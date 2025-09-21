Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sequelas permanentes afetam um terço dos motociclistas vítimas do trânsito

Dados são de pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia

agência brasil

21/09/2025 - 19h00
Um terço das vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas atendidas nos principais serviços de ortopedia e traumatologia do país passa a sofrer com sequelas permanentes desses incidentes. A conclusão é de uma pesquisa divulgada nesta semana pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que ouviu 95 chefes e preceptores de serviços de residência em ortopedia credenciados junto à entidade.

Segundo as respostas reunidas na pesquisa, os serviços receberam, em média, 360 vítimas do trânsito por mês nos últimos 6 meses. Isso equivale a dizer que mais de dez pacientes feridos nesses incidentes foram hospitalizados por dia.

Dois terços desses pacientes eram motociclistas, segundo a pesquisa. Ao receber alta, 56,7% deles passaram a conviver com poucas sequelas, e 33,9% sofreram sequelas permanentes.

Em 82% dos casos, essas vítimas passaram a relatar quadros de dor crônica. Sequelas mais graves, entretanto, também são frequentes:

  • 69,5% ficam com deformidades;
  • 67,4% permanecem com déficit motor;
  • 35,8% passam por amputações.

O estudo foi apresentado em um fórum sobre o tema promovido pela SBOT na Câmara dos Deputados na quinta-feira (17), como parte da campanha Na moto, na moral, que busca reduzir a mortalidade de motociclistas no trânsito.

O presidente da SBOT, Paulo Lobo, reconhece que a moto é um meio de transporte e de renda para muitos brasileiros. Ele esclarece, no entanto, que o objetivo da campanha e da pesquisa é contribuir para um cenário de maior segurança viária. 

“Estamos vivendo uma epidemia de sinistros com motos”, alertou.

Em novembro do ano passado, Jéssica Santos, de 29 anos de idade, voltava para casa de uma festa na garupa da moto de um amigo. Quando faltavam apenas 5 minutos para chegar em seu endereço, no Rio de Janeiro, eles colidiram de frente com outra moto. Jéssica foi lançada no asfalto, teve ferimentos graves na pelve, fraturou a bacia e quebrou a mão esquerda.

Ao ser socorrida, ela passou por uma primeira cirurgia de urgência no Hospital Municipal Salgado Filho, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, onde passou mais 3 dias internada antes de ser transferida para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).  

Quase 1 ano após o ocorrido, Jéssica ainda não recuperou a mobilidade da mão fraturada e enfrenta sequelas principalmente na região da bacia.

“Hoje em dia, faço fisioterapia para poder recuperar os movimentos. Recuperei cerca de 70%, mas ainda não tenho força na mão. Ainda sinto bastante dor na bacia, sinto dores na pelve, na virilha e no cóccix, onde tenho um parafuso de titânio. E tenho uma colostomia que ainda não posso reverter”, disse.

Perfil das vítimas

O estudo traça um perfil das vítimas de sinistros com motocicletas atendidas nos serviços de ortopedia:

  • 72,8% eram homens;
  • 40,7% tinham entre 20 e 29 anos;
  • 64% eram motociclistas;
  • 23,2% estavam na garupa;
  • 10,9% eram pedestres;
  • 29,2% tinham ingerido álcool;
  • 16% usaram outras drogas;
  • 47,1% dos sinistros foram colisões com automóveis;
  • 44,5% foram quedas.

Cirurgias 

Assim como Jéssica, em muitos casos, essas vítimas precisam de cirurgias para o tratamento dos ferimentos. Os profissionais entrevistados informaram que os serviços de ortopedia em que trabalham realizam, por mês, uma média de 45 cirurgias de baixa complexidade, 58 de média complexidade e 43 de alta complexidade em vítimas dos sinistros com motocicletas.

Essa demanda impactou de forma relevante a programação desses serviços de saúde nos últimos 6 meses. Segundo a pesquisa, os sinistros de trânsito foram a principal causa da média de 18 cirurgias eletivas adiadas por mês para atender a casos inesperados nesses hospitais.  

Os dados mostram que até mesmo cirurgias de emergência precisaram ser canceladas para que casos mais urgentes envolvendo vítimas de sinistros de trânsito pudessem ser tratados. Nesse caso, foram oito cancelamentos por mês, em média. 

A maior parte dessas vítimas é operada em menos de uma semana (60%) e passa menos de uma semana após a cirurgia internada (71,6%).

