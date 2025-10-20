Sejusp divulga classificação de candidatos aprovados no concurso da Policia Civil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul - (DOE-MS), a relação de candidatos aprovados na prova escrita objetiva e classificados no Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para provimento dos cargos de escrivão de polícia e investigador.
Conforme a relação, para o cargo de escrivão de polícia em ampla concorrência, 366 candidatos foram classificados. Já para o cargo de investigador, foram 1022 classificados.
A publicação também traz a classificação dos candidatos que no ato de inscrição se autodeclaram negros, indígenas ou pessoas com deficiência (PCDs).
Nesta classificação, 55 candidatos autodeclarados negros foram classificados para o cargo de escrivão, sendo que outros 240 foram classificados para o cargo de investigador.
Para os candidatos indígenas, dois foram classificados para escrivão e outros 9 para investigador.
Para quem se autodeclarou Pessoa Com Deficiência (PCD), foram 7 classificados para escrivão e outros 35 para investigador de polícia.
De acordo com o documento, a partir de agora, os candidatos aprovados ficam oficialmente aptos a prosseguirem nas próximas fases do certame, sendo elas:
- Prova de Títulos;
- Avaliação Psicológica;
- Avaliação Médico-Odontológica;
- Avaliação de Aptidão Física;
- Investigação Social (etapas I e II);
- Curso de formação (Para os aprovados nas outras etapas).
Na última quarta-feira (15), conforme divulgado pelo Correio do Estado, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a convocação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o Teste de Aptidão Física (TAF), que acontecerá nos dias 22 e 23 de novembro, em Campo Grande.
Além dessa convocação, foi divulgada também no Diário Oficial , a necessidade dos candidatos que seguirão para a próxima fase de solicitar uma nova senha para acessar o Formulário de Informações Pessoais (FIP).
Os aprovados na Prova Escrita Objetiva realizada em 14 de setembro deste ano, deverão seguir com o recadastramento para prosseguir na fase da Prova de Títulos. Clique aqui para conferir o passo a passo para o recadastramento.
Exames de Saúde
Ainda neste mês de outubro, será realizada no próximo domingo, em 26 de outubro, a Avaliação Psicológica. No período matutino, os portões se abrirão às 07h e fechará às 08h. A fase de caráter obrigatório e eliminatório iniciará a aplicação do exame 15 após o fechamento do portão de acesso, seguindo o horário de Mato Grosso do Sul.
Nele serão observados características psicológicas que envolvem:
- Capacidades Cognitivas;
- Fatores de Personalidade;
- Características Emocionais e Comportamentais;
- Competências Relacionadas ao Desempenho.
O teste de Avaliação Médico-Odontológica, também de caráter obrigatório e eliminatório, será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Datas específica e horário de cada candidato, será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação Médico-Odontológica, disponível no site www.avalia.org.br.
Para a segunda fase e última etapa do processo, apenas para aqueles que forem aprovados, o Curso de Formação será de 20 de janeiro a 15 de maio do ano que vem. O ingresso na corporação acontecerá a partir de 25 de maio de 2026.