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Sejusp registra mais um crime eleitoral nos instantes finais do 1º turno em MS

Ao todo, três pessoas foram presas e uma admitiu ter feito boca de urna depois de denúncia anônima alertar propaganda eleitoral de deputados

Felipe Machado

04/10/2026 - 17h53
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Mato Grosso do Sul registrou quatro crimes eleitorais neste primeiro turno das eleições, segundo último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS).

No anterior boletim parcial divulgado, às 14h, a Pasta divulgou que haviam sido registrados três crimes eleitorais. Agora, com o fechamento das urnas e a compilação total das ocorrências neste domingo (4), a Sejusp-MS detalhou os três crimes passados e confirmou que houve mais um nos instantes finais do tempo para votação.

A primeira foi um flagrante de compra de voto em Bataguassu, do qual o autor de 42 anos foi preso. De acordo com a nota, o homem foi avistado por policiais em um veículo, supostamente comprando votos próximo a seção eleitoral da Escola Estadual Luiz Alberto Abraham e ainda teria tentado fugir, mas sem sucesso.

“Ao avistar os policiais tentou fugir mas foi alcançado e, em revista pessoal os policiais localizaram com o suspeito com R$ 92,00 em espécie, santinhos de candidatos a deputados. Ele confessou o crime e foi autuado em flagrante”, descreve o órgão.

A outra ocorrência foi de boca de urna, em Inocência, que se originou depois de uma denúncia anônima. Os policiais localizaram um homem de 46 anos, com diversos impressos de propaganda eleitoral de deputados, nas proximidades da seção eleitoral do município. Ele confessou o crime e disse ter sido contratado por Gerson Gordo e Henrique César, respectivos vereador e vice-prefeito da cidade.

As outras duas ocorrências ocorreram em Jardim. A primeira foi uma violação do sigilo do voto, além de propaganda eleitoral no dia da eleição, que resultou na prisão em flagrante de homem de 34 anos, por fotografar e divulgar nas redes sociais o próprio voto na cabine de votação e publicar nas redes sociais com a escrita “Dever de Patriota Cumprido, AGR [agora] esperar”.

A última também foi uma quebra de sigilo do voto, feito por um homem de 56 anos, que também fotografou a urna e, ao ser avisado sobre a proibição, começou a intimidar os mesários. Diante disso, foi conduzido para a delegacia, autuado em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e liberado.

Mesmo diante dessas quatro ocorrências e prisões, Wagner Ferreira da Silva, secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp-MS, disse que o primeiro turno foi "muito tranquilo, de muita ordem, onde o cidadão pôde exercer com muita segurança e tranquilidade o seu direito ao voto". 

Por fim, a Sejusp-MS informou que foram 49 ocorrências de quedas de energias - sem precisar quantos e quais municípios foram atingidos - e todas foram restabelecidas.

"Nós também acompanhávamos desde a madrugada o movimento meteorológico, climático. Sabíamos que poderíamos ser impactados aqui por tempestade. Isso aconteceu ao longo do dia. Os problemas com o fornecimento de energia elétrica aconteceram e foram solucionados ao longo do tempo. Então, acreditamos que o planejamento é grande aliado nesses números que apresentamos", afirma Wagner.

Morte

Além dos crimes eleitorais, uma morte foi registrada durante estas eleições. Uma eleitora de 71 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O caso ocorreu na seção 117, instalada na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, pertencente à 35ª Zona Eleitoral.

Segundo informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a mulher passou mal enquanto aguardava na fila de votação e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela coordenadora de acessibilidade e chegou à escola em aproximadamente 10 minutos. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de socorro, a eleitora não resistiu e morreu.

Informações preliminares apontam que a mulher teria sofrido um infarto. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a causa da morte nem informações sobre eventual histórico de problemas de saúde da vítima.

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ELEIÇÕES 2026

Ônibus têm tarifa zero e movimento intenso em dia de votação em Campo Grande

Transporte coletivo opera gratuitamente neste domingo (4) e segue programação semelhante à dos dias úteis durante o primeiro turno das eleições.

04/10/2026 14h03

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Validador indica

Validador indica "passe livre" em ônibus de Campo Grande neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

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O transporte coletivo de Campo Grande opera gratuitamente neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, com programação semelhante à adotada nos dias úteis. Até o início da tarde, o serviço registra movimento significativo nos terminais e pontos da Capital, mas também há relato de espera de até uma hora por ônibus em determinadas linhas.

A movimentação começou cedo. Segundo um fiscal que trabalha no terminal localizado na Praça Ary Coelho, na região da Rua 13 de Maio, o fluxo de passageiros entre 7h e 9h30 foi semelhante ao registrado de segunda a sexta-feira, mesmo com a forte chuva que atingiu Campo Grande durante parte da manhã.

“Pela manhã teve bastante movimento, parecido com os dias úteis. No início da manhã, das 7h até as 9h30, mesmo com a chuva forte, o pessoal estava no local para utilizar o coletivo”, relatou.

O consultor de vendas Douglas Atílio, de 32 anos, utilizou o transporte coletivo para ir ao local de votação.

Morador da região do Buriti, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, ele afirmou que o deslocamento ocorreu sem dificuldades e avaliou positivamente a operação dos ônibus neste domingo.