Ainda assim, é alto o percentual dos que passam mais tempo no hospital: 31% esperam entre 7 e 15 dias pela cirurgia, e 8% esperam mais de 15 dias. Já no pós operatório, 16,8% ficam até 15 dias internadas e 11,6% ficam entre 15 e 30 dias em um leito hospitalar.

Perfil das lesões

A maior parte desses pacientes requer cuidados de média (43,2%) ou alta complexidade (32,6%), segundo a pesquisa. 

"As lesões traumáticas estão mais complexas. Não são mais simples fraturas, são realmente explosões de articulações e poli fraturados", explica o ortopedista Marcos Musafir, que apresentou o estudo durante o fórum.

Mais da metade das lesões (51,4%) acomete os membros inferiores desses pacientes, mas um em cada cinco também tem lesões nos membros superiores (22,8%) e na coluna vertebral (22,8%).

Com ferimentos abertos e expostos ao asfalto e ao ambiente, esses pacientes apresentam infecções pós-operatórias em 6,5% dos casos e precisam ser reinternados em 12,9%.

Propostas

O coordenador de Engenharia da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Marco Antônio Motta, informou que está em desenvolvimento um programa nacional de segurança de motociclistas, para o qual estão abertas sugestões até 29 de setembro, por meio da Plataforma Brasil. 

Motta revelou que está em fase experimental o projeto de faixas azuis, exclusivas para motociclistas, em 50 trechos de cinco cidades brasileiras: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Salvador e Recife. Essa etapa deve se estender até 31 de março do ano que vem.

“A partir desse momento, vamos fazer a avaliação do projeto. Se a Senatran considerar viável, vai propor uma minuta de resolução ao Contran [Conselho Nacional de Trânsito], e os municípios interessados em implantar poderão fazê-lo dentro dos parâmetros técnicos”, explicou.

Representante do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass) no fórum, Leonardo Vilela ressaltou a urgência de reduzir o impacto causado pelo problema dos sinistros de trânsito com motocicletas e defendeu que é preciso reduzir os incentivos fiscais à cadeia de produção desses veículos e tornar mais barato e acessível o processo de habilitação de condutores. 

“Além do prejuízo humano, das mortes, ferimentos e sequelas, o prejuízo econômico que existe é muito grande, com o dano material dos veículos envolvidos, as pessoas paradas sem produzir e receber salário, o custo que gera para o sistema de saúde, o custo que gera para a previdência social, com aposentadorias e auxílios-doença”, descreveu. 

“Causa espanto que a motocicleta, que é o grande responsável por esses sinistros, seja subsidiada”, disse.

Para o diretor-executivo do Sindicato dos Empregados Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro (Sindmoto-RJ), Marcelo Matos, é necessário ampliar as campanhas de conscientização sobre segurança viária na condução de motocicletas e cobrar mais garantias aos motociclistas de aplicativos, que hoje trabalham sem vínculos empregatícios.

“Tem que fazer uma campanha massiva para mostrar os riscos das motocicletas. Hoje, infelizmente, você vê uma molecada de chinelo, andando sem habilitação e trabalhando com conta fake. E o resultado disso são hospitais ortopédicos lotados. E as empresas não têm preocupação quanto a isso. Se um se acidentar, tem 1 mil para colocar no lugar dele”, defendeu.

Matos aponta que, desde a chegada dos aplicativos de entrega, em 2014, e de mototáxi, a partir de 2020, houve uma explosão da frota de motocicletas e do contingente de trabalhadores plataformizados. 

Motociclista há 34 anos, ele conta que, hoje, aos 55 anos de idade, sofre com dores na lombar e na cervical, e se preocupa que a geração que trabalha muito mais horas diariamente em plataformas, sem direito a férias ou seguridade social, terá ainda mais lesões causadas pelo trabalho e os acidentes.

“Muitos que eram de outras atividades migraram para a nossa, sem qualificação nem habilitação. Eles não têm seguridade nenhuma e muitos não pagam nem o MEI [microempreendedor individual]”, alerta. 

“Os jovens estão ficando sequelados e sem direito a nada. E quem segura? É a família, é o amigo mais próximo. O cenário é muito triste, e o problema é crescente. O poder público precisa tomar uma posição enérgica quanto a isso”, reivindica.

