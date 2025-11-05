Sejusp demite quatro policiais penais investigados por venda de regalias em presídio de MS

PREÇO ÚNICO DE R$ 5

Campo-grandenses passam 12 horas na fila para garimpar no Feirão da AACC MARCELO VICTOR

Fila gigantesca se formou no Feirão do Cincão, promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), na manhã desta terça-feira (5), na sede da instituição, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

Com aproximadamente 100 pessoas, a fila tinha cerca de 70 metros e virava a esquina.

Conforme apurado pela reportagem, a primeira pessoa chegou às 20 horas do dia anterior, nesta terça-feira (4), ou seja, garantiu o lugar 12 horas antes da abertura do Feirão e dormiu na fila.

São dois dias de feirão: quarta-feira (5) e quinta-feira (6), das 8h às 17h (sem pausa para o almoço). O preço único é de R$ 5. As formas de pagamento são pix, dinheiro, débito e crédito.

Os itens foram arrecadados em doação e são usados, mas estão em excelente estado de conservação. Ao todo, são três mil peças disponíveis nas prateleiras, como:

Roupas (calças, shorts, vestidos, blusas, casacos, saias, entre outros)

Sapatos

Bonés

Cintos

Bolsas

Mochilas

Xícaras

Copos

Brinquedos (itens de parquinho de areia, entre outros)

Cabides

Tiaras

Garrafas

Material escolar (cadernos e canetas)

As formas de pagamento aceitas são PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

Publicitária, Michele Matos encarou a fila gigantesca para garantir seu presente de aniversário. “Quero ver alguma roupa, algum sapato, o que eu achar legal quero comprar. Vim comprar presentes para mim porque semana que vem eu completo mais um ano de vida. Espero não ficar muito tempo nessa fila”, disse.

Além dos produtos à venda por R$ 5, os visitantes poderão aproveitar as ofertas no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que estarão com 20% de desconto em todas as peças.

O dinheiro arrecadado é revertido em pagamento das contas básicas da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os custos mensais giram em torno de R$ 350 mil.

O valor arrecadado neste evento também será direcionado para custear a reforma completa na Casa de Apoio, garantindo mais conforto e estrutura para as famílias acolhidas durante o período de tratamento das crianças.

O evento é realizado no mínimo três vezes por ano e atrai uma multidão, com pessoas madrugando nas filas.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

Está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino

Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias

Transporte

Atendimentos Multiprofissionais

Serviço Social

Atividades lúdico-pedagógicas

Salão de Beleza

De acordo com a AACC-MS, em 2024, a AACC/MS atendeu 317 crianças e adolescentes, sendo 82 casos novos; realizou 16.968 atendimentos multiprofissionais, que englobam Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Dentista, Fisioterapia, Enfermagem, Salão de Beleza e Brinquedoteca. Além disso; serviu 31.891 refeições para pacientes e acompanhantes; ofereceu 5.950 hospedagens na Casa de Apoio e distribuiu 1.009 cestas básicas e itens sociais. Já o CETOHI registrou 688 internações ao longo do ano.