Cidades

Cidades

Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

Plataformas foram suspensas, desde o último sábado, 1º de novembro, após uma operação no país vizinho

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/11/2025 - 22h00
As operações de diversas plataformas de streaming piratas foram suspensas no Brasil desde o último sábado, 1º de novembro, após uma operação na Argentina. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou em nota enviada ao Estadão que a medida que resultou na interrupção das atividades dessas plataformas ocorreu em setembro, como parte de uma ação judicial movida pela Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza). A Anatel informou que não participou do processo.

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul.

Entre os aplicativos afetados estão o My Family Cinema e o Eppi Cinema. Nas redes sociais, dezenas de usuários comentaram a interrupção dos serviços nos últimos dias e alguns lamentaram terem perdido o dinheiro da assinatura.

Apesar de serem serviços piratas, as plataformas também foram alvo de dezenas de reclamações no Reclame Aqui nas últimas 24 horas. Os clientes apontaram o encerramento dos serviços sem aviso prévio e pediram por reembolso.

"Devido a questões de direitos autorais, esta marca deve encerrar permanentemente seus serviços. Agradecemos sinceramente pela sua confiança e apoio ao longo dos anos. Esperamos que nosso produto tenha proporcionado boas lembranças para você e sua família", diz a mensagem enviada pela My Family Cinema aos assinantes e compartilhada pelos usuários nas redes sociais.

Combate ao 'gatonet'

Aparelhos de TV Box não homologados e serviços de streaming piratas, também conhecidos como "gatonet", permitem o acesso a diversos conteúdos audiovisuais, como filmes e séries, de forma ilegal.

Desde 2023 a Anatel lançou um plano de combate à pirataria, com um dos focos no bloqueio de aparelhos de TV Box ilegais.

Dados do setor de fiscalização da agência indicam que, entre outubro de 2018 e maio de 2025, a Anatel apreendeu 1,5 milhão de TV boxes não homologados e, desde setembro de 2023, o Laboratório Antipirataria da Anatel bloqueou 24.700 IPs e 4.428 domínios usados para pirataria.

A Anatel afirmou que certifica e homologa os aparelhos do tipo TV Box para garantir a segurança do consumidor e evitar a prática de atividades ilícitas por meio das redes de telecomunicações. A recomendação é que o consumidor se certifique que o aparelho de TV Box que está comprando é homologado; é possível consultar os dispositivos do tipo que têm homologação da agência neste link.

"Além de possibilitar a pirataria, TV Boxes piratas podem interferir em outros aparelhos legítimos e permitir ataques hacker às redes de seus usuários, seja para o roubo de senhas e dados pessoais, seja para a promoção de ataques coordenadas como os chamados Ataques de Negação de Serviço Distribuída (DDoS)", diz o órgão.

Ranking

Três Lagoas é o 6º município brasileiro com melhor acesso à saúde

Município sul-mato-grossense subiu quatro posições no Ranking de Competitividade dos Municípios com relação ao mês anterior

03/11/2025 17h45

Município de Três Lagoas

Município de Três Lagoas Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

O município de Três Lagoas, localizado a 327 quilômetros de Campo Grande, apareceu em destaque entre as cidades brasileiras com melhores indicadores de acesso à saúde em 2025. 

A pesquisa foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que elabora o Ranking de Competitividade dos Municípios. 

A cidade sul-mato-grossense aparece em 6º lugar no ranking de 2025, indicando que, com relação ao ano passado, houve uma subida de 4 posições no pilar de Acesso à Saúde. 

A planilha aborda quatro tópicos: 

  • Cobertura da atenção primária - com relação a 2024, Três Lagoas desceu 80 posições, ficando em 81ª colocação;
  • Cobertura de saúde suplementar - desde o ano passado, a cidade desceu 12 posições, ficando em 109º no ranking nacional;
  • Cobertura vacinal - de 2024 para 2025, o município subiu 49 posições, ficando em 7º lugar entre os municípios brasileiros;
  • Atendimento pré-natal - subindo 7 posições, ocupa, atualmente, a colocação 34º. 

Com exceção da cobertura vacinal, Três Lagoas ocupa o 1º lugar em todos os outros tópicos com relação ao Estado de Mato Grosso do Sul. 

