Cidades

plano de saúde

Deficitário, Servimed fez mais de 1,3 milhão de atendimentos em 2025

Usuários do plano de saúde da prefeitura de Campo Grande são atendidos em 12 hospitais e oito prontos-socorros

Da redação

Da redação

27/12/2025 - 08h15
Com cerca de 45 mil servidores e familiares beneficiários, o plano de saúde dos servidores municipais de Campo Grande, o Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal), foi responsável por mais de 1,3 milhão de atendimentos em diversas áreas da saúde ao longo de 2025, como consultas médicas, exames, procedimentos cirúrgicos, odontologia, entre outros.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura de Campo Grande, esta assistência foi possível graças à atuação de uma rede credenciada composta por 1.396 prestadores, incluindo 12 hospitais, cinco prontos-socorros adultos e três pediátricos, com atendimento voltado exclusivamente para a Capital.

Mas, por conta do grande número de servidores que está abandonando o plano de saúde, o faturamento está ficando comprometido, 

Prova disso é que no ano passado o Servimed, faturou quase R$ 137 milhões, mas teve despesas que superram os R$ 155. Ou seja, contabilizou déficit de R$ 1,5 milhão.

O plano de saúde é custeado com a contribuição de servidores (4,2% para os ativos e 7% para inativos), além de 1,5% a 8% conforme o dependente. Existe ainda a chamada coparticipação, de 30% sobre todos os serviços utilizados. Os usuários também pagam ainda o chamado fator moderador, que varia de acorco com o tipo de atendimento. A administração municipal, por sua vez, paga 6% sobre o salário.

Além da cobertura ampla por convênios, o Servimed também mantém atendimento ambulatorial em sede própria, somando 34.924 atendimentos em 2025, voltados a casos de baixa complexidade.

Prevenção

Entre as ações promovidas ao longo do ano, destacadas pela prefeitura de Campo Grande aparece a 6ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor, com serviços gratuitos de orientação e prevenção de doenças. Durante o evento, os servidores puderam realizar aferição de pressão arterial, testes de glicemia, IMC, acuidade visual, tonometria e exame de fundo de olho.

Outra iniciativa destacada pela administração foi o lançamento do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, iniciado em julho. A proposta visa criar ambientes de trabalho mais saudáveis, promover o bem-estar emocional dos servidores e prevenir o estresse e o esgotamento profissional.

Com foco em saúde mental, o projeto também reforça o respeito às relações humanas no ambiente público.

Participação, escuta e reconhecimento

Além dos atendimentos médicos e ações educativas, o ano de 2025 marcou também a renovação do compromisso institucional com a escuta ativa e a gestão participativa.

Tomaram posse neste ano os novos membros do Comitê Gestor e do Conselho Fiscal do Servimed, com mandato até 2029. Os conselhos são responsáveis por acompanhar e definir as diretrizes de assistência à saúde dos servidores.

Previsão do tempo

Alerta vermelho e onda de calor atingem parte do estado neste fim de semana

Porção leste sul-mato-grossense deve ser a mais afetada pelas altas temperaturas

26/12/2025 17h45

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Passadas as festividades natalinas, Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma onda de intenso calor e altas temperaturas neste final de semana, é o que indicam as projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do clima típico de verão, com alternância entre períodos de sol, calor intenso e pancadas de chuva, 10 municípios da região leste e nordeste terão de lidar com as altas temperaturas ao menos até a próxima segunda-feira (29). 

Neste feriado de Natal, Água Clara registrou 37.8°C, nono município mais quente do país. Além disso, em Paranaíba, os termômetros marcaram 37.3°C, enquanto em Três Lagoas, a temperatura chegou a 36.6°C, colocando as cidades sul-mato-grossenses entre as mais quentes do Brasil no último dia 25. 

Além das citadas, a onda de calor também deve atingir Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu    
Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul e Inocência.     

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar  médias entre 25 °C e 32 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 24°C e 34°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 36°C.

Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 22 °C e 32 °C.

Saiba*

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol. 

Cidades

Homem com câncer terminal é abandonado em hospital

O irmão da vítima procurou a polícia nesta sexta-feira (26), após receber alta do hospital e nenhum dos filhos aparecer para buscar o pai

26/12/2025 17h11

Divulgação PCMS

O irmão de um homem de 54 anos, em fase terminal de câncer, procurou a polícia na tarde desta sexta-feira (26), para denunciar os sobrinhos por supostamente terem deixado o pai em situação de desamparo, em Campo Grande.

Segundo informado no boletim de ocorrência, ele sofre de câncer terminal na garganta e está bastante debilitado. Embora tenha três filhos, nenhum deles estaria oferecendo os cuidados ou o auxílio necessários.

Ainda conforme o registro, a vítima estava internada recentemente e, após receber alta, nenhum dos filhos compareceu ao hospital para buscá-lo. Diante da situação, ele pediu que a equipe acionasse um táxi para levá-lo até a delegacia.

O homem relatou aos policiais que o irmão reside em um terreno no bairro Jardim Itamaracá, em uma casa localizada na propriedade da mãe, que, segundo ele, não possui abastecimento de água nem energia elétrica.

De acordo com a ocorrência, a vítima apresenta dificuldades de locomoção e de fala, em razão do uso de sonda e traqueostomia, necessitando de cuidados contínuos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como abandono de incapaz.

O que é abandono de incapaz?

O crime de abandono de incapaz está previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro e ocorre quando o responsável por uma pessoa vulnerável - como idosos, crianças, pessoas com deficiência ou doentes - a deixa sem os cuidados necessários.
 

