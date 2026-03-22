Semana começa com alerta de tempestades em Mato Grosso do Sul

Semana deve ter tempestades em algumas regiões do Estado - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul começa a semana com alerta meteorológico de perigo potencial para tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o alerta, para esta segunda-feira (23) há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h) e possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

Devido a essas condições, também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que essa condição meteorológica está associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, além da passagem de cavados que favorecem a formação de instabilidades.

As tempestades devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem ficar acima de 50 km/h.

Apesar do alerta de chuvas fortes, o calor predomina durante toda a semana, com temperaturas próximas dos 40°C em algumas regiões.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados : Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-35°C.

: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-35°C. Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-37°C.

Mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-37°C. Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-37°C.

Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-37°C. Campo Grande: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C

Outono

O outono começou na última sexta-feira (20). Na estação, as chuvas são menos frequentes e a umidade relativa do ar diminui gradativamente.

Conforme o prognóstico, o próximo trimestre, de abril a junho, será marcado chuvas abaixo da média.

Análise do comportamento do clima ao longo de anos feita pelos meteorologistas do Cemtec indica que entre abril e junho as chuvas na maior parte de Mato Grosso do Sul variam entre 150 e 400 milímetros, sendo em quantidade mais elevada na região Sul, de 400 a 500 mm, e menor na região Nordeste, não ultrapassando 150 mm.

As previsões meteorológicas indicam que, neste ano, as precipitações ficarão abaixo das médias históricas no Estado.

Os modelos climáticos indicam, ainda, alta probabilidade de manutenção de condições de neutralidade no clima durante o trimestre de abril, maio e junho de 2026.

Conforme o Cemtec, há indícios de intensificação gradual das condições de El Niño, fenômeno que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que causa impactos no clima em todo o Planeta. A influência de El Niño deve ser sentida com mais intensidade a partir do trimestre julho a setembro, podendo favorecer a ocorrência de ondas de calor.