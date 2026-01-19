Prefeitura convoca 238 aprovados em processos seletivos simplificados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta segunda-feira (19), foram convocados 238 candidatos de diversos processos seletivos simplificados. A publicação foi feita pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), e todos devem ir amanhã para apresentação.

Entre os cargos para as escolas da Rede Municipal, estão:

assistente de educação infantil;

merendeiro;

e monitor de alunos.

Além desses, também foram divulgados os nomes de quem foi convocado para a escola de campo, com vagas nos cargos de:

assistente agropecuário;

assistente de secretaria;

auxiliar de manutenção;

inspetor de alunos;

e merendeiro.

As vagas tem convocações destinadas à ampla concorrência, cotistas negros(as), indígenas e pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto no edital dos Processos Seletivos.

Das 238 convocações estão destinadas 124 para o cargo de assistente de educação infantil, 107 na ampla concorrência, 6 para indígenas, e 11 para negros (as); para cargo de merendeiro são 50 vagas, 40 na ampla concorrência e 10 para indígenas; para monitor de alunos são ao todo 51 vagas, 45 destinadas à ampla concorrência, 2 à indígenas e 4 à negros (as).

Para a escola de campo, foi destinada quantidade de vagas conforme necessidade de cada unidade escolar, com total de 13 convocações.

Os candidatos deverão ir no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida a partir das 08h de amanhã para se apresentar para o cargo.

É necessário ir ao local para cada um receber as orientações corretas sobre a documentação que deverão ser entregues para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação dos convocados, além de outras informações e oportunidade para tirar dúvidas.

Confira aqui o edital, a partir da página 6.