Semana promete começar com chuva em boa parte do Mato Grosso do Sul

Em boa parte dos município no Mato Grosso do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana deve começar debaixo de chuva nesta segunda-feira (19), já que Mato Grosso do Sul está na área onde há a previsão de incidência de tempestade que deve atingir boa parte do território nacional.

Conforme o instituto, há a previsão de incidência de tempestade em boa parte do território nacional, trazendo chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora, livrando apenas Estados mais ao norte, como o Acre, com chance de se intensificar e trazer maior perigo principalmente para a região litorânea.

Para Campo Grande, por exemplo, enquanto a previsão para o domingo (18) é de possibilidade de chuvas isoladas mais ao fim da tarde e durante o período noturno, essas pancadas devem se intensificar na segunda-feira (19), trazendo inclusive uma possível queda de granizo na Cidade Morena.

Amanhã (19), segundo o Inmet, a chuva não deve dar trégua, com uma queda acentuada na temperatura e os termômetros oscilando entre 23 e 29 °C, diferente da máxima de 36 graus prevista para esse domingo.

Já na terça-feira (21) a chuva não deve dar as caras, conforme a previsão do tempo, entretanto não há indicativos de que os termômetros voltem a subir, misturados aliás com uma queda na umidade relativa do ar.

Demais regiões

Ao norte do Mato Grosso do Sul, no município de Coxim, por exemplo, os moradores devem sentir um leve aumento da umidade relativa do ar a partir de segunda-feira (19), indo contra a tendência de aumento das temperaturas deste domingo no município.

Amanhã (19) a tendência para Coxim, segundo o Inmet, é de temperaturas oscilando entre 24 e 34 °C, com muitas nuvens e pancadas de chuva (além da chance de granizo) no período da manhã, que devem dar uma trégua no período da tarde e voltar a molhar o município no período da noite. Já na terça-feira (20) a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Não diferente dessa região, o extremo sul do Estado, como em Ponta Porã, por exemplo, a tendência de chuva que marca presença neste domingo (18) na região de fronteira promete se manter com pancadas isoladas que devem aliviar apenas no primeiro horário da manhã de segunda (19).

Já no leste do Estado, para Três Lagoas há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, o que por sua vez não deve afetar os termômetros na região, que se mantém oscilando em mínimas de 22 e máximas entre 33 e 34 °C.

