Semana será de calor e muita chuva em Mato Grosso do Sul

A segunda semana de dezembro será de muito calor e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. O Estado está sob três alertas, sendo de perigo potencial, perigo e grande perigo, para tempestades, com rajadas de vento intensos, vigentes para esta segunda-feira (8).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de grande perigo de temporais e ventos de até 100 km/h é válido para dez municípios do Estado, que podem ser atingidas pelas tempestades que atingem e tem causado estragos no sul do País.

Já nas demais regiões do Estado, o alerta é laranja, indicando a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de ventos, mas com menor intensidade e localizadas.

Na Região Centro-Oeste, as instabilidades persistirão, proporcionando chuvas localmente significativas no Mato Grosso do Sul, com acumulados previstos acima de 40 mm, podendo atingir 100 mm em algumas localidades", diz previsão do órgão.

Mesmo com previsão de chuva para toda a semana, o calorão predomina no Estado, com máximas de até 36°C.

Municípios

Em Campo Grande, a semana começa um pouco mais fresca, com temperatura entre 21°C e 28°C nesta segunda (9). Ao longo da semana, o calor volta com força e as máximas podem chegar a 34°C.

Na Capital, há previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com períodos de predomínio de sol.

Na região do Pantanal, Corumbá terá calor de quase 40°C, com a máxima prevista de 36°C e mínima de 23°C, também com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Dourados, a máxima não passa de 32°C, enquanto a mínima prevista é de 20°C, com alta nebulosidade e chuva em alguns períodos.

Já em Mundo Novo, no extremo sul, deve ocorrer tempestades no início da semana. O Inmet aponta que o tempo será nublado, com chuvas e trovoadas. A cidade está no alerta vermelho para os temporais, que devem perder força a partir de quarta-feira (11).

Trimestre

Segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), chuvas em dezembro, janeiro e fevereiro devem ficar dentro da média histórica para o período.

Em grande parte do estado, as chuvas variam entre 500 a 600 mm. Na região extremo nordeste as chuvas variam entre 600 a 800 mm e na região oeste do estado varia entre 400 a 500 mm.

Quanto a temperatura, a média neste trimestre varia entre 24-26°C. Nas regiões noroeste e partes do nordeste do estado, as temperaturas variam entre 26-28°C.

"A temperatura do ar deve permanecer acima da média para o período, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul", segundo consta no boletim do CEMTEC.