Servidores do Detran-MS podem entrar em greve a partir de quarta - Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Em estado de greve desde o dia 25 de março, os servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) esperarão até amanhã por uma proposta por parte da diretoria da entidade. Caso ela não venha, eles prometem paralisar as atividades por tempo indeterminado em todas as agências do departamento.

A categoria alega sete motivos para a possível greve a partir de segunda-feira: reestruturação da carreira; reconhecimento da carreira como segurança viária; reconhecimento de todos os servidores como agentes de trânsito; valorização salarial; oito promoções atrasadas; direito pelo tempo de serviço perdido durante a pandemia; e concurso público.

Ainda segundo o sindicato, a categoria não tem um concurso público há mais de 10 anos, por causa disso, eles reclamam de sobrecarga de trabalho e também do que eles chamaram de terceirização de algumas atividades.

Os servidores fizeram uma paralisação no dia 1º de abril e projetaram a possível greve para o dia 6, porém, a diretoria do Detran-MS pediu que a categoria esperasse até o dia 28 para que a autarquia pudesse tentar apresentar alguma proposta.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran-MS (Sindetran-MS), Bruno Alves, a categoria está disposta a uma paralisação caso nenhuma alternativa seja apresentada durante a reunião de amanhã.

“Nós mantemos o indicativo de greve e a possibilidade de paralisação. A existência da reunião não era o condicionante para a gente estabelecer isso ou não. Nós precisamos de resultado. Não basta uma reunião, porque de reunião em reunião a gente já está guardando aí há uns quatro anos. E nós deixamos isso muito claro ao governo, que se não tiver proposta para a categoria, se não tivermos resultado, no dia 29 o Estado inteiro pode amanhecer em greve”, afirmou Alves.

“Nós esperamos que a greve não seja necessária, porque é o último recurso, traz transtornos à sociedade. A gente sabe como uma greve começa, mas não sabe como termina. Entretanto, o servidor está disposto a enfrentar uma greve contra um governo forte, caso ele não traga solução para a nossa crise”, completou o presidente do sindicato.

Alves ainda afirmou que ele tem consciência de que nem todas as reivindicações podem ser atendidas, principalmente em relação ao reajuste salarial, já que em ano eleitoral a administração tem um prazo legal para conceder aumento para seus servidores, e esse prazo encerrou no dia 7.

“Nós já tivemos algumas conversas nesse meio do caminho, as nossas pautas estão na mesa, o Detran-MS tem consciência e ele [o governo] vai ter que nos apresentar aquilo que é possível de ser feito. E dentro daquilo que ele nos apresentar, vai ser na terça-feira, ele vai dizer se nós teremos greve ou não”, afirma.

Sindicato espalhou faixas cobrando a diretoria do Detran-MS em frente à sede de Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

DIGITALIZAÇÃO

Entre as reivindicações da categoria, uma das reclamações feitas pelos servidores é a digitalização dos serviços do Detran-MS, um motivo de orgulho para a administração da entidade.

De acordo com o Sindetran-MS, o processo vem sendo feito “sem a segurança necessária, o que teria facilitado fraudes e o uso indevido do nome do Detran-MS”. Servidores também relatam falhas frequentes nos sistemas.

No entanto, a diretoria do Detran-MS vê a digitalização com muito entusiasmo. No dia da paralisação, a autarquia afirmou à reportagem que, apesar do protesto, os usuários não ficaram desassistidos com a falta dos servidores, justamente por conta das medidas implantadas para ampliar o atendimento digital.

“Referência nacional na digitalização dos serviços, o Detran de Mato Grosso do Sul destaca que os canais digitais estão à inteira disposição da sociedade. São eles: portal de serviços – www.meudetran.ms.gov.br; aplicativo Meu Detran-MS (disponível na PlayStore e na Apple Store); e Glória – assistente virtual do Detran-MS – WhatsApp (67) 3368-0500”, divulgou o Detran-MS.

* Saiba

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) tem só em Campo Grande 11 agências, além de mais de 80 pontos espalhados pelos demais municípios do Estado.

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