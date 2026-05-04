Semana começa com calor de 30°C, mas vai terminar com frio de 7°C em MS

Semana começou quente, mas vai terminar fria em Mato Grosso do Sul.
O calor permanece durante a semana: segunda (4), terça (5), quarta (6) e quinta-feira (7) serão de sol, céu limpo, baixa umidade relativa do ar e tempo quente e abafado.
Na sexta-feira (8), o tempo começa a mudar: o tempo fica fechado, nublado, instável e há possibilidade de chuva.
O frio chega com tudo no fim de semana: o sábado (9) e o domingo (10) serão gelados, sobretudo a região Sul do Estado, nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Sete Quedas, Naviraí, Amambai e Mundo Novo.
Portanto, ao longo desta semana, o sul-mato-grossense vai ter que trocar a blusa pelo casaco. O frio começará a ir embora na quarta-feira (13).
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, há 75% de chances desta ser a primeira onda de frio do ano em Mato Grosso do Sul.
"Nova frente fria acompanhada de uma massa de ar polar, mais intensa, com pouca chuva e mais rápida, mas forte elevação na pressão que deve declinar mais as temperaturas, principalmente no sul sudoeste e centro do Estado", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.
Confira a temperatura, para os próximos dias, nas principais cidades do Estado:
CAMPO GRANDE
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 4 de maio de 2026
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20°C / 31°C
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Terça-feira, 5 de maio de 2026
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21°C / 32°C
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Sexta-feira, 8 de maio de 2026
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20°C / 28°C
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Sábado, 9 de maio de 2026
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13°C / 20°C
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Domingo, 10 de maio de 2026
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12°C / 19°C
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Segunda-feira, 11 de maio de 2026
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10°C / 24°C
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Terça-feira, 12 de maio de 2026
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15°C / 25°C
Fonte: Climatempo
CORUMBÁ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 4 de maio de 2026
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22°C / 33°C
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Terça-feira, 5 de maio de 2026
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22°C / 34°C
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Sexta-feira, 8 de maio de 2026
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20°C / 28°C
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Sábado, 9 de maio de 2026
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16°C / 20°C
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Domingo, 10 de maio de 2026
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15°C / 22°C
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Segunda-feira, 11 de maio de 2026
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15°C / 25°C
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Terça-feira, 12 de maio de 2026
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18°C / 26°C
Fonte: Climatempo
TRÊS LAGOAS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 4 de maio de 2026
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18°C / 32°C
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Terça-feira, 5 de maio de 2026
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21°C / 33°C
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Sexta-feira, 8 de maio de 2026
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21°C / 33°C
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Sábado, 9 de maio de 2026
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15°C / 27°C
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Domingo, 10 de maio de 2026
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11°C / 21°C
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Segunda-feira, 11 de maio de 2026
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11°C / 24°C
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Terça-feira, 12 de maio de 2026
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14°C / 27°C
Fonte: Climatempo
DOURADOS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 4 de maio de 2026
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19°C / 30°C
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Terça-feira, 5 de maio de 2026
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20°C / 32°C
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Sexta-feira, 8 de maio de 2026
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18°C / 26°C
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Sábado, 9 de maio de 2026
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12°C / 18°C
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Domingo, 10 de maio de 2026
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9°C / 17°C
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Segunda-feira, 11 de maio de 2026
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8°C / 21°C
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Terça-feira, 12 de maio de 2026
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12°C / 23°C
Fonte: Climatempo
PONTA PORÃ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 4 de maio de 2026
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20°C / 29°C
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Terça-feira, 5 de maio de 2026
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19°C / 30°C
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Sexta-feira, 8 de maio de 2026
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16°C / 24°C
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Sábado, 9 de maio de 2026
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11°C / 16°C
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Domingo, 10 de maio de 2026
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9°C / 17°C
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Segunda-feira, 11 de maio de 2026
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9°C / 22°C
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Terça-feira, 12 de maio de 2026
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12°C / 23°C
Fonte: Climatempo
SETE QUEDAS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 4 de maio de 2026
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20°C / 28°C
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Terça-feira, 5 de maio de 2026
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19°C / 31°C
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Sexta-feira, 8 de maio de 2026
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15°C / 23°C
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Sábado, 9 de maio de 2026
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9°C / 16°C
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Domingo, 10 de maio de 2026
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8°C / 17°C
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Segunda-feira, 11 de maio de 2026
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7°C / 19°C
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Terça-feira, 12 de maio de 2026
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11°C / 22°C
RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:
- Se agasalhe
- Beba água
- Evite tomar banhos muito quentes
- Continue usando protetor solar
- Evite ambientes pouco ventilados
- Hidrate a pele
- Cuide da alimentação
- Não se exponha ao tempo