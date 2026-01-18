Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INMET

Semana promete começar com chuva em boa parte do Mato Grosso do Sul

Há a previsão de incidência de tempestade em boa parte do território nacional, trazendo chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

18/01/2026 - 11h30
Em boa parte dos município no Mato Grosso do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana deve começar debaixo de chuva nesta segunda-feira (19), já que Mato Grosso do Sul está na área onde há a previsão de incidência de tempestade que deve atingir boa parte do território nacional. 

Conforme o instituto, há a previsão de incidência de tempestade em boa parte do território nacional, trazendo chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora, livrando apenas Estados mais ao norte, como o Acre, com chance de se intensificar e trazer maior perigo principalmente para a região litorânea. 

Para Campo Grande, por exemplo, enquanto a previsão para o domingo (18) é de possibilidade de chuvas isoladas mais ao fim da tarde e durante o período noturno, essas pancadas devem se intensificar na segunda-feira (19), trazendo inclusive uma possível queda de granizo na Cidade Morena. 

Amanhã (19), segundo o Inmet, a chuva não deve dar trégua, com uma queda acentuada na temperatura e os termômetros oscilando entre 23 e 29 °C, diferente da máxima de 36 graus prevista para esse domingo. 

Já na terça-feira (21) a chuva não deve dar as caras, conforme a previsão do tempo, entretanto não há indicativos de que os termômetros voltem a subir, misturados aliás com uma queda na umidade relativa do ar. 

Demais regiões

Ao norte do Mato Grosso do Sul, no município de Coxim, por exemplo, os moradores devem sentir um leve aumento da umidade relativa do ar a partir de segunda-feira (19), indo contra a tendência de aumento das temperaturas deste domingo no município. 

Amanhã (19) a tendência para Coxim, segundo o Inmet, é de temperaturas oscilando entre 24 e 34 °C, com muitas nuvens e pancadas de chuva (além da chance de granizo) no período da manhã, que devem dar uma trégua no período da tarde e voltar a molhar o município no período da noite. Já na terça-feira (20) a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. 

Não diferente dessa região, o extremo sul do Estado, como em Ponta Porã, por exemplo, a tendência de chuva que marca presença neste domingo (18) na região de fronteira promete se manter com pancadas isoladas que devem aliviar apenas no primeiro horário da manhã de segunda (19). 

Já no leste do Estado, para Três Lagoas há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, o que por sua vez não deve afetar os termômetros na região, que se mantém oscilando em mínimas de 22 e máximas entre 33 e 34 °C. 

 

INTERIOR

Descarte irregular de lixo hospitalar em MS entre na mira do MP

Instaurado através da Promotoria de Justiça de Bela Vista, o inquérito civil apura essa "eventual irregularidade na gestão de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde"

18/01/2026 09h31

LIXO HOSPITALAR

LIXO HOSPITALAR Reprodução/MPMS

Conhecida no interior do Mato Grosso do Sul como a "Princesa do Apa", graças ao rio que margeia a cidade distante aproximadamente 324 quilômetros da Capital, Bela Vista entre na mira do Ministério Público Estadual graças a flagrantes de descarte irregular de lixo hospitalar. 

Instaurado através da Promotoria de Justiça de Bela Vista, o inquérito civil apura essa "eventual irregularidade na gestão de resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde no município". 

"A investigação foi instaurada no âmbito da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, com fundamento em dispositivos constitucionais e legais que atribuem ao MPMS a proteção do meio ambiente e da saúde pública", cita o Ministério em nota.

Conforme o MPMS, o objetivo é apurar se os serviços de coleta, transporte, tratamento e inclusive destinação final dos resíduos de serviço de saúde, estão acontecendo dentro de toda a conformidade jurídica e ambiental de cada uma dessas etapas. 

