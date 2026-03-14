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INVESTIGAÇÃO

Servidora de MS passou meses usando cartões do Mais Social de beneficiários

Governo do Estado exonerou principal suspeita de coordenar esquema, além de ter encaminhado procedimento ao MPMS

Felipe Machado

14/03/2026 - 08h00
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Uma servidora da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead) foi exonerada e está sendo investigada, após o governo do Estado descobrir que ela estaria usando cartões de beneficiários do programa Mais Social para utilizá-los em um único estabelecimento, em Anastácio, o que aumentou a suspeita.

Na noite de quinta-feira, o Executivo estadual anunciou que “instaurou investigação interna, com abertura de procedimento administrativo, e também em âmbito criminal, já com início das diligências para inquérito policial, para apurar eventual fraude de servidores públicos na utilização de cartões do programa Mais Social”.

Horas depois, via Diário Oficial do Estado (DOE), o governo confirmou a exoneração de Ana Cláudia Romero da Silva, principal suspeita de coordenar este esquema.

O Correio do Estado conversou com um jovem de 25 anos que foi vítima do golpe e deu detalhes de como tudo aconteceu.

Segundo ele, a história começa em janeiro do ano passado, quando solicitou o benefício na Superintendência do Programa Mais Social (Sumais), que não estipulou um prazo para que o cartão ficasse pronto em razão do período de análise do requerimento.

Porém, depois de alguns meses, ele começou a desconfiar da demora para o benefício chegar às suas mãos. Durante esse tempo, o jovem ligou diversas vezes para a Sumais, mas relata que foi atendido de forma grosseira, o que o fez desistir de “correr atrás” do cartão.

No desespero, o jovem decidiu ligar na sede, em Campo Grande, e foi informado de que o cartão teria sido utilizado próximo de onde ele residia.

“O pessoal de Campo Grande disse que eu estava perto do cartão. Mas cadê o cartão?”, disse.

O solicitante finalmente recebeu o cartão nesta quinta-feira. Porém, depois de alguns minutos, o beneficiário recebeu uma ligação do governo estadual, questionando os gastos feitos nos últimos meses, que teriam ocorrido sempre no mesmo lugar.

Estranhando, o jovem negou e disse que não havia usado o benefício em nenhum momento, já que tinha acabado de receber o cartão.

Diante desta confusão, o rapaz foi orientado a comparecer no Banco do Brasil para verificar os extratos bancários do cartão. Ao fazer isso, o jovem confirmou que o benefício estava sendo usado desde agosto de 2025 em um estabelecimento chamado Sacolão da Economia sem ele ter conhecimento da existência do cartão.

“Eu fui ao Banco do Brasil e, quando cheguei lá com o cartão, realmente desde agosto eu estava recebendo e não sabia”, afirmou o jovem.

Ou seja, considerando que o cartão foi utilizado durante seis meses, a servidora teria furtado cerca de R$ 2,7 mil (R$ 450 mensais) somente do rapaz.

Com as provas em mãos, a vítima foi à polícia realizar o boletim de ocorrência e também confirmou que outras pessoas também tinham sofrido o mesmo golpe da mesma servidora.

Servidora exonerada começou a trabalhar em cargo comissionado na Sead entre julho e agosto de 2024, segundo a TransparênciaServidora exonerada começou a trabalhar em cargo comissionado na Sead entre julho e agosto de 2024, segundo a Transparência - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Conforme consta no portal de Transparência do governo do Estado, Ana Cláudia recebia remuneração (já consideradas as deduções obrigatórias) de R$ 4.659,42 e ocupava cargo de direção executiva e assessoramento.

Durante a tarde desta sexta-feira, o governo do Estado encaminhou o procedimento ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), e as investigações devem continuar para apurar se houve mais vítimas ou envolvidos nesse esquema.

“A Polícia Civil já foi acionada e iniciou diligências de investigação para apuração de desvios. A Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos também mantém um rígido controle da utilização dos cartões em todos os 79 municípios do Estado”, afirmou o governo do Estado, em nota.

