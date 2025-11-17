Servidores terão quatro dias de 'molho' com feriadão esta semana

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público - Divulgação

Servidores estaduais e municipais de Campo Grande terão motivo de comemorar, um feriadão prolongado em novembro, com quatro dias de descanso, vem aí! A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura decidiram alterar a data da folga para emendar com o feriado nacional da Consciência Negra.

Conforme o decreto estadual, publicado em 17 de janeiro no Diário Oficial, o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor foi transferido para 21 de novembro, uma sexta-feira. Com isso, a folga se estenderá de 20 a 23 de novembro, já que o dia 20 (quinta-feira) é feriado nacional em comemoração ao dia da Consciência Negra.

A medida também foi adotada pela Prefeitura de Campo Grande, garantindo aos servidores municipais o mesmo período de descanso, do dia 20 ao dia 23. A emenda foi planejada justamente para ampliar o período de folga sem comprometer o funcionamento de serviços essenciais, que seguem operando normalmente.

No caso do Estado, a alteração replica a estratégia utilizada no ano anterior, quando o ponto facultativo do Dia do Servidor foi deslocado de outubro para novembro, também resultando em quatro dias consecutivos de descanso.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Com as mudanças, servidores de Campo Grande e do Governo do Estado já se preparam para aproveitar o feriadão prolongado, seja para descansar, viajar ou participar da programação cultural referente à Consciência Negra.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional.

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