Na mira

Atuando nos mais diversos interesses públicos, o Ministério Público faz questão de frisar os potenciais perigos contidos nesse classificação de resíduos, já que apresentam riscos à saúde humana e à qualidade ambiental, como bem descreve a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Durante as apurações, o MPMS ressalta que exigiu informações específicas do Executivo de Bela Vista, inicialmente sendo especificada a notificação dos investigados para que sejam apresentados esclarecimentos, documentos e informações em um prazo de aproximadamente uma semana. 

Com relação ao Executivo, a Prefeitura de Bela Vista foi questionada se há, de fato, um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no município e eventual custódia, pelo poder público, da destinação de material gerado por laboratórios particulares em anos anteriores.

Em outras palavras, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul busca saber se a  Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece responsabilidade compartilhada entre o poder público, setor empresarial e geradores, está sendo gerida de forma correta no município. 

Após o decurso dos prazos para manifestação dos notificados e análise das informações prestadas, os autos serão orientados para novas deliberações, podendo resultar na adoção de medidas extrajudiciais, antecipando ajustes ou eventual proposição de ação judicial, conforme o resultado das investigações", conclui o MP.

 

INTERIOR

Dono de barbearia morre por disparo acidental em briga de terceiros; vídeo

Homem "tirava satisfação" com rapaz que teve o primo morto, ainda em 2025, supostamente a mando do irmão desse atual atirador, que foi detido em flagrante por homicídio

18/01/2026 08h43

Imagens do circuito de monitoramento gravaram o momento do crime

Imagens do circuito de monitoramento gravaram o momento do crime Reprodução

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital, um rapaz de 22 anos morreu vítima de disparo acidental registrado por câmeras de videomonitoramento em frente à barbearia em que trabalhava, após um momento em que um homem que seria seu "amigo" tentou tirar satisfação com um terceiro. 

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o crime aconteceu no município de Dourados, cidade também conhecida como "Portal do Mercosul" e "Capital do Agronegócio". Em nota, a PCMS divulgou que o indivíduo acusado pela morte foi preso ainda no sábado (17). 

Devido ao trabalho do Seção de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência, com o apoio da Guarda Municipal, o acusado foi capturado pelas forças de segurança pública do interior do Mato Grosso do Sul menos de 24 horas após o crime.  

Entenda

Informações levantadas durante a investigação do caso apontam ligação entre vítima e acusado, com toda a dinâmica do crime registrada pelo equipamento de vigilância que mostra a entrada do estabelecimento pertencente ao rapaz de 22 anos. 

Dono de uma barbearia, a vítima aparece nas imagens inicialmente sentada em uma mureta, ao lado de um rapaz em pé na frente do estabelecimento, que estava vestindo boné, camiseta preta e chinelos. 

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta de 19 horas da última sexta-feira (16), quando um rapaz mais alto, trajando blusa cinza e short jeans claro, sai do estabelecimento em direção ao terceiro indivíduo. 

Nas imagens, nota-se que ambos trocam palavras próximos um do outro, até o momento em que o acusado, de costas para a câmera, leva a mão na cintura e parece sacar uma arma. Menos de um minuto depois acontece o disparo. Confira as imagens do circuito de monitoramento: 

Ainda conforme a Polícia Civil em nota, o terceiro indivíduo seria um desafeto do rapaz acusado, que possui 26 anos.

Toda a confusão teria começado ainda em 2025, quando o irmão do atual acusado foi preso apontado como o mandante da morte do primo desse rapaz que seria o alvo da discussão neste final de semana. 

Ao sacar o revólver da cintura, a arma dispara e atinge o amigo que seria dono da barbearia, com o terceiro indivíduo correndo sem ser atingido, momento em que o acusado ainda tenta acudir o jovem empreendedor que chegou a ser socorrido.

Encaminhado diretamente para o Hospital da Vida de Dourados, o jovem não resistiu ao ferimento e morreu assim que chegou à unidade hospitalar. O acusado foi localizado na casa de familiares, no Bairro Harrisson de Figueiredo, preso e conduzido à delegacia, autuado em flagrante pelo crime de homicídio, sendo que o caso segue sob investigação.

 

