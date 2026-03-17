Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BRONQUIOLITE

SES amplia vacinação de bronquiolite para crianças de até 2 anos

Bebês recém-nascidos e prematuros devem receber a aplicação antes da alta hospitalar

Noysle Carvalho

17/03/2026 - 12h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) ampliou a aplicação do imunizante nirsevimabe contra a bronquiolite para crianças de até 2 anos dentro das maternidades e da Atenção Primária à Saúde (APS). Anteriormente a distribuição era destinada apenas à bebês recém-nascidos.

A oficialização foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (17), e em janeiro deste ano a SES iniciou a distribuição em todo o Estado. E em 2 de fevereiro foram aplicadas as duas primeiras doses na maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande.

O imunizante nirsevimabe, destinado para os bebês prematuros e recém-nascidos é um anticorpo monoclonal que previne infecções graves respiratórias, como a bronquiolite e a pneumonia.

A nova resolução padroniza o atendimento e determina a aplicação do imunizante na maternidade, antes de o recém-nascido ter alta. Além de organizar o acesso a aplicação em nível estadual, com inclusão de maternidades, postos de saúde e centros especializados em Mato Grosso do Sul.

Aplicação

A aplicação deve ocorrer na maternidade ou durante a internação neonatal, seguindo grupos, critérios clínicos e recomendações de bula.

Estão aptos a receber a aplicação do nirsevimabe crianças nascidas com idade gestacional inferior a 37 semanas (prematuros); e crianças com até 24 meses de idade que apresentem pelo menos uma das seguintes condições:

  • Doença cardíaca congênita hemodinamicamente significativa;
  • Doença pulmonar crônica da prematuridade;
  • Imunocomprometimento grave;
  • Fibrose cística;
  • Doenças neuromusculares graves;
  • Anomalias congênitas das vias aéreas e doenças pulmonares graves;
  • Síndrome de Down.

Para prematuros a aplicação deve acontecer preferencialmente na maternidade, no Centro Intermediário de Imunobiológico Especial (CIIE), antes da alta.

Para crianças com comorbidades até 2 anos ou prematuros elegíveis que não receberam o nirsevimabe, o acesso observará o fluxo da Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Especiais (RIE) do Mato Grosso do Sul.

Bronquiolite

Infecção viral aguda, causa inflamação nas pequenas vias aéreas dos pulmões, os bronquíolos, o que afeta principalmente crianças com menos de dois anos de idade. Entre os sintomas estão:

  • tosse;
  • chiado no peito,
  • febre
  • e dificuldade para respirar

Seu principal causador é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite. Tanto a aplicação do imunizante nirsevimabe, quanto a vacinação em gestantes servem para prevenir as doenças respiratórias graves em bebês.

*Saiba

A aplicação em prematuros não anula a necessidade da vacinação materna contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) durante a gestação.

brasília

Encontro na Presidência da República têm representantes de MS

Gestores do Mato Grosso do Sul marcaram presença no 1º Encontro do Sistema de Assessoramento para Assuntos Federativos (SASF)

17/03/2026 12h00

Compartilhar
Compareceram na cerimônia também as ministras: das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; e da Gestão e Inovação, Esther Dweck

Compareceram na cerimônia também as ministras: das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; e da Gestão e Inovação, Esther Dweck Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Mobilização nacional para fortalecer a articulação entre as esferas dos poderes (União, estados e municípios), o 1° Encontro do Sistema de Assessoramento para Assuntos Federativos (SASF) realizado ontem (17) em Brasília contou com a presença de representantes de Mato Grosso do Sul.

Responsável por reunir gestores de todo o território nacional, a agenda promovida pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) têm um impacto direto na execução de políticas públicas em cidades sul-mato-grossenses. 

Através da reunião, foi formalizada a portaria que regulamenta o funcionamento dos chamados Fóruns de Gestores Federais, espaços estratégicos que são voltados para o alinhamento das ações do Governo Federal nos territórios brasileiros. 

Por Mato Grosso do Sul compareceram: 

  • Tiago Botelho, da Superintendência do Patrimônio da União (SPU);
  • Marcelo Heitor, superintendente da Pesca; e 
  • Joanice Battilani, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Compareceram na cerimônia também as ministras: das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; e da Gestão e Inovação, Esther Dweck, além de outras autoridades do Governo Federal.