Município de Três LagoasFonte: CLP

Já a Capital, Campo Grande, ocupa a posição 165 no ranking nacional, demonstrando uma queda de 20 posições com relação ao ano passado, e 4º lugar no Estado, uma queda de duas posições. 

De acordo com o CLP, o tema da saúde é avaliado nos municípios analisando dois pilares: o acesso à saúde e a qualidade da saúde, com o propósito de contrabalancear um eventual bom desempenho municipal em fornecer serviços de saúde, sendo, porém, estes serviços de baixa qualidade. 

“A garantia de acesso à saúde é condição básica para avaliar o nível de bem-estar da população e está diretamente associada à missão governamental de atender as necessidades da população. Nos municípios onde a população possui maior acesso aos serviços de saúde, observa-se maior qualidade de vida e longevidade, o que diretamente afeta a produtividade e a competitividade de um município”, ressalta o documento. 

Com isso, analisando o município de Três Lagoas no indicador de Qualidade da Saúde, encontramos o mesmo na posição 382º entre os 418 municípios avaliados - os que têm população acima de 80 mil habitantes. Isso mostra uma queda de 253 posições com relação ao ano passado. 

Campo Grande, por sua vez, subiu 43 posições, ocupando o 122º lugar entre os municípios analisados. A Capital apresentou aumento nos casos de mortalidade materna, desnutrição na infância e mortalidade por causas evitáveis. 

Em ordem, os dez municípios com melhores notas sobre o acesso à saúde em 2025 são Franco da Rocha (SP), Goiania (PE), Votuporanga (SP), Vitória (ES), Sobral (CE), Três Lagoas (MS), Brusque (SC), Divinópolis (MG), Colatina (ES) e Ipatinga (MG). 

No ranking geral de pontuação, a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que aparece na lista é Campo Grande, em 71ª colocação, com uma pontuação geral de 53,89. Em primeiro lugar aparece a cidade de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos. 
 

PREVISÃO

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

Durante a semana, a previsão é de sol entre nuvens, mas com chuvas isoladas e chance de tempestade ao longo dos dias

03/11/2025 17h00

Previsão aponta para queda nas temperaturas no domingo, com chuvas em todo o Estado

Previsão aponta para queda nas temperaturas no domingo, com chuvas em todo o Estado Foto: Paulo Ribas / Arquivo

A semana que começou nesta segunda-feira (3) será de muito calor e tempo instável até o domingo (9), quando uma frente fria traz virada no tempo e queda nas temperaturas, com mínimas podendo chegar a 11°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), durante a semana (4), a previsão indica tempo com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, podendo ocorrer tempestades, com rajadas de vento e eventual queda de granizo à noite.

"Essas condições são típicas do período da primavera, quando a presença de ar quente e úmido favorece a formação de instabilidades atmosféricas", diz o órgão.

O cenário está associado ao intenso transporte de calor e umidade e à passagem de cavados em diferentes níveis da atmosfera, que contribuem para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

As chuvas devem se intensificar a partir de quarta-feira (5), com a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão.

O Cemtec estimam acumulados expressivos de precipitação, superiores a 40 mm/24h, especialmente na quarta-feira.

As temperaturas devem ficar entre 20°C e 35°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C, com máxima de 32°C.

Mudança no tempo

A condição de tempo mais instável deve persistir até sábado (08), devido ao avanço de uma frente fria mais significativa que vai trazer mudanças.

Ainda no sábado, as condições atmosféricas serão favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

No domingo (09), com o avanço e posterior passagem da frente fria, é esperada uma acentuada queda nas
temperaturas, com mínimas entre 11°C e 14°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C.

Trimestre

O próximo trimestre, de novembro a janeiro, deve ser de calor acima da média e chuvas irregulares em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o prognóstico do Cemtec. 

Climatologicamente, em grande parte do Estado, as temperaturas médias variam entre 24°C a 26°C. Por outro lado, nas regiões noroeste e nordeste as temperaturas variam entre 26-28°C no trimestre novembro-dezembro-janeiro. 

A previsão climática indica temperaturas do ar ligeiramente acima da média histórica. Dessa forma, o trimestre terá condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

Com relação às chuvas, a tendência climática indica um cenário de incerteza na distribuição das chuvas, com previsão de precipitação irregular, podendo ocorrer volumes ligeiramente abaixo ou acima da média histórica, a depender da região do estado. 