Justiça Federal

Homem é condenado por contrabando de 600 mil maços de cigarros 

Produto de origem paraguaia estava escondido em meio a carga de bagaço de cana-de-açúcar; Justiça Federal condenou o motorista a 4 anos de prisão

21/09/2025 17h00

Apreensão ocorreu em 2023 e julgamento foi realizado neste mês

Apreensão ocorreu em 2023 e julgamento foi realizado neste mês Foto: Arquivo / Polícia Federal

A 1ª Vara Federal de Naviraí condenou um homem de 33 anos a quatro anos de prisão por contrabandear 600 mil maços de cigarros do Paraguai. O caso aconteceu em 2023 e o julgamento foi realizado na última semana. A sentença é do juiz federal Hugo Daniel Lazarini. 

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), no dia 20 de novembro de 2023, por volta das 22h, o acusado foi abordado na BR-163, entre Itaquiraí e Naviraí, durante uma operação conjunta da Polícia Federal e Exército Brasileiro.

Os policiais avistaram o caminhão em alta velocidade e determinaram a parada. O motorista demonstrou nervosismo e apresentou narrativa inconsistente com o percurso, o que levantou suspeitas dos policiais.

Com relação a carga transportada, o acusado apresentou nota fiscal referente a bagaço de cana-de-açúcar. No entanto, vistoria constatou a existência de camada superficial de bagaço que encobria caixas de cigarro.

Confrontado, ele admitiu o transporte de cigarros, mas alegou ter sido surpreendido, sustentando desconhecer a carga e afirmando que o proprietário do caminhão o contratara em Eldorado para um frete, sem revelar o conteúdo transportado.

No total, foram apreendidos 600 mil maços de cigarro, de origem paraguaia. Na ocasião, foi estimado em cerca de R$ 3 milhões o valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos à Receita Federal. 

O MPF destaca na denúncia que o acusado já foi investigado em outro procedimento pela mesma espécie de delito, o que, no entender do órgão, configuraria conduta criminosa habitual.

Condenação

No julgamento, o juiz considerou que o auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e depoimentos de testemunhas comprovaram a materialidade e a autoria do crime. 

"Os elementos produzidos na fase investigativa são robustos e suficientes para atestar a natureza proibida da mercadoria e sua internalização irregular em território nacional”, frisou o juiz federal Hugo Daniel Lazarini. 

Para o magistrado, a dissimulação da carga e a utilização de documentação fiscal irregular revelam grau significativo de preparação para a execução do delito. 

Além disso, informações da Polícia Judiciária demonstram que a ação fazia parte de um esquema de criminalidade organizada, envolvendo a utilização de semirreboque locado de terceiros. 

“Esses elementos evidenciam articulação complexa e superior ao mero transporte de mercadorias, situando o acusado como integrante de esquema delitivo estruturado e revelando elevado grau de reprovabilidade em sua conduta”, concluiu o juiz. 

A pena foi fixada em 4 anos de reclusão, no regime semiaberto.

TRÂNSITO

Estudo aponta MS como referência em segurança viária no Brasil

Estado obteve cinco estrelas nos pilares de 'Vias Seguras' e 'Gestão da Segurança no Trânsito'

21/09/2025 16h46

No pilar de Vias Seguras a nota foi 8,1 e no de Gestão da Segurança no Trânsito foi 7,7

No pilar de Vias Seguras a nota foi 8,1 e no de Gestão da Segurança no Trânsito foi 7,7 Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

No levantamento divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com melhores índices de segurança viária no Brasil, ocupando a quinta posição, com nota 3,3. A escala é até 5.

No pilar de Vias Seguras a nota foi 8,1 e no de Gestão da Segurança no Trânsito foi 7,7

O estudo Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (IRIS) avaliou os 26 estados e o Distrito Federal com base em sete pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

O principal destaque de Mato Grosso do Sul foi no pilar de Vias Seguras, a qual obteve nota de 8,1 e a terceira posição no ranking nacional. Além disso, também conquistou a terceira colocação nacional em Gestão da Segurança no Trânsito, com pontuação de 7,7. Em ambos, o estado ficou atrás apenas do Distrito Federal e São Paulo.

O índice leva em conta a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), os indicadores analisam, respectivamente, a governança viária, qualidade dos dados de acidentes, condições de pavimento e sinalização das rodovias.

Confira as outras notas e posições de MS no estudo: 

  • Gestão da Segurança no Trânsito (7,763 - 3°)
  • Vias Seguras (8,16 - 3°)
  • Educação (6,757 - 16°)
  • Normatização e Fiscalização (1,646 - 14°)
  • Segurança Veicular (4,02 - 18°)
  • Vigilância, promoção da Saúde e Atendimento às vítimas (4,85 - 19°)
  • Indicadores de Mortalidade (5,51 - 16°)

Confira o estudo clicando no link.

