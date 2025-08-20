Sesau abre licitação para tentar reduzir problema crônico da falta de medicamentos

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) abriu licitação para a compra de dezessete categorias de medicamentos no valor de R$ 6,2 milhões. Caso alguma empresa manifeste interesse no pregão, a situação da falta de medicação na rede pública de saúde pode ser reduzida.
O anúncio do pregão foi publicado nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Município (Diogrande), referente a uma nova compra de remédios para a Rede Municipal de Saúde (Remus).
O Pregão Eletrônico nº 056/2025 está aos cuidados da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC). As empresas interessadas têm até as 8h do dia 4 de setembro para encaminhar suas propostas.
A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Sesau, que informou que os itens serão distribuídos entre as seguintes classes terapêuticas:
- Antibióticos;
- Anti-inflamatórios e analgésicos;
- Analgésico/antitérmico – adjuvante (hemostático);
- Antiarrítmico/Cardiovascular;
- Anti-hipertensivo de emergência/Ocitócico;
- Anti-eméticos/Antialérgicos;
- Soluções de suporte/Reposição hidroeletrolítica;
- Corticosteroides.
“Trata-se de uma aquisição de rotina da Secretaria, necessária para assegurar o abastecimento regular da Rede Municipal de Saúde e a continuidade do atendimento à população”, informou a pasta.
|Medicação
|Quantidade
|Valor Unit.
|Valor Total
|Ácido tranexâmico - Dosagem: 50 mg
|7675
|R$ 5,7100
|R$43.824,25
|Adenosina - Dosagem: 3 mg / m
|1466
|R$13,5795
|R$19.907,54
|Benzilpenicilina benzatina - Dosagem: 1.200.000 UI
|72146
|R$ 7,8424
|R$565.797,79
|Ceftriaxona - Dosagem: 1 g
|179056
|R$ 5,7600
|R$1.031.362,56
|Cetoprofeno - Dosagem: 100 mg
|108045
|R$ 6,7250
|R$ 726.602,62
|Cloridrato de metoclopramida - Dosagem: 5 mg / m
|42792
|R$ 0,6850
|R$ 29.312,52
|Cloridrato de Prometazina - Dosagem: 25 mg/ml
|23197
|R$ 4,0278
|R$ 93.432,87
|Cloreto de Sódio - Dosagem: 0,9%
|474271
|R$ 6,4053
|R$3.037.848,03
|Diclofenaco sódico - Dosagem: 25 mg /ml
|131461
|R$ 1,0200
|R$ 134.090,22
|Diclofenaco sódico - Dosagem: 25 mg /ml
|131461
|R$ 1,0200
|R$ 134.090,22
|Glicose - Dosagem: 50 mg/ml
|18829
|R$ 6,7208
|R$ 126.545,94
|Hemitartarato de norepinefrina - Dosagem: 2 mg / ml
|15262
|R$ 4,5050
|R$ 68.755,31
|Heparina Sódica - Dosagem: 5.000 UI / 0,25 ml
|3058
|R$ 7,0320
|R$ 21.503,85
|Levofloxacino - Dosagem: 5 mg / ml
|447
|R$ 9,7839
|R$ 4.373,40
|Ocitocina - Dosagem: 5 UI / ml
|848
|R$ 5,0556
|R$ 4.287,14
|Succinato sódico de hidrocortisona - Dosagem: 500 mg
|37876
|R$ 7,0484
|R$ 266.965,19
|-
|-
|TOTAL
|R$6.225.905,15
Falta de medicamentos
A falta de remédios e insumos em situações específicas, como a de mães de crianças com deficiência (PCDs), terminou sendo judicializada e, no dia 9 de janeiro deste ano, a secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite, admitiu o problema.
A secretária justificou que, como se tratam de demandas específicas, os fornecedores não estavam realizando a entrega das dietas e fraldas.
“Qual que é a situação? Nós temos controle de todas as demandas; contudo, alguns fornecedores não cumpriram os nossos pedidos. O pior aconteceu com as dietas: temos oito empresas, de um total de 13 fornecedores, que não nos entregaram corretamente. Por isso os insumos estão em falta. Essas empresas já foram devidamente notificadas, mas, por conta desse problema, a gente não está conseguindo entregar”, explicou.
Ainda segundo a secretária, o município recebeu toda a demanda das fraldas infantis judicializadas.