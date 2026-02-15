Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CARNAVAL

Segundo dia do desfile das escolas de samba acirra a disputa

Das cinco agremiações que se apresentam, pelo menos duas são favoritas: Império do Morro, que conquistou a maioria dos títulos após o retorno dos desfiles de rua, e a Mocidade da Nova Corumbá, que coleciona também vários campeonatos

Silvio Andrade

Silvio Andrade

15/02/2026 - 19h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Foi mais de um ano de preparação com dificuldades e, sobretudo, união e reciprocidade entre as escolas de samba e seus carnavalescos, contribuindo para a superação do apertado orçamento e falta de apoio do empresariado local. Mas, agora, a rivalidade aflora na disputa pelo título do carnaval corumbaense – e é com esse espírito aguerrido que o segundo grupo das escolas de samba entra nesta segunda-feira na Avenida General Rondon.

Das cinco agremiações que se apresentam, pelo menos duas são favoritas: Império do Morro, que conquistou a maioria dos títulos após o retorno dos desfiles de rua, no início dos anos de 2000, e a Mocidade da Nova Corumbá, que coleciona também vários campeonatos e um segundo lugar em 2024, último ano valendo pontos. As demais escolas são intermediárias, passando por um ciclo de profissionalismo e evolução técnica dentro e fora dos barracões. 

Desfile dos blocos oficiais, no sabado - foto: divulgação

As previsões climáticas prometem uma noite enluarada na Capital do Pantanal, com temperatura agradável (25 graus), depois da ameaça da chuva no fim de semana. No ano passado, uma chuva inesperada no final do dia de abertura dos desfiles prejudicou duas escolas em concentração, no centro da cidade, danificando carros alegóricos e fantasias. Por esta razão, o desfile foi adiado e não houve disputa com notas dos jurados.

“Estamos confiantes no clima e teremos um dos melhores desfiles”, garante Zezinho Martinez, presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá). O carnavalesco, em tom de desabafo, fez recentemente um pronunciamento, onde apontou as dificuldades financeiras das agremiações de colocar o samba-enredo na avenida, citando que o Governo do Estado reduziu o repasse (R$ 900 mil), não atendendo ao orçamento apresentado.

O afro na avenida

A Imperatriz Corumbaense, fundada em 2007, abre o segundo e último dia do desfile, às 20h, defendendo o enredo “Da herança aos imperadores do amanhã, o baile de debutantes da Imperatriz, 15 anos de desfile”, narrando a trajetória da agremiação. Terá 600 componentes, quatro carros alegóricos e 16 alas. Na sequência, sai a Estação Primeira do Pantanal (2011) apresenta o enredo “Entrelaços: heranças ancestrais”, com 17 alas e 800 componentes.

Campeã em 2024, a Império do Morro, fundada em 1958, busca sustentar sua hegemonia de 34 títulos com o samba-enredo “Entre devaneios e mistérios – a vida é um sonho”, viajando na passarela pela mente humana e explorando os reinos da imaginação. Terá 700 componentes, divididos em 19 alas e a bateria e cinco carros alegóricos, um dos quais com 10 metros de altura – um risco na passagem pela avenida com a fiação elétrica baixa.

A Marquês de Sapucaí (1989) será uma das menores escolas a se apresentar, com 550 componentes em 18 alas e quatro carros alegóricos. Seu enredo também explora as raízes: Patrimonio africano – a influência de um continente pluricultural na cultura brasileira”. Encerrando a noite, a Mocidade da Nova Corumbá (1999), bicampeã do carnaval corumbaense em 2023, levará 730 passistas e ritmistas para a avenida com 17 alas e quatro carros alegóricos, com o samba-enredo ““Mocidade grita forte salve Tereza, rainha do quilombo, a voz da liberdade”¸ Na busca pelo título, a escola apresenta como narrativa a trajetória de Tereza de Benguela, a escrava que liderou no século XVIII o Quilombo do Piolho, em Mato Grosso.

Assine o Correio do Estado

tempo

Frente fria chega na terça-feira, mas semana terá calorão de 40°C

Previsão aponta para calor extremo e baixa umidade relativa do ar em várias regiões do Estado

15/02/2026 15h30

Compartilhar
Semana terá calorão de 40°C em diversos municípios

Semana terá calorão de 40°C em diversos municípios Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A semana começará com calor extremo em Mato Grosso do Sul, com temperaturas próximas dos 40°C nesta segunda-feira (16). No entanto, uma frente fria se aproxima do Estado a partir de terça-feira e deve trazer chuvas, mas não será suficiente para fazer frio.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta segunda, um sistema de alta pressão atmosféricos atua como bloqueio, deixando o tempo mais seco e quente em todo o Estado.

