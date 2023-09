RADAR

Valores foram reajustados em 3,40% e passaram de R$ 22 milhões para R$ 23 milhões

A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), prorrogou o contrato, por mais um ano, com o Consórcio Cidade Morena, empresa que adminstra os radares da Capital. Ou seja, não houve licitação desta vez.

O Correio do Estado entrou em contato com a prefeitura para saber porque não houve licitação, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

O Consórcio Cidade Morena é a empresa responsável por instalar, administrar, gerir, coletar dados e realizar a manutenção dos 93 radares eletrônicos (fixos e mistos) e lombadas eletrônicas espalhados pelas sete regiões de Campo Grande. O órgão responsável por aplicar multas é a Agetran.

Além disso, os valores do contrato foram reajustados em 3,40%, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA). Com isso, o valor passa de R$ 22.938.193,13 para R$ 23.718.091,70.

O extrato foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta sexta-feira (15) e assinado pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e administrador do Consórcio Cidade Morena, Luiz Gustavo Cunha de Oliveira Campos.

Confira o trecho extraído do Diogrande:

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência

e o reajuste com base no índice do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo

Especial), correspondente ao período, que é de 3,40%(três inteiros e quarenta centésimos

por cento) em relação ao valor do Contrato Administrativo nº 13/2018/AGETRAN.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n. 13/2018/AGETRAN,

por mais 12 (doze) meses, contados de 05 de setembro de 2023 a 05 de setembro de

2024 ou até a finalização do procedimento licitatório.

DO REAJUSTE: Fica ajustado e pactuado entre as partes que, a partir de 05 de setembro de

2023, o valor do Contrato nº 13/2018/AGETRAN sofrerá reajuste na ordem de 3,40%(três

inteiros e quarenta centésimos por cento).

RADAR

De acordo com a Agetran, existem 93 radares eletrônicos (fixos e mistos) e lombadas eletrônicas, espalhados pelas sete regiões de Campo Grande.

Radar fixo é um equipamento eletrônico que tem como finalidade detectar o excesso de velocidade dos veículos em diversas vias, simultaneamente, conforme a necessidade do órgão contratante.

As lombadas eletrônicas funcionam a partir de sensores, devidamente espaçados e colocados na via, que determinam a velocidade dos veículos.

Já o radar misto é capaz de flagrar avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestre e conversão proibida. Os radares são automáticos e capazes de capturar a quantidade de faixas existentes na via.

Quando o veículo é flagrado, pelo equipamento eletrônico, cometendo algum tipo de infração, a imagem da placa é capturada e validada por um agente de trânsito. Após a validação, a autuação é encaminhada para o Detran, que identifica os dados do proprietário.

A partir de então, a infração segue para impressão, é encaminhada aos Correios e entregue na casa do condutor.

O Correio do Estado teve acesso à localização de todos os radares fixos, radares mistos e lombadas eletrônicas existentes em Campo Grande. Confira:

2 lombadas eletrônicas na José Nogueira Vieira

4 lombadas eletrônicas na Manoel da Costa Lima

2 lombadas eletrônicas na Albert Sabin

2 lombadas eletrônicas na Julio de Castilho

1 radar fixo na Ceará

2 radares fixos na Toros Puxian

4 radares fixos na Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo

2 radares fixo na Costa e Silva

4 radares fixos na Ver. Thyrson de Almeida

3 radares fixos na Gury Marques

5 radares fixos na Afono Pena

2 radares fixos na Ernesto Geisel

1 radar fixo na Nelly Martins x R. Pernambuco

2 radares fixos na Fernando Corrêa da Costa

2 radares fixos na Gabriel Del Pino

2 radares fixos na Tamandaré x Netuno

2 radar fixo na Manoel da Costa Lima

1 lombada eletrônica na Alegrete

2 radares fixos na Joaquim Murtinho

1 radar fixo na Duque de Caxias

1 lombada eletrônica na 14 de julho

1 radar fixo na Pref. Ludio Martins Coelho x R. João P. Pedrossian

2 radares mistos na Pref. Ludio Martins Coelho X R. Petrópolis

2 radares mistos na Joaquim Murtinho X Rua São Vicente de Paulo

2 radares mistos na Afonso Pena X Av. Arq. Rubens Gil de Camilo

2 radares mistos na Noroeste X R. Ana América

2 radares mistos na Cônsul Assaf Trad X R. Marquês de Herval

2 radares mistos na Dr. Olavo V. de Andrade X R. Ramalho Ortigão

2 radares mistos na Cônsul Assaf Trad X Av. da Capital

1 radar misto na Afonso Pena X Av. Dr. Paulo Machado

2 radares mistos na Mato Grosso X Av. Antonio Teodorowic

2 radares mistos na Costa e Silva próx. ao portão 02 UFMS

1 radar misto na Costa e Silva, próximo ao número 696

1 radar misto na Fabio Zahran x Rua Américo Carlos da Costa

4 radares mistos na Gury Marques X Av. Guaicurus

2 radares mistos na Heráclito J. D. De Figueiredo X R. Veridiana

1 radar misto na Gunter Hans, número 3510

1 radar misto na Fabio Zahran x Rua Brilhante

1 radar misto na Gury Marques em frente ao Term. Guaicurus

4 radares mistos na Afonso Pena X Av. Pres. Ernesto Geisel

1 radar misto na Salgado Filho x Rua Guia Lopes

1 lombada eletrônica na Guia Lopes próximo ao nº 299

2 radares fixos na Desembargador José n. da Cunha em frente ao TJMS

2 radares fixos na Av. do Poeta em frente a Governadoria SEGOV

2 radares fixos na Desembargador José N. da Cunha próximo à SEINFRA

2 radares fixos na Av. do Poeta px R Jorn Marcos F Hugo Rodrigues

De acordo com a Prefeitura, a Capital tem 7.350 logradouros em 74 bairros espalhados pelas sete regiões. Mas, não são todos os bairros que abrigam radares eletrônicos.