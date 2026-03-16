Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Servidora que perdeu a perna em atropelamento segue no CTI

Jamile Domingues, de 42 anos, teve a perna arrancada por um veículo que ia em alta velocidade na faixa de ônibus da rua Brilhante durante o fim de semana

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

16/03/2026 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Identificada como Jamile Domingues, de 42 anos, a servidora pública atropelada na madrugada do último sábado (14), que inclusive chegou a perder a perna devido à violência do impacto no acidente, segue internada e precisando de doações de sangue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa. 

Esse acidente, vale lembrar, aconteceu em trecho da rua Brilhante, após o responsável transitar em alta velocidade pela faixa da via que é destinada aos ônibus, atropelar a pedestre que passava pelo local e fugir sem prestar socorro. 

Sem que a Santa Casa confirmasse o estado de saúde, ou sequer o fato de que a vítima ainda precisa de transfusões de sangue, a amiga da família, Bruna, aparece como o contato que está sendo divulgado através das redes sociais e que apela para que a população campo-grandense de todos os tipos sanguíneos faça doações na unidade hospitalar. 

Devido justamente à velocidade do veículo, as câmeras de segurança ainda não puderam identificar as características (como por exemplo a placa) de ambos os veículos que seguiam em alta velocidade pela Brilhante, por volta de 01h01 do último dia 14. 

Relembre

Através das imagens é possível notar que a servidora chegava até uma região de bares, dirigindo-se acompanhada até um dos estabelecimentos enquanto atravessava a rua de madrugada. 

Num primeiro momento, nota-se inclusive que essa mulher e seu acompanhante aguardam antes de atravessar a via, justamente para esperar que alguns veículos passem pela Rua Brilhante. 

Porém, o casal já estava na metade de sua travessia quando dois veículos em alta velocidade se aproximam do ponto, um deles desviando dos pedestres ao jogar o carro para a direita. 

Entretanto, o carro que seguia logo em seguida passa pelo lado oposto, já que transitava inclusive pela faixa que é destinada para o fluxo de transportes coletivos, que nesse e em vários outros pontos de Campo Grande trafegam ao lado esquerdo da via. 

Com as testemunhas ajudando na hora do primeiro socorro, os presentes somente souberam apontar que o suspeito trata-se de um motorista de um carro de passeio escuro, que agora é procurado por equipes da Polícia Civil e do Grupo de Operações e Investigações (GOI). 

Devido à violência da batida, parte da perna esquerda da servidora pública foi arrancada. Ela foi socorrida por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave para a Santa Casa em Campo Grande. 

 

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Réu por corrupção, "Patrola" vence nova licitação para recapeamento em Campo Grande

Empresário investigado na Operação Cascalhos de Areia e condenado em outro processo garantiu contrato de R$ 6,1 milhões para obras de recapeamento

16/03/2026 12h15

Compartilhar
A empresa ligada ao empreiteiro ficou responsável pelo lote 7, no valor de R$ 6.153.797,28.

A empresa ligada ao empreiteiro ficou responsável pelo lote 7, no valor de R$ 6.153.797,28. Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Mesmo sendo réu em processos por corrupção e alvo de investigações sobre fraudes em contratos públicos, o empreiteiro André Luiz dos Santos, conhecido como André “Patrola”, voltou a vencer uma licitação milionária da Prefeitura de Campo Grande.

Termo de adjudicação e homologação publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande) desta segunda-feira (16) confirma que a empresa Andre L. dos Santos Ltda foi declarada vencedora de um dos lotes do Pregão Eletrônico nº 125/2025, que prevê a contratação de empresas para execução de serviços de recuperação funcional do pavimento asfáltico em diversas vias urbanas da Capital.

No certame, solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a empresa ligada ao empreiteiro ficou responsável pelo lote 7, no valor de R$ 6.153.797,28.

Ao todo, a licitação soma mais de R$ 37 milhões distribuídos entre diferentes empresas para obras de recuperação asfáltica em ruas da cidade.

O empresário é investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por suspeita de participação em um esquema de corrupção envolvendo contratos de manutenção de vias não pavimentadas e locação de máquinas firmados com o município.

Histórico de investigações

As suspeitas contra Patrola ganharam força a partir da Operação Cascalhos de Areia, deflagrada em junho de 2023 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

A investigação apontou um suposto esquema de fraude em licitações, medições fraudulentas e pagamento de propina a servidores públicos para garantir contratos com a prefeitura.

