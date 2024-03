Serviços de tapa-buracos e coleta de lixo seguirão normalmente durante o feriado prolongado

Dengue

Nas próximas semanas, o Ministério da Saúde deve enviar 668 mil doses da vacina de dengue para 154 municípios brasileiros; os 79 municípios de MS está na lista para receber as doses.

Com cerca de 20% da população brasileira vacinada, o Ministério da Saúde planeja redistribuir as 668 mil doses de vacinas contra a dengue, com vencimento até 30 de abril, para os 154 municípios do país nas próximas semanas. A quantidade destinada aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul ainda não foi divulgada

Segundo a nota técnica do Ministério da Saúde, o que for encaminhado será "emprestado" e reposto pela pasta federal depois, com doses com data de vencimento mais distante.

Em Mato Grosso do Sul, a procura pela vacina também continua baixa entre a população. Poucas cidades, como Dourados, localizada a 220 quilômetros de Campo Grande, já vacinaram um pouco mais de 40 mil pessoas, e é o único do país a vacinar em massa pessoas entre 4 e 59 anos.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), que emitiu uma nota informando que está avaliando, junto com os 79 municípios, a possibilidade de disponibilizar doses de vacinas contra a dengue para outros estados.

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul informa que está avaliando a solicitação do Ministério da Saúde junto aos 79 municípios do Estado. E em caso de viabilidade, as vacinas serão enviadas por meio de permuta com acordo de devolução das mesmas doses pelo Ministério da Saúde. A SES/MS explica que na próxima semana deverá emitir um parecer final sobre o assunto.

Ainda de acordo com a secretária, há possibilidade também de aumentar a aplicação de doses em todas as cidades do Estado.

Quais estados vão receber

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, as doses serão enviadas para municípios que atualmente lideram o número de casos da doença.

Os estados que estão em alerta vermelho para a doença são: Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. Além deles, São Paulo que ontem (27), registrou 146 mortes de dengue no Estado.

