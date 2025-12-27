Deficitário, Servimed fez mais de 1,3 milhão de atendimentos em 2025

Ao todo, são quase 1,3 mil prestadores de serviço conveniados ao plano de saúde dos funcionários da prefeitura de Campo Grande

Com cerca de 45 mil servidores e familiares beneficiários, o plano de saúde dos servidores municipais de Campo Grande, o Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal), foi responsável por mais de 1,3 milhão de atendimentos em diversas áreas da saúde ao longo de 2025, como consultas médicas, exames, procedimentos cirúrgicos, odontologia, entre outros.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura de Campo Grande, esta assistência foi possível graças à atuação de uma rede credenciada composta por 1.396 prestadores, incluindo 12 hospitais, cinco prontos-socorros adultos e três pediátricos, com atendimento voltado exclusivamente para a Capital.

Mas, por conta do grande número de servidores que está abandonando o plano de saúde, o faturamento está ficando comprometido,

Prova disso é que no ano passado o Servimed, faturou quase R$ 137 milhões, mas teve despesas que superram os R$ 155. Ou seja, contabilizou déficit de R$ 1,5 milhão.

O plano de saúde é custeado com a contribuição de servidores (4,2% para os ativos e 7% para inativos), além de 1,5% a 8% conforme o dependente. Existe ainda a chamada coparticipação, de 30% sobre todos os serviços utilizados. Os usuários também pagam ainda o chamado fator moderador, que varia de acorco com o tipo de atendimento. A administração municipal, por sua vez, paga 6% sobre o salário.

Além da cobertura ampla por convênios, o Servimed também mantém atendimento ambulatorial em sede própria, somando 34.924 atendimentos em 2025, voltados a casos de baixa complexidade.

Prevenção

Entre as ações promovidas ao longo do ano, destacadas pela prefeitura de Campo Grande aparece a 6ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor, com serviços gratuitos de orientação e prevenção de doenças. Durante o evento, os servidores puderam realizar aferição de pressão arterial, testes de glicemia, IMC, acuidade visual, tonometria e exame de fundo de olho.

Outra iniciativa destacada pela administração foi o lançamento do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, iniciado em julho. A proposta visa criar ambientes de trabalho mais saudáveis, promover o bem-estar emocional dos servidores e prevenir o estresse e o esgotamento profissional.

Com foco em saúde mental, o projeto também reforça o respeito às relações humanas no ambiente público.

Participação, escuta e reconhecimento

Além dos atendimentos médicos e ações educativas, o ano de 2025 marcou também a renovação do compromisso institucional com a escuta ativa e a gestão participativa.

Tomaram posse neste ano os novos membros do Comitê Gestor e do Conselho Fiscal do Servimed, com mandato até 2029. Os conselhos são responsáveis por acompanhar e definir as diretrizes de assistência à saúde dos servidores.