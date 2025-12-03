"Serial killer" de animais matou mais de 20 em 1 ano - Divulgação/PCMS

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante na manhã de ontem (2) no Assentamento Mutum, zona rural do município de Brasilândia, suspeito de matar dezenas de animais por envenenamento no último ano.

Após uma série de denúncias da Vigilância Sanitária e de moradores do assentamento, a Polícia Civil se deslocou por quatro horas até o local.

Conforme os relatos dos vizinhos, apenas nos últimos dias, 12 cães e gatos foram encontrados mortos na região. No último ano, mais de 20 animais foram mortos.

Os policiais chegaram a observar alguns destes animais mortos, alguns ainda expostos e outros já enterrados, mas todos apresentando sinais compatíveis com morte por substância tóxica.

Durante a investigação, foram colhidos depoimentos de vizinhos e registros dos animais mortos. O suspeito foi apontado como autor dos crimes pela vizinhança.

Em buscas realizadas na casa do suspeito, foram encontradas substâncias tóxicas, alimentos adulterados utilizados como isca, frascos contendo veneno e outros materiais compatíveis com o método utilizado para o extermínio dos animais. Todo o material foi apreendido e passará por perícia.

O suspeito já responde a outros inquéritos policiais envolvendo fatos semelhantes. No início do ano houvetentativa de prisão preventiva pela prática de crimes similares, mas o pedido foi negado.

Diante dos elementos reunidos, o indivíduo foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos e morte de animais (Lei 9.605/98), além de outras condutas que seguem sob análise.

A Autoridade Policial representou novamente pela prisão preventiva do suspeito, visando impedir a continuidade das práticas e resguardar a comunidade local.