Segundo o Ministério Público, empresas ligadas ao empreiteiro simulavam concorrência em licitações para assegurar a vitória nos certames e, posteriormente, apresentavam documentos e relatórios de serviços que não teriam sido executados.

Em alguns casos, de acordo com a denúncia, as mesmas fotografias foram utilizadas repetidas vezes para comprovar serviços diferentes, prática identificada em 869 registros fotográficos analisados pelos investigadores.

As apurações indicam ainda que os desvios podem ter chegado a R$ 46 milhões em contratos relacionados à manutenção de ruas sem pavimentação e locação de máquinas.

Réu e alvo de ações

Em setembro de 2024, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra Patrola e outros empresários e servidores públicos investigados na operação. Eles passaram a responder por crimes como fraude em licitação, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro.

em setembro de 2025, as empresas André L. dos Santos Eireli e Engenex Construções e Serviços Eireli também se tornaram rés em uma ação civil pública baseada na Lei Anticorrupção Empresarial. A investigação da 31ª Promotoria do Patrimônio Público aponta que as empresas teriam fraudado processos licitatórios e apresentado documentos e medições falsas em contratos firmados com a Prefeitura de Campo Grande.

Na ação, o MPMS pedia o ressarcimento de mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos, além da aplicação de sanções que podem incluir multa de até 20% do faturamento das empresas e proibição de contratar com o poder público.

Condenação em outro processo

Em novembro do ano passado, Patrola também foi condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul em outro processo relacionado a pagamento de propina a agentes públicos.

Na decisão da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, o empreiteiro recebeu pena de cinco anos de prisão por corrupção ativa continuada, ao lado de outros investigados, entre eles o ex-procurador jurídico da Câmara Municipal André Luiz Scaff.

Apesar da condenação, a decisão ainda é passível de recurso.

Assine o Correio do Estado

Oportunidades

Campo Grande inicia a semana com 1.270 vagas de empregos oferecidas pela Funsat

121 empresas oferecem oportunidades de emprego e incluem ação itinerante do Emprega CG no bairro Estrela do Sul

16/03/2026 12h00

Compartilhar
Funsat oferece 1.270 vagas de empregos nesta segunda-feira

Funsat oferece 1.270 vagas de empregos nesta segunda-feira Agência Brasil

Continue Lendo...

Inicia nesta segunda-feira (16) uma ação da Fundação Social do Trabalho (Funsat) com 1.270 vagas de empregos disponíveis em 118 profissões, oferecidas por 121 empresas em Campo Grande. 

Além do atendimento regular na Agência de Empregos, também será realizada uma ação itinerante do Emprega CG no bairro Estrela do Sul, das 8h às 12h, com encaminhamentos para cerca de 500 oportunidades.  

Entre as vagas disponíveis, estão funções como atendente de lanchonete (15), auxiliar operacional de logística (50), copeiro (2), engenheiro civil (8), gerente de loja e supermercado (10), guarda de vigilância (10), magarefe (5), motorista de ônibus rodoviário (5) e pedreiro (21). 

Também tem disponíveis diversas vagas abertas, que não exigem uma formação prévia na área e permitem treinamento no próprio trabalho. Nesta categoria são ofertadas vagas para almoxarife (5), atendente de mesa (10), atendente de lojas e mercados (47), auxiliar de padeiro (69), operador de caixa (117), promotor de vendas (9) e repositor de mercadorias (53). 

Para pessoas com deficiência (PCD), são oferecidas oito vagas para as funções de repositor de mercadorias (5), porteiro (1), auxiliar de limpeza (1) e auxiliar de linha de produção (1). O encaminhamento é realizado diretamente na Agência de Empregos da Funsat.

Além do atendimento itinerante no bairro Estrela do Sul, a população também pode procurar a sede da Funsat na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h, ou no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.  
 

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2984, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2984, sábado (14/03); veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3636, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3636, sábado (14/03); veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio

5

Justiça Federal revê decisão e nega ação que tenta tirar povo de terra indígena em MS
DEMARCAÇÃO

/ 1 dia

Justiça Federal revê decisão e nega ação que tenta tirar povo de terra indígena em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 3 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 4 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 05/03/2026

Problemas na faculdade