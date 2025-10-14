Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MÃES ATÍPICAS

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais

O objetivo é prevenir judicialização e promover a efetividade nas solicitações das mães atípicas

Tamires Santana

Tamires Santana

14/10/2025 - 11h00
Foi publicada na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), de segunda-feira (13), a criação do Núcleo de Apoio às Mães Atípicas – (NAMA). O grupo tem a finalidade de mapear, cadastrar e avaliar a concessão de fraldas, dietas e insumos para pessoas com deficiência.

Veja a publicação na íntegra

Conforme a publicação, o objetivo é prevenir judicialização e promover a efetividade do atendimento. A criação foi assinada pela Gestora Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, Ivoni Pelegrinelli, que está a frente da pasta da saúde desde a exoneração da antiga secretária Rosana Leite.

 

De acordo com o texto, estão entre as funções do Núcleo:

  • Mapear e cadastrar as mães atípicas e seus dependentes;
  • Avaliar e conceder administrativamente insumos e fraldas conforme critérios técnicos;
  • Promover articulação com a rede de serviços públicos e órgãos de justiça;
  • Monitorar resultados e propor melhorias no fluxo de atendimento;

O NAMA será composto por um coordenador, um servidor do setor de compras, um servidor da área de saúde e um serviço de apoio administrativo. Os nomes para esses cargos não foram divulgados. 

Mães atípicas

O fornecimento de insumos para pessoas com deficiência é uma demanda recorrente cobrada com frequência pelas mães atípicas, ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Grupos de mães já se reuniram e protestaram na Câmara Municipal de Campo Grande, na Assembleia Legsilativa de Mato Grosso do Sul, Prefeitura, além das diversas ações judiciais impetradas pelas mães, cobrando na justiça o que é de necessidade dos filhos. 

No início desse mês, uma mãe rasgou uma fralda no plenário da Câmara em um protesto durante uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Segundo elas, mesmo com decisões judiciais, os insumos não são entregues ou chegam com qualidade inferior.

Vereadores destinaram R$ 535 mil 

Diante dos protestos e reclamações da mães, no dia 16 de setembro desse ano, os vereadores  da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram projetos de lei destinando 15 emendas impositivas com valor total de R$ 535 mil para aquisição de fraldas e outros insumos para atendimento de pessoas com deficiência, atendendo a demanda dos filhos das mães atípicas. 

Os recursos estão previstos nas chamadas emendas parlamentares impositivas, que obrigatoriamente precisam ser pagas pela Prefeitura de Campo Grande. O objetivo foi atender requisitos necessários para repasse dos recursos. 

Presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto (Papy), classificou a medida como necessária, diante dos diversos pedidos das mães. "Como presidente tive oportunidade de transformar emendas remanescentes impositivas numa destinação direta a compra de fraldas, insumos, dietas para as crianças com deficiência, no pleito destas mães atípicas que vivem dificuldade. A Câmara intervém neste problema de maneira pontual, colocando as emendas remanescentes de outra Legislatura em um pacote”, afirmou.

Campo Grande

MS usa cabelo apreendido para fazer perucas para Rede de Combate ao câncer

Reeducandas do setor de artesanato do Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi" entregaram 123 perucas e receberam mais 40 quilos de cabelo humano apreendido pela Receita Federal que será matéria-prima para continuidade da ação

14/10/2025 11h15

Nessa última ação foram entregues 123 perucas, confeccionadas pelas reeducandas do setor de artesanato da Unidade Penal da Capital

Nessa última ação foram entregues 123 perucas, confeccionadas pelas reeducandas do setor de artesanato da Unidade Penal da Capital Reprodução/Comunicação Agepen/MS

Nas mãos de reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi”, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apreensões de cabelo humano que são feitas pela Receita Federal tornam-se perucas que, de mulher para mulher, fortalecem a Rede Feminina de Combate ao Câncer. 

Todo esse ciclo em prol do bem-estar e valorização da vida acontece através de uma parceria, que envolve tanto a Rede Feminina como também a Receita Federal e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). 

