os princípios acordados entre as partes desde o segundo turno das eleições de 2022, quando os petistas declararam apoio a Riedel por considerá-lo um representante da centro-direita "sensata e democrática".

A partir de então, o governador começou a demitir petistas que ocupavam cargos de diretoria e cadeiras importantes no governo de Mato Grosso do Sul, entre eles, estava o nome de Washington. Logo na sequência, Riedel nomeou substituto para o cargo de Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Diante disso, Riedel aproveitou a oportunidade para se despedir do ex-chefe da agência, agradecer pelo trabalho enquanto estava na diretoria, e dar as boas-vinda para o novo diretor.

Essa foi a primeira entrega de equipamentos após a mudança de gestão, mas de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o investimento já estava previsto e encaminhado antes da alteração.

INCÊNDIO FLORESTAL

Fogo retorna ao Parque Estadual do Rio Taquari e prefeitura pede 'socorro'

Fogo estava sob controle, mas voltou a se intensificar no último sábado (4)

06/10/2025 10h25

Fogo no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari

Fogo no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari Foto: Prefeitura de Alcinópolis

Incêndio florestal de grandes proporções voltou a atingir, neste sábado (4), o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, próximo aos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás.

O fogo começou em 25 de setembro, permaneceu sob controle entre 2 e 3 de outubro, mas, voltou a se intensificar no último sábado (4).

As chamas começaram em área de mata, mas já avança para fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo. Atualmente, o fogo se encontra no Lado do Lúcio e Rancho do Planalto, próximos à borda da serra.

Com isso, a Prefeitura de Alcinópolis emitiu nota solicitando ajuda e reforço das equipes de combate.

Diante da gravidade da situação, a Administração Municipal, por meio do Executivo e da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, solicita reforços e apoio adicional a órgãos competentes e parceiros regionais, com o objetivo de ampliar a força de combate e proteger as áreas atingidas.

O incêndio no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari chegou a um nível crítico.
Nossos brigadistas guerreiros, que há dias lutam incansavelmente contra as chamas, estão ficando encurralados pelo fogo. Para preservar suas vidas, precisam se retirar do local, levando às pressas os maquinários para que não sejam consumidos.Nossa fauna e flora choram diante dessa tragédia.
O fogo avança sem piedade, destruindo vidas e sonhos.
Pedimos, com urgência, o apoio do Governo Estadual e Federal.
O PENT não pode esperar. O PENT clama por ajuda!

A mobilização demonstra a força da união entre brigadistas, órgãos ambientais, instituições públicas e trabalhadores rurais. O esforço conjunto tem sido essencial para reduzir os impactos do fogo e preservar não apenas o PENT, mas também as áreas de pastagens e propriedades do entorno. As equipes permanecem em alerta e seguem atuando de forma integrada para conter o incêndio e minimizar danos ambientais e sociais.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 60 pessoas estão mobilizadas no combate às chamas, sendo integrantes da:

  • Funcionários da Fazenda Terra Santa;
  • Equipe Adriano – Fazendas Sr. Saturnino Fernandes (maquinários, homens e recursos financeiros);
  • Brigada de Incêndios de Alcinópolis;
  • Brigada do ICMBio – Parque das Emas;
  • Equipes do setor agro (Adriano, Dae, Renato Rezende, Ronaldo, Eduardo Tramonte, Adroaldo Guzella);
  • Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMDEMA);
  • Secretaria Municipal de Obras.

O local é de difícil acesso e, na maioria das vezes, só é possível chegar no ponto de avião.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), as visitas turísticas estão suspensas no local por tempo indeterminado. A medida garante a segurança dos visitantes e funcionários, além de permitir que as equipes de combate ao fogo atuem com máxima eficiência.

As queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

A Serra do Amolar também está em chamas. Um raio, que caiu em um morro a 800 metros de altura, foi o causador do incêndio. Brigadistas e bombeiros militares atuam na região em combate as chamas. É a primeira vez no ano em que o local pega fogo.

PREVENÇÃO

As formas de evitar a propagação de incêndios florestais no Pantanal são:

  • Implementar aceiros - faixas desprovidas de vegetação que servem para barrar o fogo e impedir que ele continue seu rumo
  • Manter terrenos limpos e capinados
  • Evitar jogar pontas de cigarro acesas na vegetação à beira de rodovias
  • Realizar queimadas na época correta, frequência correta e locais corretos, chamadas popularmente de queimadas preventivas ou controladas
  • Chuva
  • Evitar o uso de fogo em julho, agosto e setembro, meses do inverno, pois as condições climáticas são desfavoráveis para a época

PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari está localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás, na região nordeste de Mato Grosso do Sul.

Possui 30.618,9636 hectares e forma um corredor ecológico entre Cerrado e Pantanal.

Tem florestas, cachoeiras, morrarias, sítios arqueológicos e cavernas.

A unidade de conservação é gerida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