OUTRA VÍTIMA

O site A Princesinha News publicou notícia sobre outra vítima do golpe do Mais Social, desta vez, uma idosa de 64 anos. Em agosto do ano passado, a mulher foi até a Sumais para solicitar o benefício, sendo atendida por Ana Cláudia.

Em janeiro, a servidora entrou em contato com a idosa para que ela comparecesse à superintendência novamente, para uma verificação de dados. Diante da demora na entrega do cartão, a solicitante desconfiou que algum dado poderia estar irregular.

Após consulta com um advogado, a idosa constatou que o cartão estava ativado e já teria sido usado, mesmo sem ela ter tido acesso ao benefício. A fim de cobrar a servidora pela situação, a mulher compareceu no órgão e conversou com Ana Cláudia, que demonstrou nervosismo e até chorou.

Segundo a vítima, houve um momento em que a servidora ofereceu dinheiro para que a idosa não desse sequência na denúncia. Além disso, foi-lhe dado um termo de entrega para que assinasse, como se tivesse realmente recebido o cartão.

Após isso, a idosa compareceu na Polícia Civil com o extrato de utilização do cartão e o termo de entrega. Até o momento, o caso foi registrado como peculato e crime contra a administração pública cometido por funcionário público, que prevê de 2 anos a 12 anos de reclusão.

*Saiba

O programa Mais Social é um benefício de R$ 450 mensais que o beneficiário pode utilizar na aquisição de alimentos, gás de cozinha e produtos de limpeza e de higiene, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco, entre outros.

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Cirurgiões-dentistas

Reposicionamento no plano de carreira de dentistas da rede municipal começa a valer em maio

Mudança atende a uma determinação judicial e encerra um impasse que se arrastava desde novembro

13/03/2026 18h00

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Assembleia realizada na sede do sindicato em novembro do ano passado

Assembleia realizada na sede do sindicato em novembro do ano passado Foto: Sioms / Divulgação

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O reposicionamento no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos cirurgiões-dentistas da rede pública de Campo Grande começará a valer a partir de maio.

A medida foi publicada pela Prefeitura em edição extra do Diário Oficial do Município no última segunda-feira (9) e atende profissionais efetivados até 30 de junho de 2020, estabelecendo novos enquadramentos na carreira.

Em junho, os profissionais enquadrados na 2ª classe receberão os valores devidos. Já para os profissionais da 1ª classe, o pagamento será parcelado, com parte prevista para maio e outra para janeiro do próximo ano.

Aqueles que ficaram para janeiro receberão, em maio, os valores correspondentes ao enquadramento na 2ª classe. A publicação também garante o cumprimento da nova tabela do PCCR.

A mudança atende a uma determinação judicial e encerra um impasse que se arrastava desde novembro do ano passado entre a categoria e o Executivo municipal.

Em assembleia realizada na última quinta-feira (5), os associados do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (Sioms) decidiram, por unanimidade, aceitar o acordo apresentado pela Prefeitura.

Antes disso, os profissionais realizaram assembleias, indicativo e estado de greve, reuniões e também ingressaram com ações judiciais para garantir o cumprimento do plano de carreira.

Presidente do sindicato, David Chadid, comemorou a publicação e destacou que a conquista é resultado da mobilização da categoria.

“Foram dias tensos e de muita negociação. Tivemos que recorrer à Justiça algumas vezes, mesmo tendo decisões favoráveis anteriores, inclusive até do STJ, e também mobilizar os profissionais para pressionar. Essa publicação é uma vitória, resultado da nossa luta, que mostra a força da nossa categoria”, afirmou.

Segundo Chadid, o reposicionamento contempla cirurgiões-dentistas com carga horária de 20h e 40 horas semanais, tanto de 2ª quanto de 1ª classe. 

“Conquistamos integralmente o nosso tão sonhado reposicionamento. Foi uma grande vitória”, afirmou Chadid.