Há alerta devido às altas temperaturas, entre 36°C e 39°C, além de baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 40%.

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 36°C, com possibilidade de pancadas de chuva.

Entre a terça-feira de Carnaval (17) e a quarta-feira de Cinzas (18), o avanço de uma nova frente fria traz mais nebulosidade e chuvas pontualmente fortes em algumas regiões.

Conforme o Cemtec, os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões centro-leste, norte e nordeste.

A previsão aponta ainda mudança de ventos para quadrante sul, com rajadas pontuais acima de 60 km/h.

A frente fria deve diminuir as temperaturas e amenizar o calorão e a sensação de abafamento apenas em alguns municípios, mas não será suficiente para fazer frio.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 33°C na terça-feira. O dia deve oscilar entre períodos de abertura de sol e períodos de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Em outras regiões, porém, a frente fria não terá impacto nas temperaturas e o calorão continua.

Na região do Pantanal, Corumbá tem previsão de 40°C para terça-feira e de 41°C para quarta-feira, com mínima de 25°C em ambos os dias.

Dourados também deve ter calorão, com temperaturas oscilando entre 24°C e 40°C.

 

CARNAVAL

Público enfrenta maratona de 6h com desfile dos blocos oficiais em Corumbá

Depois do desfile, corumbaenses e visitantes se concentraram na Praça Generoso Ponce, do outro lado dos camarotes, para assistir ao show da banda local MBW com ritmos baianos animando a galera

15/02/2026 14h46

Compartilhar
Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular Clóvis Neto

Continue Lendo...

O corumbaense chega cedo no circuito do samba para garantir lugar nas arquibancadas, onde são disponibilizados 4.500 lugares, e fez um teste de resistência de seis horas para assistir até o último desfile dos blocos oficiais, que começou às 20h de ontem terminou na madrugada (2h) deste domingo. Mas vale a pena, segundo a dona de casa Marilene Silva e Melo, 64, ao lado de filhos e netos: “a gente se diverte muito e o samba nos dá força, é coisa do coração”.

Para alguns críticos da imprensa local, no entanto, o desfile dos onze blocos oficiais deveria ser reescalonado, como o das escolas de samba, dividido em dois dias, para não cansar o público e propiciar maior tempo de apresentação. Atualmente, segundo o regulamento, cada agremiação tem 35 minutos para cruzar a passarela do samba, que compreende dois trechos: rua Frei Mariano a Avenida General Rondon. 

Assim como dona Marilene, grande parte do público se manteve nas arquibancadas até o último bloco passar, o Vitória Régia. Depois do desfile, corumbaenses e visitantes se concentraram na Praça Generoso Ponce, do outro lado dos camarotes, para assistir ao show da banda local MBW com ritmos baianos imperando e animando a galera, principalmente os jovens, por cerca de 2h. Muita gente ainda circulava pelo espaço na manhã deste domingo.

Quem assistiu, vibrou

O desfile dos blocos oficiais, segundo a organização do carnaval, embora pouco criativo na concepção do enredo de cada agremiação, contribui para fortalecer a tradição e a identidade da folia pantaneira, com participação popular. O público, no entanto, foi aquém do esperado, com vazios também nos camarotes comercializados pela prefeitura. A sequência da entrada dos blocos na avenida, sem atrasos, segurou a massa presente nas arquibancadas.

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popularBloco dos Sem

Abrindo a noite, o Bloco Afro Samba Reggae encantou o público com o enredo “O Rei Tuiuiú e a Princesa Vitória-Régia”, destacando a grandiosidade do Pantanal e a urgência de sua preservação. Na sequência, o Bloco Águia da Vila apresentou o enredo “A Águia sobrevoa Corumbá, nossa maior paixão!”, exaltando as belezas naturais e a cidade, com o casario histórico, o Porto Geral e o pôr do sol pantaneiro. 

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popularBloco Águia da Vila

Um dos momentos marcantes foi a passagem do Flor de Abacate, que celebrava 60 anos de fundação cantando o hino “Boa Tarde, Boa Tarde”.  Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular. Com o tradicional “sarongue”, uma marca do bloco, o Flor levantou a arquibancada e reforçou sua marca de alegria espontânea e resistência cultural, reunindo foliões de todas as idades – alguns mais velhos do que a agremiação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3614, sábado (14/02)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3614, sábado (14/02)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio

5

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria
amendoim

/ 2 dias

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 2 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 3 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?