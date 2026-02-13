Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Duas décadas

Sergipano foragido por homícidio cometido há 20 anos é preso em MS

Após negar identificação, foi localizado após receber atendimento médico na Santa Casa

Alison Silva

Alison Silva

13/02/2026 - 15h30
Um homem de 59 anos, foragido da Justiça de Sergipe por um homicídio cometido há cerca de 20 anos, foi preso em Mato Grosso do Sul após ser identificado pela Polícia Civil enquanto recebia atendimento médico na Santa Casa. Ele estava com mandado de prisão em aberto e foi capturado logo após receber alta hospitalar.

A prisão foi realizada por investigadores do Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), durante diligências para localizar pessoas com ordens de captura por crimes graves. A equipe foi acionada depois que um homem, vítima de espancamento ocorrido no dia 29 de janeiro, no Bairro Paulo Coelho Machado, deu entrada no hospital sem informar seus dados de identificação.

Após checagens e troca de informações com autoridades de Sergipe, os policiais conseguiram identificar o paciente como N.J., natural de Itabaiana, cidade sergipana. Segundo a polícia do estado vizinho, ele fugiu do Sergipe após cometer um homicídio. Ele também já havia cumprido pena por estupro no Complexo Penitenciário Doutor Manoel Carvalho Neto, em Aracaju, também 2006. 

Em Mato Grosso do Sul, o homem ainda possui registros por violência doméstica. À polícia, ele contou que foi espancado após um desentendimento com pessoas que perceberam que ele estava armado com um revólver e o agrediram para tomar a arma. O caso foi registrado em boletim de ocorrência.

Ele afirmou ainda que vive em situação de rua, apesar de ter familiares na Capital, com quem não mantém contato.

Após receber alta médica, o mandado de prisão foi cumprido. As autoridades de Sergipe foram comunicadas e o preso foi preso. 

FOLIA

Veja os cuidados para aproveitar o Carnaval com energia e saúde

A nutricionista Natalie Chaves orienta os foliões a beberem bastante água e se alimentar bem antes de ingerir bebidas alcoólicas

13/02/2026 17h15

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária Gerson Oliveira

Com blocos nas ruas, trios elétricos e festas que atravessam o dia e a noite, o Carnaval é um convite à diversão, mas também exige atenção redobrada com a saúde. Em fevereiro, o tempo tem sido marcado por chuvas e calor. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do território brasileiro ao longo do mês.

A previsão para o Carnaval em Mato Grosso do Sul indica dias de tempestade e dias com temperaturas altas. Comum no período carnavalesco, o começo do feriado pode ter a ocorrência de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em 2026, a expectativa é que mais de 65 milhões de foliões devam sair às ruas em todo o Brasil, o que representa um aumento de 22% em comparação com 2025, de acordo com o Governo Federal. 

Diante desse cenário, a nutricionista Natalie Chaves, do Fort Atacadista, elenca cinco cuidados essenciais para curtir a folia com disposição, energia e bem-estar.

Hidrate-se constantemente

O calor intenso e o esforço físico aumentam a perda de líquidos. Segundo Natalie, beber água ao longo do dia é fundamental para evitar desidratação, cansaço excessivo e dores de cabeça. “O ideal é não esperar sentir sede. Tenha sempre uma garrafinha por perto”, orienta.

Alimente-se bem antes de sair de casa

Pular refeições pode reduzir a energia e causar mal-estar. A recomendação é apostar em refeições leves e equilibradas, com carboidratos, proteínas e fibras. “Sanduíches naturais, frutas, iogurtes e refeições simples ajudam a manter a disposição por mais tempo”, explica a nutricionista.

Cuidado com a glicose

Durante a folia, é importante ter opções rápidas e nutritivas à mão. Frutas, mix de castanhas, barrinhas proteicas e biscoitos integrais são alternativas que fornecem energia e evitam quedas bruscas de glicose no sangue.

Proteja-se do sol

O uso de protetor solar, bonés, chapéus e óculos escuros ajuda a reduzir os impactos da exposição solar prolongada. O ideal é evitar o sol a partir das 9h ou 10h da manhã até por volta das 15h. Se for se expor, que seja no início da manhã ou no final da tarde.  Sempre priorize produtos de proteção solar com selo da Anvisa, garantindo maior segurança para sua pele.

Respeite os limites do seu corpo

Dormir bem, fazer pausas e observar os sinais do corpo são atitudes essenciais para evitar mal-estar. “Tontura, fraqueza e cansaço extremo são sinais de alerta. Nesses casos, é fundamental interromper a atividade, se hidratar e se alimentar”, reforça a especialista.

Programação do Carnaval em Campo Grande

13 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida

17 de fevereiro

15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

Ensino Superior

IFMS abre processo seletivo para portadores de diploma

São cursos de graduação em diversos campi e diversas áreas de atuação; saiba como se inscrever

13/02/2026 17h00

Reprodução, Alexandre Oliveira / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processo seletivo com vagas voltadas a portadores de diploma, ou seja, candidatos que já possuem formação superior e desejam ingressar em outro curso.

Há vagas para ingresso em cursos de graduação oferecidos em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início das aulas neste primeiro semestre letivo.

Distribuídas entre cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, todas as graduações são gratuitas. Há vagas para cursos como Engenharia Civil (integral), Tecnologia em Redes de Computadores (noturno) e Engenharia Mecânica (noturno), entre outros.

Saiba como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 23 de fevereiro, na Página do Candidato, por meio do link: https://selecao.ifms.edu.br/login
.

Segundo o edital, a classificação dos inscritos no processo seletivo será feita com base na nota mais alta alcançada pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas edições de 2016 a 2025.

A previsão é que os resultados preliminar e final sejam divulgados nos dias 27 de fevereiro e 2 de março, respectivamente. Caso as vagas remanescentes não sejam preenchidas, será aberta uma nova etapa da seleção, de vagas residuais, cujo único requisito será ter o ensino médio completo.

Graduações ofertadas por município


Aquidauana

  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)
  • Engenharia Civil (Integral)
  • Tecnologia em Redes de Computadores (Noturno)


Campo Grande

  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)
  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Matutino)
  • Engenharia Elétrica (Noturno)
  • Engenharia Mecânica (Noturno)


Corumbá

  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
  • Tecnologia em Processos Metalúrgicos (Noturno)


Coxim

  • Licenciatura em Química (Noturno)
  • Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)

Dourados

  • Tecnologia em Jogos Digitais (Noturno)


Jardim

  • Licenciatura em Computação (Noturno)
  • Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (Integral)


Naviraí

  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
  • Bacharelado em Agronomia (Integral)


Nova Andradina

  • Bacharelado em Agronomia (Integral)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)

Ponta Porã

  • Tecnologia em Gestão do Agronegócio (Noturno)
  • Bacharelado em Agronomia (Integral)

Três Lagoas

  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
  • Engenharia de Controle e Automação (Integral)
  • Engenharia da Computação (Integral) 
  • Automação Industrial (Noturno)

Confira o edital