Rosana Aguilar Macedo é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e destaca a importância das perucas para essas mulheres, que tornam-se símbolo de autoestima e esperança para as pacientes oncológicas. 

"Muitas mulheres chegam até nós fragilizadas e saem com um sorriso no rosto. É um trabalho que nos enche de alegria e gratidão. Agradeço à Receita Federal, à Agepen e às internas que confeccionaram com tanto carinho cada peça”, disse ela durante a cerimônia de entrega. 

Nessa última ação foram entregues 123 perucas, confeccionadas pelas reeducandas do setor de artesanato da Unidade Penal da Capital, com mais quarenta quilos de cabelos humanos apreendidos pela Receita Federal repassados como matéria-prima para continuidade da ação. 

Voltadas para pacientes em tratamento oncológico, o trabalho prisional aparece como um ato de solidariedade e simbolizando esperança quanto à valorização da vida, o que o próprio diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini classifica como uma das iniciativas mais bonitas. 

Para ele, essa ação que ultrapassa os muros do presídio demonstra o papel transformador do trabalho prisional, agradecendo inclusive o engajamento das equipes da Unidade Irmã Irma Zorzi. 

"As internas colocam dedicação e talento em algo que leva amor, autoestima e solidariedade a outras pessoas. Isso mostra que o trabalho prisional é uma ponte de transformação — dentro e fora das unidades", complementou em sua fala.  

Mari Jane Boleti Carrilho é responsável por dirigir o Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”, e fez questão de ressaltar a mensagem passada através da parceria e ação no mês de outubro, de autocuidado e prevenção entre as mulheres.

 "Embora pareça um ato simples, a entrega das perucas representa um gesto de grande valor humano e solidário, resultado do trabalho dedicado das internas com o apoio voluntário da instrutora Dirce Ramos", disse. 

Apreensões de cabelo

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, expôs em nota que esse destino para os carregamentos de cabelos humanos que são apreendidos também demonstram uma nova postura do órgão. 

Conforme o delegado, a RF em Campo Grande que tem priorizado ações sociais por meio do programa Receita Cidadã, já que antes o destino dessas apreensões eram somente serem levadas para leilões. 

"Transformam-se em solidariedade, em dignidade. Essa parceria com a Agepen e a Rede Feminina mostra o quanto o trabalho conjunto pode transformar vidas", cita ele. 

Em nome do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, ao qual a Rede de Combate é vinculada, a presidente Sueli Lopes Telles também fez questão de ressaltar o grande valor simbólico dessa iniciativa, com os perucas sendo muito mais que um acessório. 

"Elas devolvem a confiança e a autoestima das mulheres em tratamento. Nosso hospital é responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Estado e trabalha com amor e acolhimento, em parceria com a Rede Feminina e voluntários que fazem do SUS um verdadeiro símbolo de esperança”, afirmou. 

Cabe destacar que, essa não é a primeira vez que o Hospital do Câncer é beneficiado com apreensões de cabelo, tendo em vista os 400 kg doados pela Receita Federal ainda em junho deste ano, uma vez que a unidade Alfredo Abrão é uma entidade filantrópica, que responde por 72% dos atendimentos oncológicos no Mato Grosso do Sul, com serviços prestados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apreensão de carregamentos ilegais de cabelos humanos tem sido frequente em Mato Grosso do Sul nos últimos anos, com centenas de quilos apreendidos nas mais diversas fiscalizações. 

Em 10 de abril, em Mundo Novo, por exemplo, a Receita Federal e equipe da Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal do município abordaram um carro que trazia: 

185 quilos de óculos, 2,3 mil maços de cigarro, 56 frascos de perfume, 19 kg de relógios de pulso, 6 mil unidades de pilha, 82 esteróides anabolizantes, 15 unidades de medicamento controlado, eletrônicos diversos e um revólver calibre 38.

Nesse caso, o motorista foi preso em flagrante e assumiu que receberia R$100 para levar as mercadorias até o município de Eldorado. 