Conforme os gestores de Mato Grosso do Sul, em nota, esse primeiro encontro reforça a importância da preocupação do Governo Federal, na figura do presidente Lula, de integrar as políticas públicas federais às realidades locais nos Estados. 

“O Mato Grosso do Sul tem um papel estratégico, especialmente por ser um estado de fronteira e com forte presença de políticas públicas federais. Esse espaço de articulação garante que os investimentos e programas cheguem com mais eficiência aos municípios”, diz Tiago Botelho.

Também o superintendente da pesca faz questão de ressaltar a importância do setor, aliado da aquicultura, indicando os impactos dessa articulação federativa para setores produtivos importantes no estado. 

“Estar alinhado com os demais órgãos federais e com os municípios fortalece a execução de políticas que geram renda e desenvolvimento local”, complementa Marcelo Heitor, que também ressalta o impacto direto da articulação federativa para setores produtivos importantes no estado. 

Além disso, a superintendente do Ibama ainda destaca a importância de toda essa integração para a agenda ambiental sul-mato-grossense. 

“Mato Grosso do Sul possui biomas fundamentais como o Pantanal. A articulação entre os entes federativos é essencial para garantir proteção ambiental com desenvolvimento sustentável”, pontuou.

Agora, os três deixam Brasília com a missão de intensificar o diálogo direto com os chefes dos Executivos municipais, bem como com o Governo do Estado, reforçando a importância de trazer visibilidade às ações por parte do Governo Federal nas cidades sul-mato-grossenses. Para eles, além de uma questão de comunicação, isso consiste em um compromisso com a transparência pública e com o direito da população à informação.

“É fundamental que o cidadão saiba de onde vêm os investimentos que estão transformando a sua realidade. Isso fortalece a confiança nas instituições e dá mais clareza sobre o papel de cada ente federativo”, cita o grupo. 

Reflexos

Em Mato Grosso do Sul, a ação do Fórum de Gestores será fundamental para garantir que as políticas públicas cheguem de forma mais coordenada e eficiente para a população, trazendo para mais perto programas federais, investimentos e serviços da realidade dos municípios. 

Os gestores apontam, também, que obras estruturantes do PAC, programas como o Minha Casa, Minha Vida e iniciativas como a entrega de ambulâncias muitas vezes não têm a devida identificação do Governo Federal.

Para eles, garantir a correta publicidade com a aplicação das marcas institucionais e a comunicação adequada não é apenas um detalhe, mas parte essencial da boa gestão pública, da transparência e da valorização das políticas que impactam diretamente a vida da população sul-mato-grossense.
**(Com assessoria)

 

Assine o Correio do Estado

OPERAÇÃO

Operação contra crimes de abuso sexual infantil na internet tem alvos em MS

A operação foi deflagrada no mesmo dia em que entrou em vigor a Lei que estabelece novas diretrizes para proteção no ambiente virtual

17/03/2026 11h28

Compartilhar
Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão

Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão Polícia Federal

Continue Lendo...

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), uma operação de alcance nacional voltada ao combate de crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorre simultaneamente em 17 estados e no Distrito Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão com o objetivo de identificar e responsabilizar investigados envolvidos no armazenamento, compartilhamento, produção e comercialização de conteúdos ilícitos na internet.

Segundo a corporação, a ofensiva integra um trabalho contínuo de enfrentamento a esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações aos direitos de crianças e adolescentes.

A operação foi deflagrada no mesmo dia em que entrou em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, que estabelece novas diretrizes para proteção no ambiente virtual.

Entre as medidas previstas está a criação de um centro nacional, a ser estruturado no âmbito da própria Polícia Federal, para receber notificações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de menores.

A PF também reforçou a necessidade de prevenção, destacando o papel de pais e responsáveis no acompanhamento do uso da internet por crianças e adolescentes. O incentivo ao diálogo e à orientação sobre segurança digital, segundo a instituição, são fundamentais para reduzir riscos e identificar possíveis situações de violência.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito
mpms

/ 1 dia

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 13 horas

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 4 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 5 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero