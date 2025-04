Servidores terão quatro dias de 'molho' com feriadão nesta semana

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Se você é servidor público municipal em Campo Grande ou estadual em Mato Grosso do Sul, já pode começar a planejar o descanso: vem aí um feriadão de quatro dias! Ambos decretaram ponto facultativo na sexta-feira, dia 02 de maio, emendando com o feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado na quinta-feira (01). Na prática, a folga começa na no dia 01, e só termina no domingo dia 04.

A medida vale para os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Serviços essenciais, como saúde e segurança pública, continuam funcionando normalmente.

Com isso, muita gente já está pensando em aproveitar os dias de folga pra colocar a vida em dia, curtir a família ou viajar. O comércio e outros setores devem paralisar no dia 01, mas seguem com funcionamento normal nos outros dias, então vale conferir o que abre e fecha na sua cidade.

Ah, e é importante ressaltar que depois desse feriadão, o próximo grande descanso só lá em junho, com o Corpus Christi.

Confira todos os feriados municipais e estaduais em 2025:

De acordo com o calendário municipal e estadual divulgado no início deste ano, os servidores terão 10 feriados e 10 pontos facultativos em 2025. Dos 10 feriados, 5 vão cair no fim de semana e 5 em dia de semana.

Serviços públicos considerados essenciais, como saúde e segurança, funcionarão normalmente e devem ser divididos por meio de escala ou plantão.

O ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, será transferido para 21 de novembro. Com isso, haverá expediente normal nas repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta no dia 28 de outubro de 2025.

O ponto facultativo cabe para funcionários públicos de serviços não essenciais e para empresas que decidem se o trabalho é opcional ou não.

FERIADOS NO MEIO DA SEMANA

Paixão de Cristo - 18 de abril – sexta-feira

Tiradentes - 21 de abril – segunda-feira

Dia Mundial do Trabalho - 1º de maio - quinta-feira

Natal – 25 de dezembro - quinta-feira

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – 20 de novembro - quinta-feira

FERIADOS NO FIM DE SEMANA

Independência do Brasil – 7 de setembro – domingo

Criação do Estado - 11 de outubro – sábado

Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro – domingo

Finados – 2 de novembro – domingo

Proclamação da República - 15 de novembro – sábado

PONTOS FACULTATIVOS

Carnaval - 3 de março – segunda-feira

Carnaval - 4 de março – terça-feira

Quarta-feira de Cinzas - 5 de março – quarta-feira até 13 horas

Ponto facultativo do Dia do Trabalhador - 2 de maio – sexta-feira

Corpus Christi - 19 de junho – quinta-feira

Ponto facultativo de Corpus Christi - 20 de junho – sexta-feira

Dia do Servidor Público, adiamento da comemoração do dia 28 de outubro - 21 de novembro – sexta-feira

Véspera do Natal - 24 de dezembro – quarta-feira

Ponto facultativo de Natal – 26 de dezembro – sexta-feira

Véspera do Ano Novo - 31 de dezembro – quarta-feira

