Cidades

PREVISÃO DO TEMPO

Semana em MS começa com alerta de perigo de baixa umidade

Após Coxim atingir 40.8 °C e figurar como a maior temperatura do País no final de semana, Mato Grosso do Sul anotou quase dez municípios com umidade relativa abaixo de 20%

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/10/2025 - 16h30
Depois de Mato Grosso do Sul anotar quase dez municípios com umidade abaixo relativa abaixo de 20%, e de Coxim figurar com a maior temperatura do País (40.8 °C) no final de semana, a segunda-feira em MS já deve começar com alerta de perigo de baixa umidade para a maior parte do Estado. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de chegar a até 64 municípios de Mato Grosso do Sul, o alerta laranja de perigo de baixa umidade - que deve terminar por volta de 10h - atinge também o Goiás; Tocantins; o sul do Maranhão, boa parte do Piauí e a região sudeste do Mato Grosso. 

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde, que envolve: ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca rachada e até mesmo sangramento nasal.

Entre as recomendações para manter a saúde em dia, é importante lembrar de: 

  1. Beber bastante líquido.
  2. Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  3. Usar hidratante para pele e
  4. Umidificar o ambiente.
  5. Evitar atividades físicas

Vale lembrar que, durante o final de semana, Coxim chegou a figurar como a maior temperatura do País, batendo a marca de 40.8 °C, bem próximo do calor observado também em Aquidauana (40.5); Água Clara (39.5); em Maracaju (39.2) e no coração do Pantanal, na região do Nhumirim (39.1). 

Além disso, a baixa umidade também deixou sua marca em Mato Grosso do Sul, com o menor percentual observado no município de Costa Rica (13%), apenas três pontos acima do pior índice nacional, registrado em Goianésia (GO). 

Se os 13% já representam um índice abaixo da umidade relativa do deserto do Saara (que gira entre 14 e 20%), também Cassilândia; Chapadão do Sul; Coxim e Água Clara sofreram com o tempo seco e marcaram 14% nesse indicativo. 

Depois desses, outros quatro municípios também ficaram abaixo da casa dos vinte por cento de umidade relativa do ar durante o final de semana, sendo:

  • Paranaíba (16%)
  • Sonora (16%)
  • Aquidauana (17%) 
  • Sidrolândia (19%)

Previsão do tempo

Se o dia deve começar com alerta de baixa umidade, ao longo da segunda-feira (06) há previsão de um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas áreas de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em locais isolados. 

Tudo isso é causado pelo avanço de uma nova frente fria que, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul, interage com o transporte de ar quente e úmido. 

As instabilidades devem se concentrar, sobretudo, nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste, favorecidas pelo deslocamento de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão. 

Essa possibilidade de chuva deve passar longe da Capital nesta segunda (06), quando os termômetros registram sua última alta - com mínimas de 22 °C e máximas de 40 °C - antes de uma tendência de queda prevista para o decorrer da semana. 

Na Grande Dourados e nas regiões sul e Cone Sul de MS, os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas de 33-35°C. 

Para a Cidade Branca de Corumbá a segunda-feira (06) também será de poucas nuvens, com temperaturas batendo mínimas de 25°C e máximas de 42°C, com uma umidade relativa que pode chegar na casa de 10%. 

Iguatemi, no extremo-sul do Estado, a previsão para o clima nesta segunda-feira (06) é semelhante à prevista para Campo Grande, cerca de um grau apenas abaixo da umidade máxima (39°C). 

Já no extremo norte de Mato Grosso do Sul, em Sonora, por exemplo, o clima nesta segunda-feira será de tempo claro e, além da umidade prevista de 10%, a previsão é que os termômetros atinjam até 42°C. 

Na região próxima da fronteira com o Paraguai, Porto Murtinho é um dos municípios que aparecem com poucas nuvens neste início de semana, com o clima apresentando uma reviravolta já no dia seguinte, para quando são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. 

Ao leste de Mato Grosso do Sul, a semana começa com tempo claro e sem nuvens no município de Cassilândia, com uma leve tendência de elevação na temperatura pelo menos até na terça-feira (07). 

Como bem esclarece o Cemtec, haverá queda nas temperaturas em grande parte do estado com o "avanço do sistema frontal". As mínimas podem atingir valores próximos de 10-12°C, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul", conclui. 

 

INTERIOR

Delegada de MS é alvo de comentário racista através das redes sociais

"Delegada feia, tá mais para ser empregada doméstica aqui da minha casa que qualquer outra coisa e tratar ele igual cachorro aqui", disse o conteúdo criminoso excluído da plataforma

05/10/2025 14h39

Comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um

Comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um "quebra-queixo" com a delegada pelo portal Folha de Dourados. Reprodução/Redes Sociais

Adjunta na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, a delegada Thays do Carmo Oliveira de Bessa foi alvo de comentários de cunho preconceituoso através das redes sociais, após conceder entrevista para portais locais sobre um homicídio. 

Distante aproximadamente 231 quilômetros de Campo Grande, o caso em si foi registrado há cerca de três dias, sendo que o comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um "quebra-queixo" com a delegada pelo portal Folha de Dourados. 

Comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um "quebra-queixo" com a delegada pelo portal Folha de Dourados.Reprodução

"Nossa, delegada feia, tá mais para ser empregada doméstica aqui da minha casa que qualquer outra coisa e tratar ele igual cachorro aqui", dizia o comentário que originalmente aparecia na sessão "ocultos pelo Instagram" e já não aparece visível na plataforma.  

Identificado como: “Leonardo Almeida”, o perfil em questão sequer seria residente de Mato Grosso do Sul, pois as postagens ligadas à conta marcam um endereço na cidade mineira de Confins. 

Aqui cabe lembrar que, comentários depreciativos com referência à raça, cor da vítima e até mesmo aqueles focados em características específicas como cabelo, por exemplo, evoluíram de interpretação penal com atualização e equiparação dos atos de injúria racial com a prática de racismo (14.532/2023), a partir de quando passou a ser considerado crime. 

Essa lei passou a tratar também justamente desses crimes cometidos através dos conhecidos meios de comunicação; publicações em redes sociais ou qualquer natureza que engloba a rede mundial de computadores.

Intolerância douradense

Essa não é a primeira vez que Dourados é ligada à  comportamentos e episódios de racismo, xenofobia e intolerância, como mostra uma série de movimentações dos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul (MPF e MPMS) 

Entre esses crimes de ódio aparece o douradense alvo de ação penal do MPMS em 23 de setemBro de 2024, por uma série de frases e atos discriminatórios que caracterizam racismo e xenofobia contra a população nordestina

Pelas redes sociais, esse acusado fez uma série de publicações que propagavam a ideia de que os nordestinos seriam "mais burros" e "inferiores" ao restante da população brasileira. 

Ainda em 2024, no dia 25 de maio deste ano, a "Marcha dos Terreiros" de Dourados também gerou ódio nas redes sociais e um procedimento foi instaurado pelo Procurador da República, Marco Antonio Delfino de Almeida, para apurar os fatos. 

Na ocasião, cerca de 16 comunidades se reuniram na realização da marcha, feita após casos de furtos de ossadas - como a de um bebê do cemitério municipal São Vicente de Paula, em Ponta Porã, como publicou o Correio do Estado - ganhar repercussão na mídia. 

Por meio de ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o juiz da 1ª Vara Criminal de Dourados determinou inclusive que uma jovem douradense de 16 anos fosse indenizada após ser vítima de racismo e injúria racial. 

Esse caso específico aconteceu enquanto a menina vítima estava em busca de uma vaga de estágio, praticado à época pela pessoa responsável por conduzir a entrevista, que foi feita em 22 de novembro de 2021. 

 

etanol farmacêutico

MS começa a receber ampolas de antídoto para intoxicação por metanol

Na primeira remessa enviada neste sábado, o Estado recebeu 60 das 580 ampolas distribuídas aos estados que solicitaram reforço nos estoques

05/10/2025 14h05

Ampolas começaram a ser distribuídas para os estados do Brasil

Ampolas começaram a ser distribuídas para os estados do Brasil Divulgação/Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. A primeira remessa do medicamento começou a ser distribuída no último sábado (4) aos estados que fizeram solicitações para reforçar seus estoques. 

Assim, 580 ampolas foram enviadas a cinco unidades federativas brasileiras. 60 vieram para o Mato Grosso do Sul, 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia e 90 para o Distrito Federal. 

A iniciativa faz parte das ações do Ministério da Saúde frente aos casos suspeitos e confirmados por intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As entregas estão sendo feitas em articulação com as secretarias estaduais de saúde. 

Contando com essa remessa, já foram distribuídas 4,3 mil ampolas aos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS) por hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 

No sábado, também, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a aquisição de mais 12 unidades de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, que são medicamentos usados no tratamento da intoxicação por metanol. 

“O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, ressaltou Padilha. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também está atuando para viabilizar a importação do fomepizol, já que o medicamento ainda não tem registro no Brasil. Para isso, a agência acionou autoridades internacionais como o FDA (EUA), a EMA (União Europeia) e outras entidades regulatórias de países como Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Argentina. 

Os casos

Até às 16 horas do último sábado, o Ministério da Saúde confirmou 195 notificações de intoxicação por ingestão de metanol após a ingestão de bebida alcoólica, de acordo com dados enviados ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS). 

No país, há 14 casos confirmados e 181 em investigação. Desse total, 162 notificações estão no estado de São Paulo (sendo 14 confirmados e 148 em investigação). Do total de registros, 13 são de óbitos: um confirmado em São Paulo e 12 em investigação, sendo 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 em Mato Grosso do Sul, do jovem de 21 anos, Matheus Santa Falcão, que morreu na última quinta-feira (2) após consumir cachaça comprada em uma conveniência do bairro onde morava

Para ampliar a capacidade de diagnóstico, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades com estruturas para análises imediatas: Lacen -DF, Laboratório Municipal de São Paulo e o Instituto Nacional de Qualidade em Saúde (INCQS/FioCruz). 

A Anvisa também identificou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir etanol farmacêutico, garantindo cobertura nas capitais para atender novas demandas com rapidez. Quanto ao fomepizol, foram localizadas sete fornecedoras internacionais com capacidade para produção. 
 