Além disso, é importante frisar que esse transporte ilegal de cabelo humano pode gerar condenações, como no caso da mulher abordada em bloqueio em agosto de 2023, que transportava  141 quilos de uma carga avaliada em R$ 804,245 mil, presa em flagrante por descaminho. 
**(Com assessoria)

 

LEILÃO

Detran/MS oferece VW Fox 2011 e Honda CG 160 Fan 2025 com lances iniciais de R$ 6.469 e R$ 4.638,00

Confira datas, local e como participar

14/10/2025 10h23

VW Fox 1.0 GII

VW Fox 1.0 GII Luis Guilherme

A Tenório Leilões realiza, no dia 23 de outubro de 2025, às 11h (horário de Brasília), leilão do Detran/MS, com dezenas de veículos disponíveis para circulação e sucatas destinadas ao desmonte e à reciclagem.

O evento é uma oportunidade para quem busca carros e motos com valores abaixo da Tabela Fipe, incluindo dois destaques:

  • Volkswagen Fox 1.0 GII – ano 2011/2012, com lance inicial de R$ 6.469,00
  • Honda CG 160 Fan – ano 2025/2025, com valor inicial de R$ 4.638,00

Na Tabela Fipe, o VW Fox 2011/2012 é avaliado em cerca de R$ 29.782,00, enquanto a Honda CG 160 Fan 2025 ultrapassa R$ 15.000,00, o que representa descontos de mais de 70% sobre o valor de mercado — uma das melhores oportunidades do certame.

Por que os veículos são vendidos tão abaixo da Tabela Fipe?

Os lances iniciais de leilões públicos são atrativos justamente por envolverem condições diferenciadas. Os veículos podem demandar revisão mecânica, regularização documental ou ter passado por longos períodos de apreensão.

Mesmo assim, para quem busca economia real e está disposto a investir um pouco em reparos, o leilão é uma excelente forma de adquirir veículos com preços muito abaixo do mercado tradicional.

Onde ver os veículos antes do leilão

Os interessados poderão visitar os lotes nos dias 21 e 22 de outubro de 2025, das 8h às 16h, no Pátio PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 – Jardim Santa Felicidade, Campo Grande/MS (CEP 79064-350). A visita presencial é recomendada para avaliar o estado físico dos veículos antes de participar.

Como participar do leilão online

A participação é feita exclusivamente pela internet.
Para dar lances, é necessário realizar o cadastro prévio no site oficial da leiloeira e consultar o edital completo: www.tenorioleiloes.com.br

O encerramento dos lances ocorre no dia 23/10, às 11h, com transmissão ao vivo.

Outras oportunidades no mesmo certame

O edital do Detran/MS lista 220 lotes, sendo 155 veículos aptos a circular e 65 lotes de sucatas destinados à desmontagem e reciclagem.
Entre as opções, além do VW Fox 2011/2012 e da Honda CG 160 Fan 2025, aparecem:

  • Hyundai HB20 1.6 – lance inicial de R$ 11.300,00
  • Chevrolet Celta 2013 – a partir de R$ 8.200,00
  • Honda CG 150 Titan 2014 – a partir de R$ 2.300,00

Essas oportunidades atraem tanto compradores interessados em revenda quanto profissionais da reciclagem e desmontagem automotiva.

Dicas para participar com segurança:

  1. Leia o edital com atenção — verifique taxas, prazos e responsabilidades do arrematante.
  2. Visite os veículos — a vistoria presencial evita surpresas e ajuda na decisão.
  3. Considere os custos adicionais — transporte, IPVA, guincho e eventuais multas.
  4. Defina um limite máximo de lance — não ultrapasse o valor que esteja disposto a investir.

O leilão do Detran/MS, conduzido pela Tenório Leilões, é uma grande oportunidade para quem quer economizar na compra de veículos.


O VW Fox 1.0 GII (2011/2012) e a Honda CG 160 Fan (2025) são os principais destaques, com valores iniciais de R$ 6.469 e R$ 4.638, respectivamente — muito abaixo da Tabela Fipe.

Para participar, basta se cadastrar no site da leiloeira e acompanhar o certame online no dia 23 de outubro, às 11h.