Paralelamente ao acordo, o sindicato também comemorou a aquisição de novos compressores pela prefeitura, equipamentos considerados essenciais para o funcionamento de consultórios odontológicos nas unidades de saúde. Os aparelhos já começaram a ser instalados em algumas unidades da rede municipal.

“Essa é uma luta antiga do sindicato. Fizemos várias denúncias, tanto para a sociedade quanto para o Ministério Público. Hoje podemos comemorar mais essa vitória para os profissionais e, principalmente, para a população, que voltará a ter atendimento de saúde bucal ao seu alcance”, completou.

Imbróglio judicial

As partes tentavam um acordo desde novembro do ano passado. Para o presidente do Sioms, a paralisação prolongada era prejudicial para a população de Campo Grande e para os próprios profissionais.

“Os profissionais investiram tempo e recursos em especializações e abdicaram de tempo com a família para melhor atender a população. Estamos falando de recursos significativos, que também ajudam a movimentar a economia de Campo Grande”, afirmou.

Segundo ele, o setor odontológico público movimenta cerca de R$ 12 milhões por ano no município.

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previsão

Último fim de semana do verão terá calor e tempestade em MS

Temperaturas ficam próximas dos 40°C em algumas regiões do Estado e umidade do ar deve ficar abaixo de 30%

13/03/2026 17h44

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Temperaturas aumentam e fim de semana será de calor em MS

Temperaturas aumentam e fim de semana será de calor em MS Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O último fim de semana de verão será marcado por calor, tempestades e baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. Na próxima sexta-feira (20) se inicia o outono.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para sábado (14) e domingo (15) indica tempo com sol e variação de nebulosidade em todo o Estado.

As temperaturas máximas devem se elevar ainda mais e o calor predomina, com máxima prevista de 36°C, principalmente nas regiões pantaneira, sul e sudoeste do Estado.

Apesar da condição de maior aquecimento, a previsão também indica a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Mesmo com as chuvas, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 20% e 40%, especialmente durante as horas mais quentes do dia. O índice abaixo de 30% já é considerado prejudicial à saúde.

Em Campo Grande, a máxima deve ser de 31°C no sábado e de 30°C no domingo, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida, fraca e isolada.

Na segunda-feira (16), há aumento das chances de chuva em grande parte do Estado.

"Essas instabilidades ocorrem devido à combinação de condições típicas de verão, com transporte de calor e umidade, aliado ao aquecimento diurno e à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera, que favorecem a formação de áreas de instabilidade", diz o Cemtec, em nota.

Há possibilidade de rajadas pontuais de ventos superiores a 50 km/h.

As regiões deverão registrar as seguintes temperaturas:

  • Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre 28-33°C
  • Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 31-36°C
  • Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 30-34°C
  • Campo Grande (Capital): Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-31°C.
Temperaturas aumentam e fim de semana será de calor em MS
Temperaturas aumentam e fim de semana será de calor em MS

Outono

O outono começa oficialmente às 10h45 (de MS) do dia 20 de março e segue até o dia 21 de junho. O prognóstico para a estação deste ano ainda não foi divulgado, mas o período costuma ser marcado pela estiagem em Mato Grosso do Sul.

O outono é um período de transição entre o verão, que tem os meses mais quentes e úmidos na maior parte do país, e o inverno, que tem predomínio de tempo seco e passagens de grandes massas polares que podem causar queda acentuada da temperatura.

Neste período, ocorrem as primeiras incursões de massas de ar frio, vindas do sul do continente e que provocam uma queda gradativa das temperaturas ao longo da estação.

Além disso, os dias ficam mais curtos, as chuvas são menos frequentes e a umidade relativa do ar diminui gradativamente.

A média histórica de chuvas para a estação é de 150 a 300 mm na região centro-oeste do Estado, entre 300 a 500 mm nas regiões sul e sudeste e entre 100 a 150 mm nas regiões noroeste e nordeste do Estado. 

 

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