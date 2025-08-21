Seis cidades de MS serão beneficiadas com Unidades Odontológicas Móveis

O Novo PAC Saúde do Governo Federal vai beneficiar seis municípios de Mato Grosso do Sul com unidades Odontológicas Móveis (UOMs) para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Com investimento de R$ 3 milhões, os automóveis vão beneficiar Antônio João, Aquidauana, Caarapó, Corumbá, Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo.
O recurso foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta quinta-feira (21), durante agenda em Sorocaba, interior de São Paulo. Lula informou a destinação de 400 unidades a municípios brasileiros, que irão beneficiar uma população de cerca de 1,4 milhão de pessoas.
Cada veículo tem um custo de R$ 513.625,00, totalizando R$ 3.081.750,00 em saúde bucal no Estado. O projeto é para atender áreas de difícil acesso, ampliando o atendimento odontológico para populações rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras comunidades vulneráveis.
UOMs
As UOMs são uma extensão das Unidades Básicas de Saúde, equipadas com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, fotopolimerizador.
Elas são compostas por cirurgião dentista e auxiliar e/ou técnico em saúde bucal, habilitadas pelo Ministério da Saúde. As eSB credenciadas no país passaram de 29 mil, em 2022, para 34 mil em 2024.
Esses profissionais ainda podem encaminhar os pacientes a serviços especializados, como CEO (Centros de Especialidades Odontológicas) e Sesb (Serviços de Especialidades em Saúde Bucal). A frota tem previsão de renovação a cada cinco anos.
Cidades beneficiadas
Antônio João: Atenderá em assentamentos, no distrito de Campestre, e em aldeias indígena. O município possui 187 propriedades rurais distribuídas em 87,8 mil hectares.
Aquidauana: Aproximadamente 20 mil pessoas do Pantanal e de diversas aldeias indígenas receberão atendimento da unidade.
Caarapó: Chega com a missão de reforçar o atendimento odontológico em áreas rurais e comunidades indígenas do município.
Corumbá: O móvel vai ampliar a assistência em saúde bucal na região, alcançando populações em áreas de difícil acesso.
Porto Murtinho: A ideia é participar de ações de promoção, prevenção e atendimento básico à saúde bucal da população rural em localidades isoladas.
Ribas do Rio Pardo: População de rua, trabalhadores em alojamentos das zonas rurais serão os principais atendidos, além de servir de suporte para reduzir a demanda reprimida das ESF (Equipes de Saúde da Família).