 

Validador indica "passe livre" em ônibus de Campo Grande neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições.Douglas Atílio, de 32 anos, consultor de vendas, fala sobre o uso do transporte coletivo neste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

“O transporte percorreu bem, foi tranquilo. Não teve muita movimentação, não estava cheio e tinha bastante ônibus circulando”, relatou.

Questionado sobre a importância da gratuidade durante a eleição, Douglas afirmou que a medida pode facilitar a participação dos eleitores, principalmente daqueles que dependem do transporte coletivo para chegar aos locais de votação.

“Eu acredito que sim, porque pelo menos incentiva o voto. O voto é obrigatório, então facilita para a população”, afirmou.

O cenário, entretanto, não é o mesmo em toda a cidade. Por volta do meio-dia, o aposentado Geraldo, de 63 anos, afirmou que já aguardava havia cerca de uma hora por um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá.

Validador indica "passe livre" em ônibus de Campo Grande neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições.Geraldo, de 63 anos, aguardava um ônibus da linha Vila Nasser–Caiobá durante a tarde deste domingo (4), em Campo Grande. Foto: Paulo Ribas: Correio do Estado.

 O relato mostra que, apesar da programação reforçada anunciada para o domingo eleitoral, passageiros ainda encontram demora em alguns trajetos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que todas as linhas do sistema municipal operam neste domingo conforme o plano funcional utilizado de segunda a sexta-feira, com oferta de veículos superior à normalmente disponibilizada aos domingos.

Além disso, não há cobrança de passagem durante o dia. A gratuidade segue a Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina aos municípios a adoção de medidas para garantir transporte coletivo urbano com frequência compatível à dos dias úteis durante as eleições.

Movimento é acompanhado durante o dia

De acordo com a programação divulgada pela Agetran, o Consórcio Guaicurus acompanha a demanda ao longo deste domingo e pode fazer ajustes na quantidade de veículos caso seja identificado aumento no número de passageiros em determinadas linhas.

Três períodos concentram atenção especial da operação: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 19h. O segundo intervalo coincide com o período em que o fluxo de eleitores aumenta próximo ao meio do dia.

Caso a demanda ultrapasse a capacidade prevista, a frota pode ser reforçada para diminuir o intervalo entre os ônibus e atender aos principais corredores da cidade.

A operação especial busca permitir que os eleitores cheguem aos locais de votação sem custo, mas também atende trabalhadores e demais passageiros que utilizam o transporte público neste domingo.

Até o começo da tarde, portanto, o balanço é de ônibus circulando com tarifa zero e movimento próximo ao de dias úteis em alguns terminais, mas com reclamações pontuais de demora, como a espera de aproximadamente uma hora relatada na linha Vila Nasser–Caiobá.
 

chuvarada

Energisa multiplicou por 5 número de equipes neste domingo

Conforme a empresa, todos os mais de 7 mil locais de votação foram mapeados e os quase 700 profissionais foram distribuídos de acordo com estes endereços

04/10/2026 11h48

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Forte chuva já estava prevista para este domingo e por isso a concessionária escalou quase 700 pessoas em locais estratégicos

Forte chuva já estava prevista para este domingo e por isso a concessionária escalou quase 700 pessoas em locais estratégicos

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Por conta das chuvas que desde a madrugada atingiram boa parte das regiões sul e central de Mato Grosso do Sul, a falta de energia atingiu pelo menos 19 dos 79 municípios do Estado neste domingo (4) de eleições gerais, segundo informações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

Segundo a Energisa, porém, “nenhuma cidade teve o fornecimento de energia interrompido por completo. As ocorrências tiveram início na madrugada, quando também começaram a ser atendidas pelas equipes de plantão. Às 07h, horário de início das eleições, apenas o município de Aral Moreira ainda seguia com impactos em áreas próximos aos locais de votação”.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mesmo sem energia, as urnas foram ligadas normalmente no horário previsto, uma vez que são equipadas com baterias que mantêm os aparelhos funcionando durante cerca de 12 horas.

Por isso, diz a Energisa, a falta de energia, não causou impacto na votação. Por volta das 11 horas, de acordo com a Energia, “mais de 80% dos casos já foram normalizados. Seguimos com atendimentos nas áreas ainda afetadas. As equipes seguem em campo. Seguimos monitorando e com comunicação direta com o TRE”.

De acordo com a Sejusp, houve registro de falta de energia nos municípios de Paranhos, Novo Horizonte do Sul, Angélica, Aral Moreira, Bataguassu, Caarapo, Campo Grande, Dourados, Iguatemi, Itaquirai, Ivinhema, Jateí, Maracaju, Nioaque, Laguna Caarapã, Nova Alvorada, Nova Andradina, Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo.

Além destas 19 cidades, no começo da manhã o Tribunal o Tribunal Regional Eleitoral informou também que ocorreram problemas de abastecimento de energia nos municípios de Brasilândia e Corguinho.

Conforme a Energisa, para este dia de eleições a distribuidora disponibilizou quase cinco vezes mais profissionais nas ruas do que num domingo normal. “Ao todo, são 686 profissionais atuando nesse domingo de eleições”, informou a empresa. 

De forma antecipada, segundo a empresa, foi montado “um plano de atuação, com mapeamento de todos os locais de votação no Estado, alocando equipes operacionais em pontos estratégicos, para agilizar e priorizar o atendimento nos locais de votação, para o caso de ocorrências devido as condições climáticas previstas para o Estado”. 

Além disso, a empresa também informou que mantém profissionais atuando no monitoramento técnico e climático e com contato direto com o TRE.

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