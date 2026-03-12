Secretários de Planejamento de todo o país se reúnem em MS para fórum nacional

Fórum é realizado a cada três meses e reúne secretários estaduais de planejamento para discutir políticas públicas e aprimorar a articulação entre os estados e o governo federal - Marcelo Victor

Nesta quinta-feira (12), acontece o XCVI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, que reúne representantes de todo o país para debater estratégias de gestão pública, planejamento de longo prazo e desenvolvimento regional. O encontro ocorre no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

A abertura do evento contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Durante a cerimônia, Riedel destacou que o planejamento estratégico adotado pelo Estado ao longo da última década foi fundamental para impulsionar o crescimento econômico e a atração de investimentos.

Segundo ele, o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul foi estruturado a partir de áreas consideradas estratégicas, como segurança alimentar, transição energética e preservação ambiental.

“A nossa visão de dez anos atrás era muito clara para o nosso desenvolvimento. Nós desenhamos um plano de crescimento com bases sólidas, criando um ambiente de negócios positivo, com agilidade e desburocratização. Somos um governo que se propôs a ser simples e eficiente”, afirmou o governador.

O fórum é realizado a cada três meses e reúne secretários estaduais de planejamento para discutir políticas públicas e aprimorar a articulação entre os estados e o governo federal. O encontro também promove a integração entre diferentes áreas da administração pública, envolvendo o Conselho Nacional de Secretários de Planejamento (Conseplan), o Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz).

A ministra Simone Tebet ressaltou a importância do planejamento de longo prazo para melhorar a eficiência do gasto público e ampliar os resultados das políticas públicas. De acordo com ela, a falta de uma cultura de planejamento no país ainda é um obstáculo para reduzir desigualdades e melhorar a gestão dos recursos públicos.

“O Brasil nunca teve cultura de planejamento de longo prazo. qualquer país desenvolvido do mundo, tem um planejamento de longo prazo. Porque quando você planeja, você gasta menos. Planejar exige coragem de extinguir políticas públicas ineficientes para pegar esse recurso e colocar onde mais precisa. E se nós não mudarmos essa cultura, isso é muito perigoso. Ou nós mudamos, fazendo com base no planejamento os investimentos onde precisam ser feitos, de pequeno, médio e longo prazo, ou nós vamos continuar sendo um dos países mais desiguais do mundo”, disse a ministra.

O presidente do Conseplan e secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques Santos, afirmou que Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário nacional pelo desempenho econômico e pelas políticas públicas adotadas nos últimos anos.

“Quando a gente estuda economia e contas regionais, sabe que é muito difícil crescer de forma consistente. O Mato Grosso do Sul vem se destacando nesse cenário brasileiro e o que está acontecendo aqui precisa ser observado pelo restante do país”, afirmou..

O fórum segue com programação técnica ao longo da semana, reunindo gestores públicos e especialistas para discutir planejamento estratégico, gestão fiscal e modernização da administração pública nos estados brasileiros.

