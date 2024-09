Servidora do Imasul é presa por fraudes que somam R$ 60 mil

CIDADE MORENA

Procurador-Geral do Município, Alexandre Ávalo, foi exonerado a pedido por Adriane Lopes e, após oito anos, deixa cargo técnico com sentimento de "missão cumprida"

Exonerações de secretários desde 2022 passaram a levantar indícios de suposta ruptura política entre as partes; Ávalo desconversa. Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Veio a público através do Diário Oficial de Campo Grande, nesta quarta-feira (25), a saída da "última peça" do corpo técnico erguido na Prefeitura Municipal na última eleição - quando Marquinhos subiu ao cargo -, com a exoneração do Procurador-Geral, Alexandre Ávalo Santana.

Em entrevista ao Correio do Estado, o advogado da "maior cliente de todas: a Capital" [nas palavras do próprio Ávalo] diz que deixa o cargo com o sentimento de "missão cumprida".

"Fui procurador-geral por 8 anos, é que eu tenho muitos projetos na advocacia, aqui e fora também. A missão do cargo foi muito importante, mas foi cumprida", afirma

Elevado ao cargo quando o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, assumiu a Cidade Morena com a atual chefe do Executivo como vice, Ávalo expõe que, justamente pelo caráter técnico do seu trabalho "não tem nada a ver" com quaisquer possíveis rusgas entre as partes.

"Vou dar o apoio jurídico na campanha também, mas não só isso. Eu sou muito grato a ambos, é que meu cargo não é uma coisa política, eles depositaram em mim muita confiança e tenho gratidão a quem confiou em mim", complementa o agora ex-procurador.

Adriane x Marquinhos

Essa história começa a ser contada pela eleição definida em 30 de outubro de 2016, quando o ex-prefeito venceu o pleito daquele ano com 58,77% dos votos válidos, ocasião de segundo turno em que a então candidata Rose Modesto registrou 41,23%, como bem detalha registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Enquanto o ex-prefeito vinha pelo Partido Social Democrático (PSD), a atual chefe do Executivo, Adriane Lopes, incorporava a chapa como vice pelo então Partido Ecológico Nacional (PEN), que posteriormente se tornou o Patriota, em abril de 2018.

Durante o sexto ano como prefeito, Marquinhos Trad - que conseguiu reeleição no pleito de 2020 - resolveu lançar candidatura em busca da cadeira de Governador, porém, viu esse novo projeto amargar após cumprir um mandato e meio no Executivo da Capital.

Isso porque, enquanto o candidato Capitão Contar avançou para o segundo turno com 26,86% dos votos válidos, ao lado do atual Governador, Eduardo Riedel (24,89%), Marquinhos amargou a sexta colocação no pleito.

"Vencendo" apenas dos candidatos dos partidos Socialismo e Liberdade (PSOL) e da Causa Operária (PCO) - representados na eleição de 2022 por Adonis Marcos (0,23%) e o indígena Magno Souza (0,17%), Marquinhos com seus 8,76% dos votos válidos ainda ficou atrás de:

André Puccinelli (MDB), com 17,34%;

Rose Modesto (União Brasil), com 12,49%;

Giselle Marques (PT), com 9,26%

"Limpando a casa"

Passado esse momento, com Adriane Lopes comandando o Executivo, exonerações de secretários da prefeitura passaram a levantar indícios de uma suposta ruptura política entre as partes.

Isso porque em um mês após a derrota de Marquinhos ao menos 10 indicados de primeiro escalão já tinham sido trocados e, ainda em novembro de 2022, Adriane já havia trocado:

Secretária municipal da Juventude, Laura Miranda

Secretário-executivo de Compras Governamentais, Ralphe Nogueira.

Adjunto da secretaria da Juventude, Nikythelms Guesso e

subsecretário-adjunto do Bem-Estar Animal, Bruno Nóbrega.

Em 08 de novembro de 2022 houve troca do assessor-chefe do gabinete da prefeita, cargo passado de Laura Marina para Wilton Celeste Candelório; além da titularidade da subsecretaria de bem-estar animal, que foi de Ana para Ana, com Cristina Camargo de Castro trocada por Luiza Lourenço de Oliveira.

Aproximadamente dois dias depois a pasta da Educação saiu das mãos de Alelis Izabel de Oliveira - que ficou cerca de sete meses no cargo - para o atual titular Lucas Bitencourt de Souza.

Houve mudança na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), com Auxiliadora Mongenot Santana assumindo a cadeira deixada vaga por Michele dos Santos Ferreira, jogada para comandar a Secretaria Municipal de Juventude.

Também a Secretaria-executiva de Compras Governamentais (Secomp) recebeu nova titularidade e, antes mesmo do fim de 2022, com a troca de comando da pasta da Saúde (pela saída de José Mauro para entrada de Sandro Benites), só restavam poucos do time original escalado por Marquinhos.

Vale lembrar que Márcia Hokama assumiu a secretaria de Finanças com a saída de Pedro Pedrossian Neto, que disputou as eleições de 2022, porém a troca na pasta municipal de obras não demorou para acontecer.

Já na primeira quinzena de janeiro de 2023 Adriane Lopes anunciava a troca no comando da Sisep, tirando o Rudi Fiorese, pelo engenheiro-civil Domingos Sahib Neto; que ficou cerca de 10 meses no cargo até ser trocado por Marcelo Miglioli.

Antes da saída de Alexandre Ávalo, a última troca envolvendo o time original de Marquinhos Trad tinha sido registrada em abril, quando Janine de Lima Bruno deixou a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para o ex-dono de autoescola, Paulo Silva, ser nomeado no lugar.

